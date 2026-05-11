【採用担当者向け】採用力診断で組織のギャップを可視化し、採用改善につなげるセミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年５月15日(金) 14:00 ～ 15:00よりオンラインセミナー「なぜタレマネがあるのに「いい人」が来ないのか？ ～採用力診断で「ギャップ」を特定し、自社だけの「物語（ナラティブ）」を編み出すには～」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260515/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260515

「採用管理システムで応募状況を管理している」

「社内サーベイで従業員の状態も把握している」

それでも、採用成果の改善につながりきっていないと感じる企業は少なくありません。

歩留まりの計測によって、採用フローのどこで離脱が起きているかは把握できても、

応募者がなぜ離脱したのか、どのような情報や体験が不足していたのかまでは見えにくい場合があります。

本セミナーでは、採用フローにおける離脱要因を整理し、データを活用して採用活動を改善するための考え方を解説します。

応募者の行動や反応を踏まえながら、採用戦略を見直すための具体的なポイントをご紹介します。

アジェンダ：採用をアップデートする4つのステップ

（1）タレマネの限界：管理データは、候補者を惹きつける「武器」にはならない。

（2）歩留まりの罠：「脱落した場所」ではなく「脱落した原因」を特定せよ。

（3）3つの不一致：広報・面接・現場の「ズレ」が応募者を逃がす真犯人。

（4）ナラティブの構築：リアリティショックを防ぎ、定着率を高める「誠実な物語」の作り方。

（5）質疑応答

こんな方におすすめ

- タレントマネジメントシステムを導入しているものの、採用活動への活用に課題を感じている- 歩留まりなどの数値管理は行っているが、具体的な改善策が見えていない- 若手人材の早期離職や、入社後のミスマッチに課題を感じている

登壇者

株式会社天職市場 アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。

ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：なぜタレマネがあるのに「いい人」が来ないのか？～採用力診断で「ギャップ」を特定し、自社だけの「物語（ナラティブ）」を編み出すには～

開催日時：2026年５月15日(金) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260515/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260515(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260515/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260515)

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

社名 ：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/