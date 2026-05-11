出店152番組、登壇63名、協力企業22社、12,713人が集結。配信者・リスナー・企業が“境界なく交わる”国内ポッドキャストに新しい景色を生んだ「PODCAST EXPO 2026」大盛況で閉幕

株式会社雑談

「PODCAST EXPO 2026」 - 2026年5月9日(土)・10日(日) 会場：HOME/WORK VILLAGE

2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、東京・世田谷（池尻）にて、国内最大級のポッドキャストイベント「PODCAST EXPO 2026」を初開催いたしました。期間中は目標を大きく上回る方々にご来場いただいたほか、SNSでも1万件以上のポストが投稿されるなど、ポッドキャスト特有の熱気に包まれながら大盛況のうちに閉幕しました。

会期中はポッドキャスター・リスナー・業界関係者が一堂に会し、無料マーケット「Podcast Weekend」、有料カンファレンス「P7 - PODCAST SUMMIT」、無料エキシビションの3エリアを校舎・校庭一帯で同時展開。 ポッドキャストを「個人の趣味」から「産業としての文化」へと接続する場として、第一歩を刻みました。

ハイライト１.｜全国から150以上の番組が集結。趣味から営みへ進展するマーケット -- Podcast Weekend 2026

開場前の入口。校庭の無料マーケット「Podcast Weekend」、体育館の有料カンファレンス「P7 - PODCAST SUMMIT」、校舎内の企業エキシビションを通して、遊び・学び・商談のすべてが成立した番組にまつわるグッズの販売と、ポッドキャスターとの交流ポッドキャスター同士、リスナー同士の交流も

無料マーケットエリア「Podcast Weekend 2026」では、 全国から150以上のポッドキャスターが校庭に集結。番組ごとのオリジナルグッズ販売、ポッドキャスターによるサイン会・撮影会など、これまでポッドキャストを通したオンラインでの接点が中心だったリスナーとポッドキャスターが、直接顔を合わせて交流する場となりました。

生業に沿った提供も単なる販売ではない、物語の共有による営みの進展

販売されるものはキーホルダーやアパレルなどのオリジナルグッズのほか、たとえば文筆業の方が本を売る、農家の方が野菜を売る、といった生業に沿った商品や体験も。多くの流通が発生し、完売のブースも複数並んだことは、ポッドキャストが個人の趣味にとどまらず、産業として成立する手応えを感じさせる光景でした。

会場での感想や思い出話はXでも一人ひとりの言葉で発信され、XでのPODCAST EXPO関連ポストは9153件、インプレッション数は437万件を記録しました。

ハイライト２.｜63名のクリエイターが交差した有料カンファレンス「P7 - PODCAST SUMMIT」

体育館を会場とした有料エリア「P7 - PODCAST SUMMIT」では、ポッドキャストに関わる第一線の話を集めた24セッションを開催。企業経営者、作家、アーティスト、ポッドキャスト制作者、プラットフォーム事業者、放送局員など、 分野横断の63名 のクリエイター・有識者が登壇し、 計24セッション を実施しました。

会場はあえて「壇上側と客席側」の隔たりを作らず、普段のポッドキャスト収録を体感する空間に

当セッションについて、「P7 - PODCAST SUMMIT アーカイブ配信チケット」を5月16日（土）より順次、販売開始を予定しています。



なお、「P7 - PODCAST SUMMIT」の現地チケットを購入した方には別途ご案内を用意しております。メールにてお送りしますので、ご確認をお願いいたします。

