【株式会社CIO】新製品｜充電中でも使える。外でもデスクでも頼れる「CIO Handy Fan」プロジェクトが応援購入サービ『Makuake』にてスタート

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、手持ち・首掛け・卓上使用に対応し、充電中でもファンを使用できるハンディファン『CIO Handy Fan』を、応援購入サービス「Makuake」にて、2026年5月11日(月)より開始します。

本製品は、持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファンです。前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現。さらに、首元や手首などに当ててひんやり感を得られるペルチェ冷却プレート、風量4段階調整、最大約6.5時間の連続稼働に対応しています。

外出時の暑さ対策はもちろん、デスクワークや移動中、充電しながらの使用まで、日常のさまざまなシーンで快適に使える一台です。

・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/cio_handyfan/(https://www.makuake.com/project/cio_handyfan/)

・2026年5月11日(月) プロジェクトスタート

・カラー：ブラック、ホワイト

・通常販売価格：9,980円

・超超早割価格（限定300個）：7,480円(税込) 25%OFF

・超早割価格 （限定500個) ：7,980円(税込) 20％OFF

製品特長

■二枚の羽を使った反転構造

前後2枚の羽根が逆回転する構造。後ろの羽で空気を取り込み、前の羽で押し出すことで、効率的な送風と静音性を実現しました。

風量は、弱・中・強・ターボに変更可能。

■稼働時間：約6.5時間■ペルチェ冷却を搭載

風だけでなく、肌を直接冷やす”ペルチェ冷却”を搭載。首元や手首などにあてることで、ひんやりとした心地よさを感じられます。

※ペルチェ冷却は冷風を出す機能ではありません。肌に触れることで、ひんやり感を得られます。

■迷わない操作

風量は4段階で調整可能可能。ペルチェ冷却稼働など、LED表示で今がどの設定なのか一目でわかる設計です。

■カラビナを搭載

ストラップを取り付ければ、首掛けスタイルに。

また、リュックやカバンにそのまま取り付けて持ち運ぶことも可能。

両手が空くため、移動中や作業中でも快適に使えます。

■好きな長さへ調整できるストラップ

オリジナルストラップを付属。ロゴ部分を移動させることで簡単に長さを調整することができます。

■風を当てたい位置へ調整可能

ファン部分は90°曲げられます。顔や首元にしっかり風を届けます。”あと少し届かない”をなくす、絶妙な可動域です。

首を90°曲げるだけで、そのまま卓上ファンに。カフェでもデスクでも、サッと使える一台です。

■ボタンひとつで、首振り扇風機に

充電スタンドのボタン操作で、左右合計120°の首振りに対応。同じ場所に風が当たり続ける不快さを防ぎます。

■充電中でも止まらないファン

ポゴピンコネクタを差し込むだけで充電できる設計です。ファンを使ったまま、スタンドに置くだけで、止まることなく充電が始まります。

充電器への給電はUSB-Cポート対応で汎用性も確保。さらに底面のすべり止めで、高さのあるファンを挿しても安定してご使用いただけます。

■常時卓上使用でも、劣化しない

本体が満充電になると、自動でハンディファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用しました。これにより、充電スタンドで、長時間使用しても、バッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。

その他の特長

■持ちたくなる質感

エッジの効いたフォルムと手に馴染む質感。長く手にもつハンディファンだからこそ、表面には指紋や汚れが目出ちにくい加工を施し日常使いでも美しく保てるデザインです。

■外せる電源、広がる使い方

持ち手部分は3500mAhのモバイルバッテリー。LEDライトの上のボタンを押せば簡単に取り外しができます。

収納式のUSB-Cコネクタを搭載し、ケーブルいらずでスマートに充電。

各製品の技術をこの１台に

CIOがこれまでの製品で生み出した技術や考え方をハンディファンという形にしました。

カラビナは、首掛けや、リュックでの持ち運びに便利です。でも、常に主張する必要はなく、むしろ必要な時だけ存在していてほしい。主役でないカラビナがあっても、さまになる佇まいは、カラビナ付きケーブルホルダーの考え方から。

台座に置いて充電したいけれども、USB-Cポートにすると端子折れが心配。雑に置いてもシームレスに充電が出来ることを体験を実現する為、マグネットケーブルで培ったポゴピンを。卓上扇風機として使い続けても、バッテリーの劣化を防ぐ為、完全パススルーを実装。

夏だけでなく、オールシーズン使ってほしい。台座はむしろ、毎日のモバイルバッテリーを便利に使う為の充電ステーションに。そんな考えはマグウォーマーIIから。

機能は性能を謳うために存在するのではなく、「便利な体験」や「持ってて良かった」をつくる為のもの。そして、何よりもわくわくしていただく為のもの。CIOとして、この考え方を大事にしています。

開発背景

『CIO Handy Fan』は、「CIOのハンディファンが欲しい」というお客様の声から始まった製品です。

『ハンディファンを作って欲しい。』そんなお声を約3年に渡りいただき続けました。

でも、、ただ作るだけだとハンディファンのメーカーと何も変わらない。小手先の差別化をしても意味がない。

一方で、製品アイデアの構想は既にありながらも、自分たちが作りたいものだけを作っても独りよがりなだけ。ただ、ハンディファンに求めるお声は本当に人それぞれでした。

その中で、特に共通していたのが電池切れへの不満です。

外での使用時はもちろん、お家や職場での充電中にも「使いたいのに使いづらい」という声が多くありました。また、風量もマスト要件でした。

特に強モードでも物足りなさを感じている方が多く、ただ使えるだけでは足りないと感じていました。

わくわくしていただくためには、まずご不満を取り除くこと。CIOはそこを最優先に考えました。

もちろん、何かを選べば何かを失うトレードオフはあります。それでも、シーンごとにできるだけベストなフォルムを目指し、「使いたいときに、そばにあって助かった」と思っていただける形を探りました。不満が解消されるだけではなく、暑い夏が少し楽しく感じられる。

CIO Handy Fanが、単なる季節家電ではなく、日常の中で自然と手に取りたくなる存在になれたら嬉しいです。

製品仕様

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

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取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)

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