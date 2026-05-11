郵便物の遅延・未着、経験者の約5割が「しばらく様子を見た」。宅配ボックス・置き配は利用者の約8割が「とても便利」と回答

株式会社NEXER

■郵便物の受け取りトラブルに関するアンケート

通販やフリマアプリの普及により、郵便物や荷物を受け取る機会はますます増えています。その一方で、予定どおりに届かない、遅れる、あるいは別の家に配達されてしまうといった受け取りトラブルを経験した方も少なくないでしょう。

また、再配達サービスや宅配ボックス、置き配など、不在時の受け取り手段も多様化しています。

ということで今回は圧着DMネットと共同で、全国の男女500名を対象に「郵便物の受け取りトラブル」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと圧着DMネットによる調査」である旨の記載

・圧着DMネット（https://acchaku-dm.net/）へのリンク設置





「郵便物の受け取りトラブルに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月9日 ～ 4月15日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：郵便物や荷物が「届かない」「遅れた」と感じた経験はありますか？

質問2：そのとき、どのように対応しましたか？（複数回答可）

質問3：再配達サービスを利用することはありますか？

質問4：再配達サービスは便利だと思いますか？

質問5：不在時の受け取りで、宅配ボックスや置き配を利用したことはありますか？

質問6：宅配ボックスや置き配の便利さについて、どう感じますか？

質問7：宅配ボックスや置き配の便利さについて、具体的に教えてください。

質問8：宅配ボックスや置き配について、不安に感じる点はありますか？

質問9：宅配ボックスや置き配について、不安に感じる点を教えてください。

質問10：郵便物の誤配や誤投函を経験したことはありますか？

質問11：誤配・誤投函があったとき、どのように対応しましたか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。





■33.2％が「郵便物や荷物が届かない・遅れたと感じた経験がある」と回答

まず、これまでに郵便物や荷物が「届かない」「遅れた」と感じた経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が33.2％、「ない」が66.8％でした。

多くの荷物は予定どおり届くものの、配達件数が膨大であることを考えると、一定の割合でトラブルが発生するのは避けがたいのかもしれません。

■50.6％が「しばらく様子を見た」と回答

続いて、郵便物や荷物が「届かない」「遅れた」と感じた経験がある方に、そのときの対応方法を聞いてみました。

最も多かったのは「しばらく様子を見た」で50.6％でした。

続いて「配達業者・郵便局に問い合わせた」が40.4％、「差出人や通販サイトに問い合わせた」が22.3％となっています。

半数の人がすぐには行動を起こさず、一旦様子を見ている様子がうかがえます。

配達には多少の前後が生じるケースもあるため「もう少し待てば届くかも」という心理がはたらくのかもしれません。

■52.4％が「再配達サービスを利用することがある」と回答

続いて、再配達サービスを利用することがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が52.4％、「ない」が47.6％でした。

さらに、再配達サービスを利用することがある方に、その便利さについて聞いてみました。

その結果「とても思う」が61.8％、「やや思う」が34.7％で、合わせると96.5％の人が再配達サービスを便利だと感じていることになります。

日中は仕事や外出で不在になることが多い現代のライフスタイルを考えれば、再配達は多くの人にとって必要不可欠な仕組みといえるでしょう。

■44.2％が「宅配ボックスや置き配を利用したことがある」と回答

続いて、不在時の受け取りで、宅配ボックスや置き配を利用したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が44.2％、「ない」が55.8％でした。

宅配ボックスや置き配は、不在時でも荷物を受け取りやすい方法として広がっています。今回の調査でも、利用したことがある人は4割を超えており、こうした受け取り方が身近になってきていることがうかがえます。



