「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」2026年5月18日からお申込み受付を開始

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口 信明／以下、ダイナースクラブ）と、株式会社ニュー・オータニ（代表取締役社長：清水 肇／以下、ニュー・オータニ）は、2025年９月22日に発表しました「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」のお申込み受付を2026年5月18日から開始します。

● 発行の背景

近年、日本に外資系ラグジュアリーホテルが続々と参入し、富裕層のホテルステイに対する高付加価値のニーズが高まっています。クレジットカード業界においても、特別な体験・サービスを享受できるハイクラスカードの需要が急増しています。

こうした状況を踏まえ、ダイナースクラブとニュー・オータニは、1970年の提携開始から半世紀以上にわたる信頼関係をもとに、「本物」の体験を提供すべく本カードを開発しました。

1960年に日本初の多目的クレジットカードを発行したダイナースクラブと、日本のホテルで初の本格会員組織として1964年に発足した「ニューオータニクラブ」。両社が「ニューオータニクラブ ダイナースカード※」の発行を開始して約30年。2つのブランドが織り成す、最高級のおもてなし。--満を持して誕生した一枚です。

＞2025年9月22日配信プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000030208.html)もあわせてご覧ください。

※「ニューオータニクラブ ダイナースカード」の商品概要については、本プレスリリース下部をご覧ください。

● カードデザイン

カードデザインは、ダイナースクラブ プレミアムカードのブランドカラーである黒を基調に、ニューオータニクラブ会員の幸せを願い、平和や幸福の象徴である鳳凰をモチーフに、マット加工を施したデザインを採用しました。力強くも気品あふれるデザインに、両ブランドが共有する上質な世界観を表現しています。

● 商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30208/table/308_1_e1d7f3ab8a4e5713af5da22674013b72.jpg?v=202605110451 ]

＜ ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード発行記念キャンペーン開催 ＞

2026年11月17日（火）お申込み分まで

特典１. フリーステイご利用時に、お部屋で愉しむ「エグゼクティブハウス 禅」限定の「ピエール・エルメ・パリ」アフタヌーンティーをプレゼント ※先着100名

特典２. ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪・博多）の30,000円分のレストラン利用券をデジタルチケットとして付与

特典３. 入会から3ヶ月以内に150万円以上の利用で30,000リワードポイント付与

※ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカードは招待制のカードとなります。お申し込みには所定の条件を満たしていただく必要がございます。

● 付帯サービス

【ホテルニューオータニが提供するサービス】

※ダブルポイントサービス除き､年末年始(12/28～1/3)は対象期間外

■ 「エグゼクティブハウス 禅」フリーステイ（１泊分／年）

厳格な審査により一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド」にて、7年連続5つ星を受賞した「ホテルニューオータニ（東京） エグゼクティブハウス 禅」のスタンダードダブル／ツイン（36平方メートル ）のフリーステイを年1回提供します。

ホテルニューオータニ（東京）「エグゼクティブハウス 禅」エグゼクティブハウス 禅 宿泊者専用ラウンジ「ZEN LOUNGE」

「エグゼクティブハウス 禅」は、宿泊者専用ラウンジや専任コンシェルジュの細やかなおもてなしで、非日常・安らぎのホテルステイへと誘うラグジュアリーホテルです。ZEN LOUNGEでは1日6回ホテルこだわりの美食をお愉しみいただけるほか、会員制スポーツクラブ「ゴールデンスパ・ニューオータニ」（サウナ・ジム・室内プール）も、ご滞在中何度でも無料でご利用いただけます。

■ 客室アップグレード特典

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪・博多）の宿泊予約をするとお部屋をワンランクアップグレードします。

※ホテルニューオータニ公式ウェブサイトまたは電話・メールでの予約に限ります。

※当日の空き状況によります。

ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン 新江戸デラックス ダブル/ツイン■ お子様向け特典

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）で、アウトドアプール・ビュッフェレストランのお子様1名分の料金が無料になります。

