株式会社ＰＨＰ研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、「第10回ＰＨＰ作文甲子園」（2026年度 文部科学省後援）を開催、2026年5月10日発売の月刊誌『ＰＨＰ』6月号誌上ならびに特設サイトでの告知を以て開会いたします。「ＰＨＰ作文甲子園」は2017年の初開催以来、26,000人以上の生徒がチャレンジしてきた中学生・高校生の作文コンクールで、第10回のテーマは「私の一番好きな時間」です。開会を記念して、元北海道日本ハムファイターズ監督や野球日本代表監督を歴任した栗山英樹氏から、応援メッセージが届きました。 ※「作文甲子園」は株式会社ＰＨＰ研究所の登録商標（第6674402号）です

■ＰＨＰ作文甲子園の「ねがい」

「ＰＨＰ作文甲子園」は、とらわれない素直な心で物事を判断し、豊かな向上心をもつ若者を育みたいという願いから、2017年に始まりました。第1回からの応募総数は26,369作品にのぼり、優秀賞に選ばれた作品は、月刊誌『ＰＨＰ』に掲載されています。ＰＨＰ研究所では東日本大震災をきっかけに、月刊誌『ＰＨＰ』を地域の企業から地元の学校へ寄贈していただく活動を続け、15年目を迎えました。教育の現場から寄せられる、「子どもたちに『生き方』を学ばせる重要性が高まっている」「生きるために大切なことを見つけてほしい」という声は、今も途切れることがありません。「ＰＨＰ作文甲子園」は、10代の今という時間を言葉にする経験を通じて、自分や社会を見つめるきっかけになっています。

■栗山英樹氏の応援メッセージ

自分の経験や思いを自分の言葉で綴ること。それはきっと、いつか未来の自分をも支えてくれます。 華々しくなくてもいい。成功ではなく、失敗したことでもいい。大事なのは、そこから何を感じ取るかです。

栗山英樹氏は、北海道日本ハムファイターズ時代に大谷翔平選手の二刀流を支えて日本一を達成、野球日本代表監督としてチームを世界一に導くなどの功績によって、2026年1月に野球殿堂入りした名指導者です。球界きっての読書家でもあり、ＰＨＰ研究所の創設者である松下幸之助の著書も愛読。その経営理念や人生哲学は、栗山氏の選手育成やチームマネジメントにも影響を与えています。「ＰＨＰ作文甲子園」の主旨に賛同し、力強く温かいメッセージで全国の中学生・高校生にエールを送っています。

■「第10回ＰＨＰ作文甲子園」概要

テーマ：私の一番好きな時間 対象：中学生・高校生 枚数：800字（400字詰め原稿用紙2枚）※未発表の自作品に限る 応募方法：郵送、WEB 締め切り：2026年9月2日 ※郵送は当日の消印有効 賞：最優秀賞（高校生1名、中学生1名）、優秀賞（中高生あわせて10名）、入賞（十数名） 副賞：最優秀賞に図書カード3万円分、優秀賞に同1万円分／受賞作より12編を月刊誌『ＰＨＰ』に掲載 審査員：佐原ひかり（小説家）、谷本惠美（カウンセラー、著述業）、瀬津要（ＰＨＰ研究所代表取締役社長）、丹所千佳（月刊誌『ＰＨＰ』編集長） 受賞者発表：月刊誌『ＰＨＰ』2027年1月号（2026年12月10日発売）、ＰＨＰ研究所ウェブサイト（11月中旬掲載予定）

■2027年に創刊80周年──月刊誌『ＰＨＰ』

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ＰＨＰ研究所は「人類のよりよき未来のために」という願いのもと、1946年、松下幸之助によって創設されました。ＰＨＰとは“Peace and Happiness through Prosperity”の頭文字で、「物心両面の調和ある豊かさによって平和と幸福をもたらそう」という意味です。その機関誌として、1947年に月刊誌『ＰＨＰ』を創刊しました。以来、人生の応援誌として発刊を続け、2027年には創刊80周年を迎えます。

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