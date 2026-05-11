1LDK提案を強化し「プレサンス天王寺駅前インフォーメーションサロン」を2026年4月24日（金）リニューアルオープン

株式会社プレサンス

プレサンス天王寺駅前インフォーメーションサロン エントランス 2026年4月20日撮影



株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」という）は、2026年4月24日（金）、Osaka Metro谷町線「天王寺」駅 徒歩1分（約80m）に「プレサンス天王寺駅前インフォーメーションサロン」をリニューアルオープンいたしました。



今回のリニューアルは、大阪市内においてマンションのコンパクト化が進む中(※1)、1Kや1R等の住戸と比べ1LDK住戸の魅力やもう一部屋あることによる暮らしの広がりを、より具体的にご体感いただける場を整えることを目的としたものです。



近年は、単身世帯の増加(※2)やライフスタイルの多様化を背景に、住まいに求められる役割も変化しています。当社は、単にコンパクトなワンルームの住戸を提案するだけでなく、限られた空間の中でも自分らしい暮らしを実現できる住まいの在り方を、モデルルームを通じて具体的にご提案したいと考え、今回のリニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、通常の暮らしをイメージしやすい「ノーマルな部屋」に加え、「ゲーム部屋」「推し活部屋」という3つのコンセプトモデルルームをご用意しました。住戸の広さや間取りをご覧いただくだけでなく、「もう一部屋」を自分らしくどう活用できるかを、具体的なライフスタイルに重ねてご体感いただけます。

コンセプトモデルルーム 2026年4月20日撮影

たとえば、趣味の空間を確保したい方、都心立地でも生活空間にゆとりを持ちたい方にとって、新たな住まい選びの選択肢をご提案します。当社は、本サロンを通じて、天王寺エリアで住まいを検討されるお客様に対し、1LDKならではの魅力と、暮らし方の幅を広げる住空間の価値を発信してまいります。



今後も当社は、多様化するライフスタイルや住まいへの価値観に寄り添い、より豊かな暮らしの実現に向けた住まい提案に努めてまいります。



(※1)株式会社不動産経済研究所「近畿圏新築分譲マンション市場動向」に基づく。大阪市内の新築分譲マンションにおける1戸あたりの平均専有面積は、2014年から2025年の間に10平方メートル 以上縮小しており、市場全体で専有面積のコンパクト化が進んでいます。

(※2)厚生労働省「2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況」（2025年7月4日公表）に基づく。



【インフォーメーションサロン概要】

名称：プレサンス天王寺駅前インフォーメーションサロン

所在地：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル7階

リニューアルオープン日：2026年4月24日（金）

※掲載の地図は略地図につき省略されている道路・施設等があります。周辺施設のすべてを表示してはおりません。



【取扱物件概要】

1．プレサンス レイズ 四天王寺 ターミナルリンク

所在地：大阪市天王寺区大道二丁目398番3（地番）

交通：Osaka Metro御堂筋線・谷町線「天王寺」駅 徒歩9分、JR大阪環状線・大和路線・阪和線「天王寺」駅 徒歩9分、JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩9分、近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅 徒歩12分

総戸数：22戸

竣工時期：2027年1月下旬予定

入居開始時期：2027年2月下旬予定

公式サイト：https://www.pressance-group.jp/pr-stn24/



2．プレサンス ロジェ 喜連ミッドテラス

所在地：大阪市平野区喜連二丁目1897番1、1897番4（地番）

交通：Osaka Metro谷町線「喜連瓜破」駅 徒歩3分

総戸数：67戸

竣工時期：2027年8月下旬予定

入居開始時期：2027年9月下旬予定

公式サイト：https://www.pressance-group.jp/pl-twp172/



3．プレサンス ロジェ 喜連瓜破グランドウエスト

所在地：大阪市平野区瓜破西一丁目1-6、4-1（地番）

交通：Osaka Metro谷町線「喜連瓜破」駅 徒歩7分

総戸数：105戸

竣工時期：2027年1月下旬予定

入居開始時期：2027年3月下旬予定

公式サイト：https://www.pressance-group.jp/pl-twp172/



4．プレサンス ロジェ 阿倍野寺田町

所在地：大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目247番36の一部（地番）

交通：JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩5分、JR大阪環状線・大和路線・阪和線「天王寺」駅 徒歩13分、JR大阪環状線・大和路線・阪和線「天王寺」駅 徒歩13分

総戸数：22戸

竣工時期：2027年2月下旬予定

入居開始時期：2027年3月下旬予定

公式サイト：https://www.pressance-group.jp/pl-tgf22/



5．ソルプレサンス 阿倍野美章園

所在地：大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目65番他（地番）

交通：JR阪和線「美章園」駅 徒歩3分、Osaka Metro谷町線「文の里」駅 徒歩8分、Osaka Metro御堂筋線「昭和町」駅 徒歩11分、近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩8分

総戸数：69戸

竣工時期：2027年11月下旬予定

入居開始時期：2027年12月下旬予定

公式サイト：https://www.pressance-group.jp/sp-abn69/

※『ソルプレサンス 阿倍野美章園』は、株式会社プレサンスと株式会社TUKUYOMI HOLDINGSの共同事業となります。

※本記事内では物件概要をすべて記載できないため、詳細につきましては、公式サイトの物件概要ページをご確認ください。



【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社プレサンス 広報戦略室

TEL：0120-996-442

MAIL：kouhou@pressance.co.jp