ハイライト３.｜旧校舎が「音声体験のあそび場」に - PODCAST EXPO: EXHIBITION

校舎内の無料エキシビションエリアでは、協賛企業7社による体験型ブースが展開されました。

Spotifyのビデオポッドキャスト出演を再現できるフォトスポットSNSシェアで引けるSpotifyガチャは400名以上が体験最新の機材を、プロのスタッフサポートのもと体験ポッドキャスターたちによる多くの購入に繋がった- Spotify「ONAIR Lounge」：Spotifyのビデオポッドキャスト出演を再現できるフォトスポットは2日間にわたって絶え間なく人が並びました。Spotifyオリジナルグッズが当たる「Spotifyガチャ」は人気を集めました。- J-WAVE「おみゆの好き蒐集俱楽部 supported by 日本香堂」（5/9のみ）：小谷実由による公開収録と、日本香堂による「香り」のワークショップを実施。- 株式会社ズーム／株式会社ヤマハミュージックジャパン：ポッドキャスト収録機材の最新ラインナップを、プロのスタッフサポートのもと体験できる場として注目を集めました。- 東京書籍「お久しぶりです、東京書籍です。」：番組「おしゃべりな理科」「国語教科書を聴きなおす」など複数の学習系ポッドキャストを手掛ける東京書籍が、昭和～令和の教科書を展示。来場者の世代を超えた会話を生みました。- CTI JAPAN「かんたんヨハク診断」：番組「コーチングのコ」「コーチングのヨハク」を手掛けるCTIでは90秒の「ヨハク診断」を実施。- 株式会社オトナル「MashUp Playlist」：来場者が"推しポッドキャスト"を持ち寄って貼る参加型企画。480件以上の番組が壁面に掲載され、濃厚なプレイリストが仕上がりました。

また、ポッドキャスト収録の「体験版」ができる自由参加型ワークショップ「3分レコーディング」や、HOME/WORK VILLAGE内店舗と連動して楽しめる企画、 音声プラットフォーム「LISTEN」のライブ配信による「EXPO TV」上映など、校舎全体が 「音声で遊び・学べる」空間 となりました。

数字で振り返る「PODCAST EXPO 2026」

主催からのコメント

株式会社雑談 代表取締役・渋谷 優

全国から150番組以上のポッドキャスターが集結した「Podcast Weekend 2026」- 出店ポッドキャスト番組数：150番組以上（Podcast Weekend 2026）- 登壇者：63名／2日間で計24セッションを実施（P7 PODCAST SUMMIT）- パートナー企業：22社（スポティファイジャパン株式会社、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社ズーム、株式会社東京書籍、CTI JAPAN、株式会社J-WAVE・株式会社日本香堂、Netflix合同会社、株式会社YOUTRUST ほか）- 来場者数：12,713名（集計期間：会期2日間／集計元：HOME/WORK VILLAGE）- Xでの関連キーワード投稿：9,153件／インプレッション：437万超（抽出日時：5月11日12:00／集計期間：集計日から過去30日間／集計元：Tweet Binder）

ポッドキャストは、個人の声からはじまりました。その声が、画面上の「データ」から、数千人が集う確かな「景色」として、文化として根付いたことを確信した二日間でした。

ご参加いただいたすべての方、ご協賛・ご協力いただいた企業の皆さま、そして何より、あの場所を共に創っていただいたポッドキャスターの皆さまに、心から感謝いたします。

ポッドキャストは、まだ完成していません。正解もなくて、誰かの"手段"であるそれは、また誰かの"目的"でもあります。なんて複雑。だからこそ、おもしろい！

あの日交わされた言葉や出会い、その一つひとつがきっとまたつぎの何かを育み、この文化を発展させていく。立場も役割も何もかもどうでもよくて、ただただ「ポッドキャストが好きでたまらない人たち」こそが、この文化を大きくする装置であってほしい。

PODCAST EXPOが、その起点のひとつになることを信じて。

株式会社散歩社 代表取締役・内沼晋太郎

それぞれに頭の中で「こういう風景をつくりたいね」と話していたことが、目の前の現実として立ち上がっていることに感動しました。

有名／無名、法人／個人にかかわらず、ただ「ポッドキャスト」を真ん中に置いて、それぞれが持っているものを自由に表現した結果として、これまで見たことのない渦が生まれていました。こういう場こそ「文化的」と呼ぶに相応しいと感じました。

