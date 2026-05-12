NotebookLMスライドをパワポに変換する方法｜編集できない問題を解決する完全ガイド【最新】
2026年2月のアップデート以降、NotebookLMではスライド編集とPPTX形式でのエクスポートが可能になり、生成した資料をそのままPowerPointで活用しやすくなりました。
ただし、実際の運用では、細かなレイアウト調整やデザインの自由度に制限があり、「そのままでは使いにくい」と感じるケースもあります。
本記事では、NotebookLMスライドをパワポに変換する基本的な考え方と、実務で役立つ実用的な方法をわかりやすく整理します。用途に応じて最適な変換・編集方法を選べるようになります。
1. NotebookLMのスライドはパワポに変換できる？
結論から言うと、NotebookLMのスライドはパワポ形式へ変換可能です。
2026年2月のアップデート以降、NotebookLMではスライド編集機能が追加され、生成した資料をそのままPPTXまたはPDF形式でエクスポートできるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348798/images/bodyimage1】
現在は、各スライドに対してAIへ修正指示を出しながら、テキスト・画像・レイアウトなどを調整できます。従来のように「生成するだけ」のツールではなく、簡単な後編集までNotebookLM内で完結できるようになっています。
特に、「NotebookLM PDFをPPTに変換したい」「PowerPointで再編集したい」という用途では、以前より実用性が大きく向上しました。
ただし、実際に使ってみると、まだいくつか制限もあります。
・修正はスライドごとに行う必要がある
・小さな変更でもページ全体が再生成される
・生成結果がプロンプト内容に左右されやすい
・PowerPointのような細かいレイアウト調整には非対応
・PPTX形式で出力しても編集自由度が限定される場合がある
そのため、「NotebookLMでPPTを書き出す」こと自体は簡単になった一方で、実務レベルで細かく修正したい場合は、追加の編集ツールを併用するケースも増えています。
2.【実践】NotebookLMのスライドを編集可能なPowerPoint（パワポ）へ変換する方法
NotebookLMではPPTX形式の書き出しに対応したものの、実際には細かな編集やレイアウト調整に制限があります。特に、出力後のPPTが画像ベースになっている場合、PowerPoint上で文字を直接編集できず、再調整に手間がかかるケースも少なくありません。
そこで便利なのが、PDNobを使ったPDF→PPT変換です。
PDNobはAI OCR（文字認識）機能を搭載しており、NotebookLMで生成したPDFスライド内の文字やレイアウトを高精度で認識。画像化されたテキストも編集可能な状態へ変換できるため、PowerPointで再編集しやすいPPTXを作成できます。
さらに、単なる変換だけでなく、PDF上で直接編集できる点も大きな特徴です。文字修正・画像調整・レイアウト変更まで一つのソフト内で完結できるため、NotebookLMスライドの後編集効率を大幅に向上できます。
PDNobがNotebookLMスライド編集に向いている理由
・AI OCRによる高精度な文字認識
・PDFから編集可能なPPTXへ変換可能
・PDF上で直接テキスト修正できる
・画像・図形・レイアウト調整にも対応
・複数ファイルの一括処理にも対応
PDNobでNotebookLMのPDFをPPTへ変換する手順
PDNobを無料ダウンロード https://bit.ly/4wicOoI
ステップ1.PDNobを起動し、NotebookLMで出力したPDFスライドを読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348798/images/bodyimage2】
ステップ2.「PowerPointへ変換」を選択すると、OCRによる文字認識とレイアウト解析が自動で実行されます。
ただし、実際の運用では、細かなレイアウト調整やデザインの自由度に制限があり、「そのままでは使いにくい」と感じるケースもあります。
本記事では、NotebookLMスライドをパワポに変換する基本的な考え方と、実務で役立つ実用的な方法をわかりやすく整理します。用途に応じて最適な変換・編集方法を選べるようになります。
1. NotebookLMのスライドはパワポに変換できる？
結論から言うと、NotebookLMのスライドはパワポ形式へ変換可能です。
2026年2月のアップデート以降、NotebookLMではスライド編集機能が追加され、生成した資料をそのままPPTXまたはPDF形式でエクスポートできるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348798/images/bodyimage1】
現在は、各スライドに対してAIへ修正指示を出しながら、テキスト・画像・レイアウトなどを調整できます。従来のように「生成するだけ」のツールではなく、簡単な後編集までNotebookLM内で完結できるようになっています。
特に、「NotebookLM PDFをPPTに変換したい」「PowerPointで再編集したい」という用途では、以前より実用性が大きく向上しました。
ただし、実際に使ってみると、まだいくつか制限もあります。
・修正はスライドごとに行う必要がある
・小さな変更でもページ全体が再生成される
・生成結果がプロンプト内容に左右されやすい
・PowerPointのような細かいレイアウト調整には非対応
・PPTX形式で出力しても編集自由度が限定される場合がある
そのため、「NotebookLMでPPTを書き出す」こと自体は簡単になった一方で、実務レベルで細かく修正したい場合は、追加の編集ツールを併用するケースも増えています。
2.【実践】NotebookLMのスライドを編集可能なPowerPoint（パワポ）へ変換する方法
NotebookLMではPPTX形式の書き出しに対応したものの、実際には細かな編集やレイアウト調整に制限があります。特に、出力後のPPTが画像ベースになっている場合、PowerPoint上で文字を直接編集できず、再調整に手間がかかるケースも少なくありません。
そこで便利なのが、PDNobを使ったPDF→PPT変換です。
PDNobはAI OCR（文字認識）機能を搭載しており、NotebookLMで生成したPDFスライド内の文字やレイアウトを高精度で認識。画像化されたテキストも編集可能な状態へ変換できるため、PowerPointで再編集しやすいPPTXを作成できます。
さらに、単なる変換だけでなく、PDF上で直接編集できる点も大きな特徴です。文字修正・画像調整・レイアウト変更まで一つのソフト内で完結できるため、NotebookLMスライドの後編集効率を大幅に向上できます。
PDNobがNotebookLMスライド編集に向いている理由
・AI OCRによる高精度な文字認識
・PDFから編集可能なPPTXへ変換可能
・PDF上で直接テキスト修正できる
・画像・図形・レイアウト調整にも対応
・複数ファイルの一括処理にも対応
PDNobでNotebookLMのPDFをPPTへ変換する手順
PDNobを無料ダウンロード https://bit.ly/4wicOoI
ステップ1.PDNobを起動し、NotebookLMで出力したPDFスライドを読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348798/images/bodyimage2】
ステップ2.「PowerPointへ変換」を選択すると、OCRによる文字認識とレイアウト解析が自動で実行されます。