今年も小倉にドイツがやってくる。北九州最大級、本場ミュンヘンの熱狂を再現「小倉オクトーバーフェスト2026」開催

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北九州市・小倉の初夏の風物詩「小倉オクトーバーフェスト2026」が、2026年5月22日（金）～5月31日（日）の10日間、勝山公園芝生広場（北九州市小倉北区城内）にて開催されます。

本イベントは、ドイツ・ミュンヘンで200年以上の歴史を誇る世界最大のビール祭り“オクトーバーフェスト”を、再現した体験型グルメイベントです。

6年ぶりに開催した2025年には約3万人が来場し、過去最大の盛り上がりを記録。2026年はさらなる進化を遂げて開催されます。

■ 小倉オクトーバーフェスト2026の見どころ

１. 小倉初登場ブランド「BRLO（ベルロ）」・「RIGELE（リゲーレ）」

「BRLO（ベルロ）」はドイツのクラフトビール界で躍進を遂げるブルワリーで小倉では「ヘイジーヴァイツェンIPA」「 ベルリンロートビア」「ハッピーピルス」の３種が楽しめます。

「RIGELE（リゲーレ）」は日本の室町時代にあたる、1386年から醸造を始め630年以上の長きに渡りビールの醸造をしており今回は「ヴァイスビア」をご用意しています。

２. 厳選7ブランドのドイツビールが集結

2026年は、厳選された7ブランドのドイツビールに日本初登場商品もご用意しております。

普段なかなか味わうことのできない本場の樽生ビールと、ソーセージやプレッツェルなどのドイツグルメを一度に楽しめます。

●日本初登場 春限定「スプリングラガー」

ドイツを代表する小麦ビールブランド「エルディンガー」から、春限定のラガービール 「エルディンガー スプリングラガー」 が日本初登場。

春の訪れを祝う限定ビールで、爽やかな飲み口とほどよいモルトのコクが特徴です。

軽やかな香りとすっきりした後味が、暖かくなる春の陽気や海辺のロケーションにぴったりの一杯。

日本で味わえる貴重な機会として、今回のイベントの大きな見どころの一つです。

●日本初上陸!「ヴァイエンシュテファンIPA」

あのヴァイエンステファンが日本用に作った超激レアの限定ビールです。日本初上陸！ドイツには少ないスタイルのIPAがドイツ式になって誕生しました。

●小倉初登場！「ベルロ ヘイジーヴァイツェンIPA」

ヴァイツェン×IPAのハイブリッド！ベルリンクラフトの最高峰ホワイトビア限定輸入!熟したフルーツの香りと柑橘の爽やかな香り！スムーズな喉ごしと繊細な口当たり、何よりジューシーで飲みやすいモダンヴァイスビア！

この他にも、ビールの本場バイエルン地方の伯爵階級ブリュワリー「アルコブロイ」、ドイツクラフトビール界のパイオニア「カンバ」など、7つのビールブランドを1つの会場で楽しめるのは北九州で小倉オクトーバーフェストだけです。

小倉オクトーバーフェスト2026に登場するビールブランド（50音順）

・ アルコブロイ

・ ヴァイエンステファン

・ エルディンガー

・ カンバ

・ シュヴァルツブロイ

・ ベルロ

・ リーゲレ

アルコブロイ

ヴァイエンステファン

エルディンガー

カンバ

シュヴァルツブロイ

ベルロ

リーゲレ

◆ビールにかかせないドイツフード

会場には、伝統のドイツ料理や、ビールが止まらなくなるグルメが勢ぞろい！

・マイスターヴルスト4種盛り

ドイツソーセージ文化を代表する4種のソーセージ、ブラートヴルスト、フランクフルター、ヴァイスヴルスト、カリーヴルストの盛り合わせ

・ 殻付きオイスターのガーリックバターソース

広島県産の牡蛎を殻ごと蒸して香ばしいガーリックソースをかけました！

・ スペアリブ ステーキ

超超超ビッグサイズのスペアリブステーキから食べやすいように骨を処理しました。ジューシーな豚肉を甘辛いタレとスパイスで味付けし、ひと口食べれば病みつきになります！インパクト大なので、これを買えば盛り上がること間違いなし！

・ バイエルン名物「ヴァイスブルスト」(白ソーセージ)

