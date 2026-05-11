AIエージェントが「書いて・測って・直す」。コンテンツマーケティング運用ツール『sonata』に独自指標による記事改善分析・サジェスト機能を追加 - 導入事例キャンペーンもスタート

opus合同会社

opus合同会社（東京都渋谷区、代表社員：新居祐介）は、AIインタビュー記事生成サービス「sonata」の大型機能アップデートを2026年5月11日に発表しました。今回のアップデートでは、生成した記事を独自指標で分析するAIエージェント「analyse」を統合し、「執筆 → 分析 → 改善サジェスト」の自己改善ループを実装。コンテンツマーケティングを"作って終わり"ではなく、"作りながら育てる"運用へと転換します。

背景：「AIで記事を書く」だけでは解決できない現場の課題

生成AIの普及により、記事を"書く"こと自体は誰でもできる時代になりました。その結果、企業のオウンドメディア運用では新たな課題が顕在化しています。

- 大量に作っても、どの記事が読まれているか分からない- AIが書いた記事と人間が書いた記事の品質差を数値化できない- SEOやAIO（AI Optimization）の観点で改善すべきポイントが不明- 記事を作っても「次に何を直すべきか」が判断できない

コンテンツマーケのボトルネックは、生成から"運用と改善"へとシフトしている--opusはこの仮説のもと、sonataを単なる記事生成ツールから自己改善型のコンテンツマーケ基盤へと進化させます。

新機能：AIエージェントによる自己改善ループ

上記の課題を解決すべく、opusでは「sonata」に、今回のアップデートでは、3つのAIエージェントが連携する構成を採用しました。

opus独自の12軸×GA4/サーチコンソールによる分析エージェント

今回リリースした分析エージェントでは、オウンドメディア・コーポレートサイトを opusが独自に策定した、Humanity / Multimodal / Personalization / AI-Readiness / Foundation の5グループ12軸で評価。SEO・AIO貢献度とブランディング貢献度の2レンズで採点し、AI検索時代に通用するメディアかどうかを可視化します。

スコアの例

また、Google Analytics（GA4）、及びGoogle Search Consoleとの連携機能も追加。広く使われているこの二つのツールも統合して分析することで、多角的な分析を実現しています。

分析エージェントを「analyse」として一般にも公開

今回、この分析エージェントを「sonata」内だけでなく、広く一般にも公開をし、オウンドメディアを運営される皆さまに活用いただくために「analyse（アナリーゼ）」という名称で公開しました。URLを入力するだけで、無料で、上記12軸による評価レポートと、改善ポイント、また記事企画のサジェストをご覧いただくことができます。

URL：https://analyse.sonata-ai.app/

AIによる記事改善サジェスト機能

各記事・各評価軸に対して、AIエージェントが「次の一手」を具体的なアクションとして提示。「どこを直せば、何が改善するか」をユーザーにサジェストします。

サジェストの例。ワンクリックで記事へ反映が可能

また、提示されたサジェストを選択し、ワンクリックでそのまま記事を編集。改善ポイントを即反映することができます。

この改善した記事を、GA4・サーチコンソールとも連携した「sonata」の分析ツールで継続的に評価し、さらに改善するというサイクルが完成します。

「sonata」の多様な活用シーン

「sonata」は、広くコンテンツマーケティング全般、また、インナーコミュニケーションなど、多くの企業で運用される”オウンドメディア”全般にご活用いただけます。

採用広報・社員インタビュー

採用ページ・社員インタビューを継続的に生成し、analyseで「会社の人間味（Humanity軸）」「読み手にどう刺さるか」を測定。AI検索時代の採用広報を運用ループ化します。

導入事例・お客様の声

顧客インタビュー音声から記事を即日生成し、analyseでブランディング貢献度を評価。改善サジェストに沿って磨き込み、営業・マーケに直結する事例コンテンツ資産を構築します。

セミナーマーケティング

セミナー終了後、登壇音声からレポート記事を即日配信。「セミナーやったのにレポートが2週間後」問題を解消し、熱量が冷めないうちに見込み客へ届けます。

コミュニティ/ファンマーケティング

ユーザー会やファンミーティング等を開催した後、すぐにその模様をコミュニティサイトに投稿。ファンの皆さまの熱気を参加出来なかった方にも共有できます。

今後のロードマップ

今後は、以下のような機能のリリースを予定しております。

- CMS連携機能：「執筆 → 分析 → 改善」の次は「公開」。完全に一気通貫型のサービスへ。まずはWordPress連携機能の実装を予定- ROI算出機能：コンテンツマーケティング最大の課題「ROI」。これを記事ごとの流入・CV・商談化を可視化し、「どの記事が事業に貢献したか」を数値で示す機能による担当者様の悩みを解決- 改善エージェントの自律実行：サジェストに留まらず、許可制で自動修正提案

提供価格/URL

sonata:- Starter \19,800/月 ～ / Growth \39,800/月 / Business \79,800/月（従来と変わらず）- 14日間無料トライアル（Growthプラン）- https://sonata-ai.app/analyse:- 完全無料- https://analyse.sonata-ai.app/

従来サービスとの違い

今回のアップデートを通し、「sonata」はより、汎用LLMだけでなく、従来のAIによる記事生成サービスと一線を画す存在となります。

SEOではなく、コンテンツマーケティングに長年取り組んできたからこそ、よりオウンドメディアを運営する担当者のみなさまに寄り添ったサービスを、これからも提供してまいります。

事例募集キャンペーン開始

sonataを実際にご利用中の企業様を対象に、導入事例インタビューにご協力いただける担当者の方へAmazonギフト券1万円分を進呈するキャンペーンを開始します。

- 対象：sonata有料プラン（無料プラン除く）を1ヶ月以上ご利用中の企業- 特典：インタビュー回答ご担当者様に Amazonギフト券 1万円分 応募方法：以下の応募フォームよりお申し込みくださいhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelvVxP_oXZVz4wvDN0gi62l7NGQiMiskkSXue4kebt4uSA4g/viewform