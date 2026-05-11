【ロエベ】メットガラ2026にてサラ・ピジョン、アイラ・ジョンストンをはじめとする来場者がロエベを着用

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

2026年5月4日、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラ2026にサラ・ピジョン、アイラ・ジョンストン、ロエベ クリエイティブ ディレクターのジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスがロエベを着用して来場しました。

ゲストたちはジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスによるロエベを着用し、今年のテーマである《コスチューム・アート（Costume Art）》を祝いました。

俳優のサラ・ピジョン

サラ・ピジョンは、ツイストされたバンドゥトップとコラムスカートからなる、黄緑色のマットサテンで仕立てたストラップレスなアンサンブルドレスを着用しました。

俳優でブランド アンバサダーのアイラ・ジョンストン

アイラ・ジョンストンは、全体にビーズを施した流れるようなシルエットのシアーなスリップドレスにアイスウォーターカラーのタイツ、クラシックパンプスを合わせて登場しました。

ラザロ・へルナンデス(左)とジャック・マッコロー(右)

クリエイティブ ディレクターのラザロ・へルナンデスは、ピークドラペルのダブルブレストジャケットにクラシックトラウザーズ、シャツと同素材のタイ、ボビン ブーティを合わせて着用。ジャック・マッコローは、ノッチドラペルのシングルブレストジャケットとクラシックトラウザーズ、シャツと同色のサテンタイにボビン ダービーを合わせました。

また、サラ・ピジョン、アイラ・ジョンストンはロエベを着用してアフターパーティへ向かいました。

2026秋冬ランウェイコレクションのルック58からモールデッド シリコンのミニスリップドレスにスリングバックのパンプスを合わせて着用したサラ・ピジョン

2026秋冬ランウェイコレクションのルック11からウールブレンドのレザードレスとクラシックパンプス、ミノディエールを合わせて着用したアイラ・ジョンストン

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