本場オクトーバーフェスト定番の「白ソーセージ」。ふわっとジューシー。ゴクゴク飲めるビールのための、やさしい白ソーセージ。

・ ニューヨークスタイル マルゲリータ

自由な発想で「おいしさ」を追求した、モダンニューヨークスタイルの本格マルゲリータピザ。チーズとソースを上下逆さまにして焼き上げているので、いままでにないソースとチーズの一体感をお楽しみいただけます。小麦粉の配合からこだわった長時間低温熟成の生地は、甘さがありながら香ばしく、軽く食べ続けられる食感が特徴。ビールに合うこと間違いなし！

◆会場を盛り上げるドイツ楽団と豊富なステージ

ドイツ民族楽団によるライブを毎日開催。音楽に合わせて歌い、踊り、乾杯する、観客参加型のステージは必見です。

・ アルプス音楽団

1995年にアルプス音楽団を結成。

銀座ライオンでのコンサートで研鑽を積み、2005年にオーストリア・ウィーンにて日墺（日本オーストリア）文化交流演奏会や千葉市文化振興財団企画のコンサートにも参加。

日本各地のオクトーバーフェスト、ビアガーデン、芸術鑑賞会（小中学校、幼稚園、福祉施設）で活躍。

アルプス音楽団

・ MARIA & Alpenbuam（マリア アンド アルペンバウム）

国内外問わず30年以上そのシーンを作ってきたビヤフェスの女王・歌手MARIAがオクトーバーフェストの為に精鋭を揃えて2014年に発足したヨーロッパアルプス音楽専門のスーパーバンド

日本人バンドだからこそ！のわかりやすくパワフルで魅力のあるステージは今全国から引っ張りだこの注目の楽団です。本場ミュンヘンオクトーバーフェストで演奏される伝統的な民俗音楽から流行りの曲も敏感に取り入れ、各地のオクトーバーフェスト会場を大いに盛り上げています。

MARIA & Alpenbuam

ステージの詳細情報は、公式HP(https://okt-fest.com/event/kobe/)か、SNSをご覧ください。

◆ファミリーからオクトーバーフェスト初心者まで、みんなで楽しめる多彩なコンテンツ

● 今年の目玉！「スターターチケット」

「会場でビールの買い方がわからない・・・」という方におすすめ！「ドイツビール500ml」と「グラスデポジット」がセットになったスターターチケット（2,500円）を販売します。チケットをご利用いただくことで、グラスデポジット（1, 000円）不要で、ビールをお楽しみいただけます。

しかも、楽天トラベルの事前予約なら200円OFF！よりお得にドイツビールを楽しめるスターターチケットの事前予約はこちら(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62309)から。

● 小倉オクトーバーフェストの醍醐味！予約殺到の「特別予約シート」

2025年からスタートした「特別予約シート」は、会場が混雑していても、落ち着いてイベントを楽しめる人気オプションです。

ご利用されるお客様限定で、お好きなブランドの「ドイツビール飲み放題」や、各ドイツビール店舗が厳選をしたドイツ料理の盛り合わせ「オクトーバープレート」が注文できます！

ご予約の際はお早めに！

詳しくは公式HP(https://okt-fest.com/event/kobe/)をご覧ください。

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● 連日完売！超お得な「ハッピーアワークーポン」

昨年は販売開始前から毎日行列！ドイツビールお得に楽しめるハッピーアワークーポン（1枚あたり1,100円）を平日限定で販売致します。このクーポン1枚で、ビール300ml（他ドリンクも対象）に、おつまみ1品がついてくるビール好きにはたまらないクーポンです。売り切れ必須の

● ファミリーからオクトーバーフェスト初心者まで、みんなで楽しめる多彩なコンテンツ

・ ドイツのお菓子販売

会場では普段あまり見ることができないドイツのお菓子を販売します。お子様の好きなチョコレートや、会場でビールのおつまみにもなるお菓子を取り揃えています。ご来場記念に是非お買い求めください。

イベント名：小倉オクトーバーフェスト2026

開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）

会場：勝山公園 芝生広場（福岡県北九州市小倉北区城内3）

入場料：無料

主催：オクトーバーフェスト実行委員会

後援：北九州市、（一社）北九州青年会議所、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

公式サイト：https://okt-fest.com/event/kokura/