※大人2名につきお子様1名（小学生以下）が対象、事前予約制です。

[アウトドアプール] ※いずれもデイプールのみ

東京：GARDEN POOL

幕張：Shell Pool

大阪：Jo-Pool

ホテルニューオータニ（東京）「GARDEN POOL」

[ビュッフェレストラン]

東京：VIEW & DINING THE SKY、タワーレストラン、ガーデンラウンジ

幕張：ザ・ラウンジ（ディナーは土・日・祝のみ）、SATSUKI（土・日・祝のみ）

大阪：SATSUKI（土・日・祝のみ）

■ ホテルイベント特典

ホテルニューオータニ（東京）限定で、「GARDEN POOL」の一部ラグジュアリーエリア最優先予約、ホテル主催ディナーショー最優先予約および良席確約（一部ディナーショーを除く）、お正月プランイベント優先入場ほか、いち早くかつ良質なイベントにアクセスが可能に。また、プレミアムカード会員限定のシークレットイベントも開催します。

■ オフィスワーカー向け特典

ホテルニューオータニ（東京）のガーデンラウンジ「SATSUKI」で、大人2名以上のご利用でコーヒー1名分を無料で提供します。

また、ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）の宿泊者限定で、会議室を無料でご利用いただけます（事前予約制、一部除外日あり）。

東京：ビジネスセンター会議室 2時間無料

幕張：ニューオータニクラブラウンジ会議室 2時間無料

大阪：会議室 1時間無料

■ ダブルポイントサービス（ダイナースクラブ リワードポイント）

国内グループホテルでのご宿泊、直営レストラン＆バーのご利用の際に100円ごとに3ポイント（1ポイント＋ボーナスポイント0.5ポイント＋ダブルボーナスポイント1.5ポイント）貯まります。

貯まったポイントはホテルニューオータニのご宿泊・レストランで使える「SELECT COUPON（セレクトクーポン）」または「ニューオータニクラブポイント」に交換することもできます。

※一部の決済方法・加盟店は対象外となる場合があります。

【ダイナースクラブが提供するサービス】

■ プレミアム専用コンシェルジュサービス（24時間年中無休）

旅行・レストラン・ゴルフ場の予約から、チケット手配にギフトなど、あらゆるシーンをプレミアム専用デスクが24時間365日サポートします。

■ ダイナースクラブ プレミアムラウンジの利用

直営の銀座プレミアムラウンジおよび大阪梅田プレミアムラウンジをご利用いただけます。お荷物のお預かりやソフトドリンクの無料サービスなどご用意しています。

銀座プレミアムラウンジ大阪梅田プレミアムラウンジ■ プレミアム エグゼクティブ ダイニング

国内外の対象レストランで、所定のコース料理を2名以上のご利用で1名分を店舗が無料で提供します。プレミアムカード会員だけがご利用いただけるレストランも多数ご用意しています。

■ My Taste from ダイナースクラブ

対象の飲食店での利用に応じて、半年間のご利用額合計から最大20%をキャッシュバックします。対象の店舗には、ホテルニューオータニ（東京）に位置し、400年の歴史を持つフランス・パリの名店「ト

ゥールダルジャン」唯一の支店「トゥールダルジャン 東京」はじめ、全国のニューオータニホテルズ40店舗が含まれています。

※キャッシュバック上限：半年間最大2万円（年間4万円）

■ 空港ラウンジ

国内外1,700ヵ所以上の空港ラウンジを無料でご利用いただけます。プライオリティ・パスも付帯しています。

■ ポイントプログラム

有効期限のないダイナースクラブ リワードポイントプログラムです。ANAマイルをはじめとする各種マイルや賞品への交換が可能です。

ダイナースクラブについて詳しくはこちら https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

● 「ニューオータニクラブ ダイナースカード」商品概要

＜新規入会キャンペーン実施中＞

初年度年会費無料！

さらに各種利用条件達成で、ホテル券にも交換可能な最大30,000円相当のポイントをプレゼント！

▽詳細はこちら

https://www.newotani.co.jp/group/noc/offers/credit-campaign/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30208/table/308_2_52a939b84476cf870bab3b5674cbe6ad.jpg?v=202605110451 ]