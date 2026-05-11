【トランスコスモス】Microsoft広告だから実現できる決裁者へのアプローチ‐いま攻略する3つの理由‐を6月19日（金）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、セミナーMicrosoft広告だから実現できる決裁者へのアプローチ‐いま攻略する3つの理由‐を6月19日（金）に開催します。

検索広告の競合が激化し、CPA（顧客獲得単価）が高騰し続ける中で、Microsoft広告は依然として低単価かつ高精度な配信が可能です。トランスコスモスは、2026年3月に、Microsoft広告パートナープログラムにおいて最高位の「エリート」クラスに認定されました。

本セミナーでは、Google/Yahoo!の運用延長線上にとどまらない、Microsoft広告だからこそ実現できる購買意欲の高いユーザー層への効率的なアプローチを国内最高位パートナーであるトランスコスモスが解き明かします。

参加特典：Microsoft広告の競合利用状況調査（10社様限定）

セミナーハイライト

●Windows標準ブラウザ（Edge）をビジネスシーンで利用する購買意欲の高いユーザー層/Googleを利用しない34％ユーザーにリーチ可能

●トランスコスモスが推奨するMSダイナミック・PMAXの活用

このような方が対象です

●ユーザー獲得に課題を抱えているご担当者様

●新しい獲得広告メディアの活用を検討されているご担当者様

●Google/Yahoo!検索広告を実施されているご担当者様

●セミナー概要

日時： 2026年6月19日（金）16:00～18:00

受付： 受付開始：15:30～予定

※ご到着されましたら、2階の受付へお越しください。（駅から直結の道が2階でつながっています）

※2階にて入館証をお渡し後、31階のセミナ―フロアへお上がりいただきます。

会場： 日本マイクロソフト株式会社 品川本社

（東京都港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー）

JR品川駅港南口よりスカイウェイにて直結 徒歩3分、京浜急行品川駅より徒歩6分

定員： 50名

お申込み締切： 6月15日（月）17:00まで

参加費： 無料(事前登録制)

共催： トランスコスモス株式会社、日本マイクロソフト株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260619.html

※本セミナーは会場で実施します。お申込み後、開催前日までに詳細をお送りします。

※当セミナーは法人のお客様が対象です。個人のお客様からのお申込みは受け付けておりません。

※定員に達し次第、お申込み受付を終了させていただきます。

※ご登壇企業様およびトランスコスモスと同様のサービスを提供されている企業の関係者のお申込みはご遠慮いただいております。

※本セミナーのオンラインライブ配信・アーカイブ配信はございません。

●プログラム

16：00～16：05 開会のごあいさつ

トランスコスモス株式会社 野田 朋哉

16：05～16：30 Microsoft社が語るMicrosoft広告の強みと今後の展開とは？

日本マイクロソフト株式会社

16：30～17：00 トランスコスモス事例：MSダイナミックの活用&PMAX

活用ポイントのディスカッション

トランスコスモス株式会社

17：00～17：15 質疑応答

17：15～18：00 個別相談会

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp