庭先で少しずつ増やしてきた、愛着のある多肉植物たち。ある日、その一部が消え、意外な場所で見つかって……。しらばっくれようとする隣人に対し、筆者の知人Aさんがとった対応とは？ 大切な多肉植物が Aさんは多肉植物を育てるのが趣味で、庭先でたくさんの鉢植えの多肉植物を育てています。 どれもAさんが大事に育てたもので、長い年月をかけて遠い園芸店を回って集めたり、葉挿しで丁寧に増やしたりしてきた、宝物のよ