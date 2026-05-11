【one’sterrace】「コジコジ」グッズが大集合！店頭イベントを5月15日（金）より開催！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は、さくらももこさん原作の『COJI-COJI』に登場するコジコジグッズを集めた店頭イベントを2026年5月15日（金）より全国のワンズテラス店舗にて開催いたします。

※一部開催しない店舗があります。

「one’sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランドです。

「コジコジ」は、年齢も性別も不明な謎の宇宙生命体。

さくらももこさん原作のメルヘンでナンセンスでユニークな世界を描いた物語『COJI-COJI』の主人公です。

個性豊かな登場キャラクターや、その作品の奥深さが、こどもから大人まで幅広い世代に愛されています。

今回ワンズテラスでは、「コジコジ」のグッズを大集合させた店頭イベントを5月15日（金）～6月14日（日）まで開催いたします。

ワンズテラス限定販売のエコバッグや発売以来大人気のヘアバンド、マグカップ、ステーショナリー、ぬいぐるみなど、70を超えるコジコジのアイテムが大集合。

名言？があしらわれたポーチやミニトート、ハンカチなどは、目が離せないかわいさ！

ぜひこの機会に、「コジコジ」アイテムに会いに、お近くのワンズテラス店舗にお立ち寄りください。

【 ワンズテラス「COJI-COJI（コジコジ）」取り扱いアイテムのご紹介！】※一部抜粋

ステンレスタンブラー \2,860 ステンレスボトル \1,540 など ※価格はすべて税込です。

※その他詳細はワンズテラス公式WEBページをご覧ください。

※一部商品はワンズテラスオリジナル（数量限定）のため、無くなり次第終了となります。

※展開のない店舗が32店舗ございます。

詳細は公式WEBページをご覧ください。

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/090973/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260511OT【「コジコジ」について】

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/

X：@cojicoji_tweet(https://x.com/cojicoji_tweet)

Instagram：@cojicoji.official(https://www.instagram.com/cojicoji.official/)

TikTok：@cojicoji.official(https://www.tiktok.com/@cojicoji.official)

Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

【 商品のお取り扱い 】

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf(https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf)

■オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/

【 Social Media 】

■ Instagram： @onesterrace(https://www.instagram.com/onesterrace/?hl=ja)

■ X：@onesterrace(https://x.com/onesterrace)

■ LINE：@onesterrace(https://line.me/R/ti/p/@993ybhaq)

【 one’sterrace（ワンズテラス） 】

今年で29周年を迎えるone’sterraceは、オープン以来『暮らしの今を、もっと素敵に！もっと楽しく！』をテーマに、暮らしに寄り添った“衣・食・住”をトータルで提案・発信し続けています。日常の忙しさから少しだけ離れて、お店から一歩外に出た時にやさしく温かな気持ちになれる。

そんな、大人が楽しめる絵本のような場所になれることを目指しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ライフスタイルイノベーション（ワールドグループ）

・代表者：木津 英之

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル3F

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/