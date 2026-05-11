天然真穴子を丸ごと一本「穴子一本天そば」と 濃厚なコクと満足感「薬味を楽しむ冷しごまだれつけそば」が 季節限定で5月14日（木）10:00から発売！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）は、2026年5月14日（木）から駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」全81店舗、「そばいち」15店舗※１（2026年5月11日現在）で「穴子一本天そば※２」と「薬味を楽しむ冷しごまだれつけそば※３」を販売します。

※１：そばいち イイトルミネ新宿店、そばいち二八 エキュート上野店、蕎麦一 中山競馬場店、蕎麦一 東京競馬場店での取扱いはありません。

※２：そばいちでは、5月28日(木)から販売いたします。

※3：そばいちでは、せいろで提供いたします。

季節限定商品について

穴子一本天そば 840円（税込）

天然真穴子を丸ごと一本、豪快に楽しむ一杯。

サクッとした衣の香ばしさと、穴子本来の旨みが楽しめる満足感のある天ぷらに仕上げました。添えられた大根おろしや大葉、そしてシャキシャキとしたみょうがが、さわやかな彩りと共に、香りや食感のアクセントを添えます。ボリューム満点ながら、最後までさっぱりと楽しめる、贅沢な一杯です。

※穴子一本天は、仕入れ状況によりサイズが異なる場合があります。

薬味を楽しむ冷しごまだれつけそば （大盛）720円（税込）

コクのある「ごまだれ」を薬味と楽しむ、濃厚で贅沢な味わいの一杯。

一口啜れば、ごまの豊かな香りと濃厚なコクが口いっぱいに広がります。

おいしさの決め手は、彩り豊かな薬味。ごまだれにくぐらせれば、みょうがの食感、かいわれやねぎのさわやかな辛味、三つ葉の上品な香りが一度に楽しめます。

1.5玉の大盛がおすすめ！大盛の満足感と、変化する味わいを存分にどうぞ。

※写真はそば大盛（1.5玉）です。

※大盛は720円、並盛は600円で販売します。

（一部店舗では価格が異なります。いずれの商品も、Suica等交通系ICカードでご購入いただくと20円引きとなります。）

いろり庵きらくについて

「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。2008年4月にグランデュオ蒲田に1号店を出店し、2026年5月11日現在では首都圏のエキナカに81店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽に気楽にほっと一息つける空間を演出します。

そばいちについて

自社工場で毎日製麺する生そばと店内で揚げるサクサクのかき揚げがおすすめのそば専門店です。老若男女幅広いお客さまにご利用いただきたいという思いから、店内はゆとりを持った着席スペースを中心に、清潔で明るい空間に仕上げております。

そばいちは、２０２６年３月２６日（木）に15周年を迎えました。2026年をアニバーサリーイヤーとし、15周年記念キャンペーンを順次開催していきます。これからも、みなさまの日常に寄り添い、心温まる一杯を提供できるよう、順次感謝を込めた企画をお届けしていきます。

新しく生まれ変わる「そばいち」の新たな展開に、ぜひご期待ください。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。