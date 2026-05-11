【愛知県豊田市】株式会社PR TIMESとの市内事業者等への広報及びPR支援に関する連携協定を締結しました

豊田市

豊田市は市内産業の持続的な発展及び新産業の創出を推進することを目的に「ものづくり創造拠点 SENTAN」を中心に企業支援の事業に取り組んでいます。

この度、豊田市は、国内最大級のプレスリリース配信サービスを運営する株式会社PR TIMES（本社：東京都港区）と、2026年5月11日（月）付けで「市内事業者等への広報及びPR支援に関する連携協定」を締結いたしました。

本協定により、豊田市内の中小企業やスタートアップが持つ優れた技術や新サービスを全国へ効果的に発信する体制を整え、販路開拓や認知度向上につなげ「ものづくり産業都市」のブランド価値向上を図ります。

連携による主な取組内容

太田市長とPR TIMESの代表取締役の山口拓巳（やまぐち たくみ）氏1. 「豊田市×PR TIMESプログラム」の提供

市内の事業者が「PR TIMES」を一定期間無償で利用できる支援パッケージを提供します。

内容： 6カ月間で延べ3件までのプレスリリース配信を無償化

対象： 豊田市（または市が指定する団体）の紹介を受け、初めてPR TIMESを利用する市内事業者（中小企業、スタートアップ、個人事業主等）

受付開始日： 2026年5月11日（月）

2. 事業者向け「広報・PRセミナー」の開催

●プレスリリースの書き方やメディアへのアプローチ手法を学ぶワークショップの実施

●「PR思考」を経営に生かし、採用力強化やファンづくりに繋げるためのセミナー開催

3. 市による行政情報の戦略的な発信

豊田市が取り組む次世代産業施策やイベント等の情報を「PR TIMES」を通じて全国のメディアや人へ届けます。

豊田市長 太田 稔彦からのコメント

このたび、国内シェアNo.1のプレスリリース配信サービスを展開する株式会社PR TIMES様と「市内事業者等への広報及びPR支援に関する連携協定」を締結できましたことを、心より嬉しく思います。

本市は、世界をリードする「クルマのまち」として知られ、幾多の困難を乗り越えてきた強靭な「ものづくりのDNA」が息づく都市です。自動車産業が直面する「100年に一度」の変革期にあっても、市内事業者の皆様が持つ高い技術力と情熱は、様々な現場を支えています。本市には、社会課題の解決に挑む意欲的なスタートアップ企業をはじめとする世界に誇れる「まだ見ぬ価値」が数多く眠っていると考えています。

本協定により、事業者の皆様には、PR TIMES様のプラットフォームを通じた広報機会と、そのノウハウを学ぶ研修の場が提供されます。

事業者の皆様が主体的に事業を発信し、国内外の共感を得ることは、販路拡大やパートナーシップの創出だけでなく、働く方々の自信と誇り、そして「ものづくりのまち・豊田」のブランド価値を高め、次世代へと繋ぐ原動力になるものと期待しています。

本市といたしましても、産業、観光のほか、持続可能なまちづくりのための様々な施策を推進する中で、都市と山間部が共生し、常に挑戦が生まれる「つながる つくる 暮らし楽しむまち・とよた」の魅力を、世界に向けて力強く発信してまいります。