■76.9％が宅配ボックスや置き配を「とても便利」と回答

続いて、宅配ボックスや置き配を利用したことがある方に、その便利さについて聞いてみました。

その結果「とても便利」が76.9％、「やや便利」が20.8％で、合わせると97.7％の人が便利さを実感しています。

具体的にどのような点が便利に感じられているのかを聞いてみましたので、一部をご紹介します。

宅配ボックスや置き配の便利さについて、具体的に教えてください。

・自分が仕事で急遽家に帰れなくなったりすることがあるので、家にいなくても受け取れるのはすごくありがたいです。（20代・女性）

・ボックスなら盗難の心配もなく、好きな時間に受け取れて便利。（20代・女性）

・自宅にいなくても荷物を受け取れるので予定などを気にしなくていいし、対面をする必要もないので気が楽なところ。（30代・女性）

・呼び出しに対応する、ハンコを押す、人と会話をする、などの手間を省けるから。（30代・女性）

・トイレだったり寝ていたりして対面で受け取れないことがあるのと、人が苦手でちょっとの時間でも対応するのが嫌なので、置き配はすごく便利です。（30代・女性）

回答を見ると「不在時でも受け取れる」という物理的な便利さだけでなく「時間に縛られない」「対面しなくて済む」といった心理的な負担の軽減を評価する声も目立ちました。

■49.3％が宅配ボックスや置き配に「不安に感じる点がある」と回答

続いて、宅配ボックスや置き配を利用したことがある方に、不安に感じる点があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が49.3％、「ない」が50.7％でした。

ほぼ半々という結果となり、便利さを実感している人が多い一方で、約半数は何らかの懸念も抱いていることがわかります。

具体的にどのような点が不安に感じられているのかを聞いてみましたので、一部をご紹介します。

宅配ボックスや置き配について、不安に感じる点を教えてください。

・誰かに宅配物を盗まれる可能性がある点。（20代・男性）

・ありがたい反面、どうしても窃盗などの面は不安になる。（20代・女性）

・我が家では大丈夫だが、道路から見えやすいところに置き配をしている家を見ると、荷物が盗まれないか心配になることがある。（30代・女性）

・鍵があるのにかけずに物だけを入れて帰る配達員の知識のなさ。（30代・女性）

・ポストなどに入る小さなものならいいが、大きな荷物が玄関先に置かれていると雨や盗難の不安を感じる。（40代・女性）

回答を見ると「盗難」への不安を挙げる声が圧倒的多数を占めました。

加えて、雨風による荷物の汚損・破損、カラスや動物による被害、誤配のリスクを挙げる声もあります。

■28.4％が「郵便物の誤配や誤投函を経験したことがある」と回答

続いて、郵便物の誤配や誤投函を経験したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が28.4％、「ない」が71.6％でした。

日常の中で意識する機会は少ないかもしれませんが、一定数の人が実際に経験していることがわかります。



■59.9％が「配達業者・郵便局に連絡した」と回答

最後に、誤配や誤投函の経験がある方に、そのときの対応方法を聞いてみました。

最も多かったのは「配達業者・郵便局に連絡した」で59.9％でした。

次いで「自分で正しい届け先に届けた」が42.3％となっています。

一方「特に何もしなかった」「その他」はいずれも3.5％、「管理人や受付に渡した」「そのまま保管して連絡を待った」はいずれも0.7％にとどまりました。

多くの人は業者に連絡するか自分で届けるかで対応しており、放置する人は少数派です。

誤配が発覚したとき「本来の受取人に届けなければ」という責任感が働くのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、33.2％が郵便物や荷物の遅延や未着を経験し、28.4％が誤配や誤投函を経験していることがわかりました。郵便物や荷物のトラブルは、決して珍しいものではなく、身近な問題だといえそうです。

また、再配達サービスについては96.5％が便利だと回答し、宅配ボックスや置き配についても、利用経験者の97.7％が便利さを実感していました。その一方で、宅配ボックスや置き配には、約半数が盗難や破損への不安を感じていることもわかりました。

こうした受け取りトラブルは、送り手にとっても無関係ではありません。

大切な情報を確実に届けたい場合は、開封するまで内容が見えない仕様の郵便物を活用するのもひとつの方法です。

DMやハガキの印刷サービスを利用すれば、情報漏えいのリスクに配慮しながら、伝えたい内容をしっかり届けやすくなるでしょう。





＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと圧着DMネットによる調査」である旨の記載

・圧着DMネット（https://acchaku-dm.net/）へのリンク設置





【圧着DMネットについて】

社名：株式会社メイセイプリント

代表取締役：渡辺 達也

所在地：愛知県北名古屋市鍜治ケ一色西二丁目141番地

Tel：03-5967-1126

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