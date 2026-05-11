【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』5月8日は、OCTPATHから小堀柊さん、西島蓮汰さんが登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

報道関係各位

2026年5月11日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年5月8日（金）の放送回には、OCTPATHから小堀柊さん、西島蓮汰さんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、NEXZによる「Mmchk」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■OCTPATH・小堀柊さん＆西島蓮汰さんがスタジオゲストで登場！

今週は、OCTPATHの小堀柊さんと西島蓮汰さんがゲスト登場！

以前、安達さんがお休みの際に代打パーソナリティを務めてくれたお二人。久しぶりの再会への感謝と、西島さんの日本語の上達ぶりで、オープニングから大盛り上がりでした。

■ 結成5周年！メンバープロデュース曲＆話題の主題歌

今年11月で結成5周年を迎え、プロジェクトが絶賛始動中！ライブ限定曲の作詞やラップ制作など、新たな挑戦を続けています。

先月15日リリースの両A面シングルのうち『Partymate』は、メンバーの海帆さんが選曲から振り付け、歌詞割りまで全面プロデュース！この役割は今後ローテーションで回していくそうです。

もう1曲のドラマ『ネタジョ』主題歌『まっすぐなまま』は、ミルクボーイの駒場さんが初作詞。「M-1優勝までのストーリーが投影された等身大の歌詞で、心に直接届きます」と語る通り、出会いや別れの季節に寄り添う、おしゃれなビート感の一曲です。

■ 6月からは全国ツアーOCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 -Ice Cream-がスタート！

6月6日の愛知公演を皮切りに、福岡、大阪、埼玉の4都市を巡る全国ツアーが始まります！

「可愛いタイトル通り、色んなフレーバー（魅力）を見せられる良いライブにしたい」と力強く意気込みを語ってくれました。5周年イヤーを駆け抜けるOCTPATHに注目です！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

BTSの「SWIM」がMVPに選ばれ月間1位を獲得!

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートの投票数の累計で決まる月間チャート1位は、BTSによる「SWIM」となりました。

月間MVPアーティストには「K-STAR CHART」を運営する「K-STAR PROJECT 実行委員会」より、特別なトロフィーをお贈りします。

4月の『IDOL CHAMP』アプリ月間累計チャート 1位～10位

『IDOL CHAMP』内のファン投票による週間チャート、今週の結果が発表されました。

今週は、待望の新曲による初登場首位や、トップ常連曲の順位変動など、熱い展開を見せるランキングとなっております。1位から順にご紹介します。

▼1位（初登場）：NEXZ「Mmchk」

セカンドシングルのタイトル曲が、見事初登場で1位に輝きました。メンバー自身が作詞に参加したことでも大きな注目を集めている一曲です。さらに、長期間チャートインし続けている「Beat-Boxer」も今週15位にランクインしており、ファンの熱い応援次第では、今後NEXZのワンツーフィニッシュが見られるのではないかと大きな期待が高まっています。

▼2位：BTS「SWIM」

2週連続で1位の座を守り抜いていましたが、今週は惜しくもランクダウンとなり2位に着地しました。しかし、依然としてトップクラスの高い支持を集め続けており、次週以降の首位返り咲きにも十分期待が持てる強力な人気を誇っています。

▼3位：Stray Kids「Do It」

先週の4位からワンランクアップを果たし、見事トップ3入りを果たしました。ファンの熱心な後押しが着実に順位を押し上げる結果に結びついており、ここからのさらなる上位進出に向けて勢いを見せています。

5月5日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

【アーティストチャート結果】「Global部門」の第1位はBTSに決定！

お気に入りのアーティストを直接応援できる注目のチャート企画【K-STAR ARTIST CHART presents POP-K TOP 10 Friday】。世界中のファンが熱視線を送る今週の「Global部門」の投票が締め切られ、最新の結果が発表されました。

数々のグローバルスターが名を連ねる中、見事1位の座に輝いたのはBTSです！

圧倒的な支持を集めての堂々たる首位獲得となりました。常に音楽シーンの最前線を走り続け、世界を魅了する彼らの絶対的な王者としてのカリスマ性は健在です。

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1841_1_ef16d38a5d8d9419bcb37368be02e1af.jpg?v=202605110651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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