山陽SC開発が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、“岡山一番街”や“さんすて”を運営する山陽SC開発株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：福田 知明）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

導入の背景

山陽SC開発は、JR西日本グループの一員として、岡山・倉敷・福山エリアの拠点駅に隣接する「岡山一番街」「さんすて」といった商業施設の開発・管理・運営を担い、駅を起点に地域のにぎわいと利便性を支えています。

リーシング活動においては、人的ネットワークを中心としたSCへの出店実績の多いテナントとのコミュニケーションが中心で、チャネル拡大の必要性を感じていました。また、管理面ではテナント・商談情報が一元化されておらず、情報の蓄積や活用がしづらい状態にあり、基盤の整備が求められていました。

ショップカウンター エンタープライズ導入により目指すこと

今回の導入により、山陽SC開発専用のテナント募集サイトを構築し、オンライン上での出店募集導線を整備します。これにより、従来の人的ネットワークに加えて、ローカル事業者をはじめ、駅ビルへの出店実績の少ない事業者とも出会えるチャネルを展開し、常設・催事の両面で接点の拡大を目指します。対象は「岡山一番街」、「さんすて岡山」、「さんすて倉敷」、「さんすて福山」の4施設で、開始時点から常設区画・催事区画の双方を問い合わせできる状態に整えていく想定です。

あわせて、「ショップカウンター エンタープライズ」の管理機能を活用し、テナント情報、区画情報、商談情報を施設横断で集約します。催事・常設に関わる各種機能を通じて情報をデータベース化することで、一元化されていなかった情報を整理し、今後の募集活動や条件調整、出店者対応に活かせる運用基盤へと切り替えていきます。

カウンターワークスとしては、今後もJRグループ各社との連携を深めながら、商業施設ごとの特性に応じたリーシング基盤の整備を後押しし、グループ内でのさらなる導入拡大を推進していく考えです。

導入企業様のコメント

山陽SC開発株式会社 営業部 営業企画第2課 兼 SC開発プロジェクト 中川 航希氏

リーシング活動のチャネル拡大と情報の一元化による業務効率化を目的に、ショップカウンターエンタープライズを導入いたします。リーシング活動においては、リーシング機会をさらに増やし、地元事業者様や駅ビルへの出店実績が比較的少ない事業者様を含む幅広いテナント様とより接点を持つことで、地域の魅力発信や購買機会・提供価値の拡充を図りたいと考えていました。

しかしながら、JR駅ビルへの出店に対してハードルを感じられる事業者様も多く、これまで十分な接点を築けていないケースも見受けられました。また、これまでの各施設担当者による個別対応のみでは、必然的にアプローチ件数が頭打ちとなってしまうため、新たなチャネルを設ける必要性が高まっていました。この度ショップカウンターエンタープライズを活用し気軽に問い合わせいただける環境を整えることで、それらの課題解決を図ってまいります。

さらに、地方都市において常設出店が難しいテナント様については、催事出店からチャレンジいただくためのチャネルとしての役割も期待しています。それにより、弊社としては鮮度の創出や新たなトレンドの発信につなげていきたいと考えています。

現在、岡山一番街の催事スペース「ハレチカ広場」の改修工事を進めています。事業者様にとってより営業いただきやすい売場環境へと刷新する予定で、今回の導入はそれらの取り組みをさらに後押しするものです。

情報管理については、これまでは複数ツールを併用しており、各ツールを横断的に使用しながら情報共有や情報の取り出しをしなければならず、社内コミュニケーションに苦労する部分もありました。これまで分散していた情報をショップカウンターエンタープライズに集約することで、より円滑な営業活動につなげていきます。

▼「岡山一番街、さんすて岡山・倉敷・福山 POPUP・常設出店募集サイト(山陽SC開発株式会社)」の画面イメージ

URL：https://space.sun-ste.com/about(https://space.sun-ste.com/about)

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp