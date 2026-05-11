IOWN構想に基づく「IOWN DCI Rack ソリューション」の国内展開に向けた協業を開始

APRESIA Systems株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、以下：CTC）、APRESIA Systems株式会社（代表取締役社長：末永 正彦、本社：東京都中央区、以下：APRESIA）、Edgecore Networks Corporation（President：Mingshou Liu、本社：台湾・新竹市、以下：Edgecore）の3社は、NTTが提唱するIOWN※1 に基づき、AI時代のインフラ課題を解決する「IOWN DCI※2 Rackソリューション」の国内展開を推進する協業を開始します。従来の電気配線で発生していた大規模AI処理の電力・熱・遅延の課題を抜本的に改善し、高効率な次世代データセンターの構築を進めていきます。

生成AIなどの普及に伴いGPUサーバーの消費電力と発熱は増加し、データセンターでは電力需要の増大と熱密度の上昇が課題となっています。また、大規模AI処理ではサーバー間で大量のデータが往来するため、通信の電力消費や遅延、発熱にもつながります。こうした課題に対しては、従来方式の延長では対応が難しく、抜本的なインフラ刷新が求められています。

IOWN DCI Rackソリューションは、従来の電気信号中心の接続・伝送を刷新し、光技術の活用をベースに省電力かつ高速・低遅延なデータ伝送を実現する次世代データセンター基盤です。電力（ワット）と情報（ビット）を統合的に最適化する「ワット・ビット連携」の考え方も取り入れ、データセンター全体の電力効率向上に貢献します。

本ソリューションの中核には、Edgecoreの基盤「Nexvec(TM)」（分散配置されたサーバーやデータセンター環境で、AI処理に必要なGPUやメモリなどのリソースを柔軟に統合できる基盤）を採用しており、AI処理に必要なサーバーやスイッチ、通信要素を光で効率的に接続できる構造を実現します。

さらに、データセントリックな設計思想を取り入れることで、演算やストレージ間のデータのやり取りを最短化し、AI時代に求められる省エネ性と高い処理性能を両立します。

本協業における各社の役割は以下の通りです。

CTCは、AIデータセンター全体を見据えた上流設計から構築・運用までを一貫して担い、光活用を前提とした最適なインフラの整備を推進します。APRESIAは、低遅延かつ安定した通信を支えるGPUネットワークスイッチ及びソフトウェアならびにDC間接続の光レイヤを専門的にサポートします。Edgecoreは、AI基盤を構成するサーバー／スイッチなどの製品群および関連するコンポーネントを提供します。

今後3社は、IOWN構想により先端技術と周辺ソリューションを連携しながら、高効率AI基盤の社会実装を継続的に推進します。また日本のAI産業を支える次世代インフラの構築を目指すとともに、カーボンフリー社会の実現にも貢献していきます。

IOWN DCI Rack ソリューション イメージ図

IOWN DCI Rack ソリューション イメージ図

各社の役割

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2807/table/152_1_b84bc2a0ece4c55c14fe9e8fc99dda7c.jpg?v=202605110352 ]

なお、今回の発表にあたり、以下のコメントをいただいております。

NTTは台湾Accton/Edgecore社をはじめとするパートナーと連携し、大規模学習から推論処理へとシフトするAI基盤形態に合わせ、点在したコンピューティングリソースをIOWN技術の光のネットワークを用いて柔軟に活用できるAIコンピューティング基盤の開発・提供を進めています。

今回の発表について、大容量・低遅延・低消費電力な次世代コミュニケーション基盤であるIOWNの社会実装をいち早く実現に導くものとして歓迎いたします。

NTT株式会社 技術企画部門 技術改革推進室 室長 島津 義嗣

※1 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）は、光を中心とした新しい通信基盤により、従来の電子処理では到達が困難な高速・低遅延・低消費電力を実現する次世代ネットワーク構想です。なおCTC、APRESIA、Acctonは、「IOWN(R)」を推進するIOWN GLOBAL FORUM(TM)のメンバーです。

※2 DCIは、データの配置・アクセス・処理を最適化する設計思想であるData Centric Infrastructure、分散するデータセンター間を統合制御するData Center Interconnect、データセンターを構成する基盤を意味するData Center Infrastructureなど複数の意味を持ちます。

※ その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

APRESIA Systems株式会社

APRESIA Systems株式会社は、国内に本社を持つ、L2/L3スイッチ「APRESIAシリーズ」を中心とした情報ネットワーク機器を製造・販売するメーカーです。長年培った技術に磨きをかけ、高度化する通信技術に対応しつつ、情報システムという社会に必要不可欠なインフラへ更なる付加価値を提供することで、お客様の発展を支えてまいります。



URL： https://www.apresia.jp/



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