オフィス家具見本市「オルガテック東京2026」に出展

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、6月2日（火）～6月4日（木）に東京ビッグサイトにて開催される「オルガテック東京2026」にて、「Find your experience.」をコンセプトに、コクヨのものづくりの思想を公開します。またフィンランドの防音ブースメーカーであるFramery Oy（本社：フィンランド／CEO：Samu Hallfors）と共同で出展します。

キービジュアル

1. 出展の概要

個人の価値観が多様化していく昨今 、コクヨは働く一人ひとりの感性や振る舞いに寄り添うものづくりを通して、働く場をより豊かにしていきたいと考えています。本年のコクヨの展示ブースでは、「Find your experience.」をコンセプトに、商品を通じて得られる「人の体験」を起点とした、コクヨのものづくりの姿勢を提示します。

ブースの空間デザインは、人々の響き合いそのものを体現しています。また現在開発中の次世代フラッグシップチェアーのプロトタイプを初公開します。あわせて発売10周年を迎える「Duora2（デュオラ2）」、「Red Dot Design Award 2026」にて最高位「Best of the Best」を受賞した新型オフィスチェアー「ingCloud（イングクラウド）」を展示します。異なるアプローチで人の身体を支える3つのチェアーを、映像を交えてご体験いただけます。

同ブース内では、防音ワークスペースづくりにおいて世界的リーダーである、フィンランドのFramery Oyの防音ブース「Framery（フラメリー）」を全４シリーズ展示します。

南ホール1&2内の特別展示エリアでは、「Circular MIRAI 2026 循環する未来を創るマテリアル」をテーマに展示します。また6月4日（木）に南3&4ホール内のエクスペリエンスエリアで開催されるセミナーに、「Driving Curiosity // 90年ぶりの本社移転 KOKUYO HQの挑戦」をテーマに登壇します。

2. 出展の詳細

(1)人と環境の響き合いを表現する空間デザイン

ブースの空間デザインには、来場者の動きや時間の経過により印象が変化する仕掛けを取り入れ、人と環境が相互に影響し合う様子を表現します。

ブースイメージ

(2)コクヨを代表する3つのチェアーを展示

会場では「人の体験」を起点として開発された3つのチェアーを展示します。

現在開発中の次世代フラッグシップチェアーに加え、発売10周年を迎えたベストセラーチェアー「Duora2」、「Red Dot Design Award 2026」にて最高位「Best of the Best」を受賞した新型オフィスチェアー「ingCloud」など、異なるアプローチで人の身体を支えるチェアーを体感いただけます。

左から「Duora2」、「ingCloud」

(3)「Framery」との共同出展

防音ワークスペースづくりにおいて世界的リーダーであるフィンランドのFramery社と共同で出展します。遮音性とデザイン性を兼ね備えたワークブース「Framery（フラメリー）」の全４シリーズを展示します。

商品イメージ

3. 開催概要

名称：オルガテック東京2026／ORGATEC TOKYO 2026

会期：2026年6月2日（火）～ 6月4日（木）10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）

会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール

ブース番号：S4-D06

主催：ケルンメッセ株式会社、JOIFA

公式サイト：https://www.orgatec-tokyo.jp/

4. 特別展示概要

会期：2026年6月2日（火）～4日（木）10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）

会場：南ホール1&2 特別展示エリア

テーマ：Circular MIRAI 2026 循環する未来を創るマテリアル

5. セミナー概要

日時：6月4日（木）13:30-14:15

会場：南3&4ホール内 エクスペリエンスエリア

テーマ：Driving Curiosity // 90年ぶりの本社移転 KOKUYO HQの挑戦

参加方法：自由入場（無料）

6. 参考

(1)「ing Cloud」の「Best of the Best」受賞について

世界的に権威あるドイツのデザイン賞「Red Dot Design Award 2026」において、「イノベーティブデザイン部門」で最高位となる「Best of the Best」および「オフィス家具＆オフィスチェアー部門」で「Red dot 2026」を受賞しました。

プレスリリース：https://www.kokuyo.com/news/release/260430gwp1/

(2)「Framery」との販売代理店契約について

コクヨは2026年1月より、Framery Oyと販売代理店契約を締結し、遮音性や換気性能、デザイン性を備えたブース（1人用、4人用、6人用）を中心に、取り扱いを開始しています。

プレスリリース：https://www.kokuyo.com/news/release/20251117_14/

(3)「Framery」について

Frameryは、人々が本当に大切なことに集中し、仕事を効率的に進められるように支援します。

防音機能を備えたスマートポッドとスマートオフィスソリューションにより、Frameryはありふれたオフィスを、人々が愛着を持てる空間へと変えます。

だからこそ、Frameryは100カ国以上、そして世界有数の企業で働く何百万人もの従業員にとって、充実した日々の業務に欠かせない存在となっているのです。

公式サイト：https://framery.com/jp/office-pods-and-booths/

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