誕生から20年近く経ったいまも、絶対的な正解や権威が定まっていないポッドキャストだからこそ、このような場として結実したのだと思います。

どんな結果になるのか誰にもわからない中で、その歴史的な初回に立ち会ってくださったすべての方々に、感謝とリスペクトを申し上げます。

オフィシャルパートナーからのコメント

Spotify Podcast Partner Manager・関根麻美氏

今回、「ポッドキャストマーケットを盛り上げたい」という主催者の理念に共感し、クリエイター支援に貢献したいという想いから参画しました。当日は想像を超える熱量にあふれ、リスナー・クリエイター双方の高いエンゲージメントを実感するイベントとなりました。 会場内のSpotifyフォトブースをきっかけにしたSNS投稿も400件を超えるなど、リアルな場だからこそ生まれるつながりや熱狂を強く感じています。Podcastを軸としたコミュニティの可能性を、改めて確信する機会となりました。

ZOOM セールス＆マーケティングディヴィジョン・東哲哉氏

『PODCAST EXPO 2026』では、多くの方に製品を直接“体感”していただき、我々にとっても大変貴重な時間となりました。

弊社の製品『P4next』と『P2』の最大の特徴は、エアコンなどの環境音を抑えて「声だけ」をクリアに残すAIノイズリダクション機能です。この機能の凄さは、実際に試していただくのが一番伝わるため、以前からこうした機会を求めていました。結果として、驚くほどの反響をいただき、本当にイベントに出展して良かったです。

参加者からの コメント

出店者

リチャード氏 (@tiedfamily244(https://x.com/tiedfamily244))

PODCAST WEEKENDへの出店、最高の思い出になりました！！

全てのブースにご挨拶に伺うことは出来なかったのですが、ポッドキャストに真剣に（そして楽しく）向き合う皆さんの姿勢にただただ圧倒されるすごい熱量の高い場でした。来年も必ず出店します！

登壇者

秀島史香氏

出店している人も 話している人も 遊びに来た人も おだやかで（熱量もあり）互いの個性をリスペクトするやさしい世界。

会いたかった人ともお会いできて ポッドキャスト のリアルな場所って大切と実感。

元中学校の会場も気持ちいい場所。音声の文化祭ですね。

来場者

感想投稿の例今日だけで5セッション堪能。個人的には室越さんのお話と宇川直宏のいつも通り熱いトークが面白かった。特にドミューンの成り立ちから現在までのご本人による解説は圧巻。満足度高すぎてお昼食べそびれたー

ーーこっこ様（@cat_butterfly(https://x.com/cat_butterfly/status/2053066635410575844?s=20)）



3ヶ月連続で数百人超規模の音声メディアのイベントに参加したのだけど、今日のPODCAST EXPO 2026は群を抜いた熱量で脳が心地よく疲労困憊。文フリ的カルチャー分脈と、ゴリゴリのビジネス分脈で深くトークするパートが混在してて、これは刺激しか受けない。名刺全部はけた。ラジオ局員は皆来るべき。

ーーkatano様 （@kkktttnnnktn(https://x.com/kkktttnnnktn/status/2053095444813910203?s=20)）

（※上記Xのポストはご本人からの許可をいただいて転載しています）

その他、感想と関連投稿はこちらからご覧いただけます。

https://x.com/i/trending/2052796627396813045

開催概要

イベント名称：PODCAST EXPO 2026

公式ハッシュタグ：#PCEX2026 #PCWE2026

開催日：2026年5月9日（土）・10日（日）10:00 - 19:00

開催場所：HOME/WORK VILLAGE（東京都世田谷区池尻2-4-5）

開催内容：Podcast Weekend 2026／P7 - PODCAST SUMMIT 2026／PODCAST EXPO: EXHIBITION

主催：PODCAST EXPO 実行委員会（株式会社雑談／株式会社散歩社）

公式サイト：https://podcastexpo.jp

X：https://twitter.com/podcast_expo/

Instagram：https://instagram.com/podcast_expo/

お問い合わせ窓口：info@podcastexpo.jp（担当：西原）