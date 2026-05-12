カンタ！ティモール上映会実行委員会(千葉県館山市佐野714-9、担当：原田浩一、TEL：070-2152-5416)は、2026年6月28日に以下の詳細にて上映＆監督講演会を行います。





告知用チラシ表





告知用チラシ裏





◆開催目的

武器ではなく対話と共感を。憎しみを捨て、一つの命として手を取り合う『新しい生き方』をこの映画から始めたいという想いから開催します。





・開催日時

2026年6月28日(日)

9:30 ：開場

10:10～12:00：映画上映

12:00～12:30：昼休憩

12:30 ：本映画監督講演会受付開始

13:00～14:10：本映画監督講演会

14:10～14:20：休憩

14:20～15:00：監督との意見交流会

15:00～15:30：平和の詩を皆で歌おう

(beee,結ちむぐくる,え～ころバーバンズ他の皆さんと)





・開催場所

さざなみホール

(とみうら元気倶楽部：千葉県南房総市富浦町原岡88番地2)





・主催

カンタ！ティモール上映会実行委員会

https://www.facebook.com/canta.timor.in.minamibousou/





・映画鑑賞＆講演会参加費

1,000円は、当日会場にて申し受けます。(中高生無料)





・定員

150名 (QRコード又は電話で要予約)

＊凄惨な場面があるため中学生以上対象





・小さなお子様がいらっしゃるかたへ

定員5名ですが保育室がございます。

6月21日(日)までにQRコードにてお申込みください。ご来場をお待ちしております。





・お問合せ先

E-MAIL： hadada51@yahoo.co.jp

TEL ： 070-2152-5416





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◆映画「カンタ！ティモール」監督：広田奈津子プロフィール

1979年愛知県生まれ、南山大学スペイン語科卒の映画作家。環太平洋の先住民文化に興味を持ち、東ティモールの音楽と生き方に触れ、現地の人々と交流しながら本作を制作した。現在は上映活動や生物多様性に関する運動も行っている。映画の舞台は南海に浮かぶ神々の島ティモール。日本が深くかかわりながらほとんど報道されなかった東ティモールの闘いを取り上げた国内初の長編。

https://canta-timor.com/









◆監督コメント

撮影時、シャナナ大統領も含めて「日本に何ができますか」っていうことを訊ねました。「ティモールのことを一人でも多くに伝えてください」とかそういう答えが来るだろうと思って質問してたのに「あなたの世界を良くしてください」「あなたの仕事をしてください」「そうやって地域地域が健康になっていかないと世界に平和は訪れないんだ」っていう答えを村のおじいちゃんたち・大統領・皆同じようなことを言っていました。みんなの暮らしそのものが平和にならなくては本当の平和は来ないんだって！









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