ダイナミックプラス、「デジタル化・AI導入支援事業費補助金2026」のIT導入支援事業者に認定

ダイナミックプラス株式会社

ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 英人）は、このたび「デジタル化・AI導入支援事業費補助金」において、IT導入支援事業者として認定されたことをお知らせいたします。

本認定により、当社が提供する宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」を活用した導入を通じ、中小宿泊事業者のデジタル化および収益改善の取り組みを支援してまいります。

宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」、デジタル化・AI導入補助金2026の対象ITツールに認定

■デジタル化・AI導入支援事業費補助金2026とは

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

詳細は、公式サイトをご確認ください。

※「デジタル化・AI導入補助金2026」サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

■認定されたツール「D+」について

宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」について

宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」は、

宿泊施設における日々の価格調整や販売戦略を、データをもとに支援するシステムです。

過去の販売実績やオンハンドデータをもとに、施設ごとに構築した最適な需要予測モデルによる「AI価格算出」や、その根拠の可視化を通じて、より精度の高い価格判断を行える環境づくりを支援します。

また、施設様の運用方針に応じて価格更新の自動化にも対応しており、収益の改善はもちろん、

業務負荷の軽減や属人化の解消、将来を見据えた運用体制づくりにも貢献します。

サービスサイト：https://www.service-dplus.com/

■お問い合わせ先

補助金を活用したツール導入をご検討中の事業者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＞ https://www.service-dplus.com/inquiry

（お問い合わせの際は、「補助金を活用したい」と記載いただけますと幸いです。）

■ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラスは、AIを活用したダイナミックプライシングシステムを提供し、スポーツ、ホテル、レジャー、民泊など幅広い業界の収益向上を支援しています。高精度な需要予測技術と豊富な導入実績を強みに、価格戦略の高度化と業務効率化を実現します。

所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7‌ Takebashi7 9F

代表取締役：平田 英人

事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業、企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

HP：https://www.dynamic-plus.com/