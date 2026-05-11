Steamで″非常に好評″『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』Nintendo Switch版が、5月21日(木)配信決定！本日より10％オフで購入できる予約受付がスタート

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、”空気読めてる度”診断ゲーム「みんなで空気読み。」シリーズ最新作となる『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』のNintendo Switch版が、2026年5月21日(木)に配信決定したことをお知らせします。

2026年1月にSteam版がリリースされ、"非常に好評"の評価を受けた『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』がついにNintendo Switchに登場！

本日5月11日(月)より、My Nintendo Storeにて予約開始いたしました。

配信記念の10％オフセールを開催中ですので、この機会にぜひ「予約にすすむ」でご予約ください！

▼My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123188

【セール価格】980円(税込) → 882円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/7/31(金)23:59 まで

▼Steam版も好評配信中！

https://store.steampowered.com/app/3606690/

■『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EmjOKJHoHj0 ]

新シリーズ『空気読み。ワールド』が登場、舞台はタイ！

タイ人の「何気ない日常の“あるある”」シチュエーションで「空気読めてる度」を診断！！

・タイへの理解が深まり、「ちょっぴりタイに行きたくなる」ゲーム

・普通の観光ガイドブックに載ってない豆知識も増える！？

・タイ語が話せなくても、タイに行ったことがなくても大丈夫です（日本語、英語対応）

・タイの空港で「お前」はカップルにベンチを譲りますか？

・4月に開催されるタイの水かけ祭り「ソンクラーン」のシーンも登場

・タイ人の友人と食事会では、お皿に上手くご飯をよそってあげよう

・腰痛に悩むタイのオフィスワーカー、彼の椅子を操作して姿勢を正そう

・ムエタイの練習では、ミットにパンチを当てよう（友人の顔面にパンチはNG）

・象を撮影する観光客に対して、象は動かずにじっとできるか！？

タイトル：みんなで空気読み。ワールド タイVer.

ジャンル：空気読めてる度診断ゲーム in タイ

対応機種：Nintendo Switch(TM)、Steam(R)

発売日：Nintendo Switch 2026年5月21日(木)、Steam 2026年1月13日(火)

対応言語：日本語、英語、タイ語

プレイ人数：1人

価格：980円

権利表記：(C)G-MODE Corporation (C) URNIQUE STUDIO COMPANY LIMITED

企画・開発：Urnique Studio

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123188

【Steam ストアページ】

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3606690

■日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」に出展！

5月22日（金）より京都で開催される「BitSummit PUNCH」に『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』Nintendo Switch版の試遊コーナーが登場！

発売直後のゲームの試遊が可能、また登場キャラクター「お前（タイVer.）」のスタンディパネルを展示します。

・開催期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日） ※22日はビジネスデー

・配置スペース：みやこめっせ1階 B14「ジー・モード」

・公式サイト： https://bitsummit.org/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

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【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。