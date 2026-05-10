受注率5倍を達成した事例を初公開！「企業リスト×公開情報×生成AI」で実現する超精度ターゲティング術勉強会を5月27日(水)開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年5月27日（水）、新規顧客開拓における「超精度ターゲティング術」をテーマにした勉強会を開催します。アポイントからの受注率を5倍に引き上げた事例の裏側を、Olly株式会社 創業メンバーの小野尾 拓也氏と、株式会社ピースフラットシステム 代表取締役の片川 良平氏が初公開。会場は参謀BAR 新宿で、勉強会後には参加者同士の懇親会も実施します。

開催の背景

人手不足と顧客接点の多様化が進む中、「とにかく数を当てる」型の新規開拓は限界を迎えつつあります。一方で、購入したリストが使いこなせずに眠っていたり、生成AIを営業現場で具体的にどう活用すべきか分からないという声も多く聞かれます。本勉強会では、こうした課題に直面する経営者・営業責任者に向けて、ターゲティング精度を抜本的に高めるための実践ノウハウを公開します。

セミナーの特徴・見どころ

・アポからの受注率を5倍に引き上げた事例の裏側を初公開

・「企業リスト×Web公開情報（主要取引先・所属団体・取引先銀行など）×生成AI」で企業の「支払余力」「投資余力」まで見極めるターゲティング手法を解説

・Olly・小野尾氏が「プロのターゲティング戦略」、ピースフラットシステム・片川氏が「生成AIによる自動リスト作成」を、それぞれ実践レベルでフル開示

・勉強会後は懇親会形式で、登壇者・参加経営者と直接ディスカッションが可能

開催概要

日時：2026年5月27日（水）19:00～22:00（受付開始 18:30）

タイムスケジュール：

18:30～ 受付開始

19:00～20:00 勉強会

20:00～22:00 懇親会

会場：参謀BAR 新宿（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F／redine新宿内）（地図：https://maps.app.goo.gl/gwhjjsDx8EBismaP8）

参加費：

・勉強会のみ参加 1,000円（税込・ドリンク1杯付き）

・勉強会＋懇親会参加 飲食代の実費（飲み放題＋食事で6,000円程度）

※当日は完全キャッシュレス決済（クレジットカード／ApplePay／GooglePay／PayPay／iD／QUICPay）。現金不可。

対象：大量アプローチ型の営業に限界を感じている方／購入リストを眠らせている方／生成AIを営業現場で活用したい方／受注率・アポ獲得率を抜本改善したい方／少人数チームで効率的に新規開拓したい方

申込URL：https://luma.com/g5y9zs4x(https://luma.com/g5y9zs4x?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

片川 良平 氏

株式会社ピースフラットシステム 代表取締役

中央大学卒業後、塩野義製薬にMRとして入社。約5年の勤務の中で業務効率化に興味を持ちプログラミングを独学、エンジニアにジョブチェンジ。複数のシステム開発に従事した後に起業し、スリランカの開発チームと連携してシステム開発・DX支援を行う。「セールスの仕組み化」にこだわり受託案件の受注を拡大。そのノウハウを詰め込んだサービス「AIセールスくん」を2025年にローンチ。

小野尾 拓也 氏

Olly株式会社 創業メンバー

経営者向けに高品質な新規顧客開拓機能を提供しており、現在は設立3年・正社員30名（2026年4月に新卒1期生13名が参画）のOlly株式会社の創業メンバー。 新卒で従業員約3,000名のレイスグループ（顧問名鑑）に入社し、同期最速で支店長を務めた後にOllyへ参画。 これまで累計1,500名の経営者と商談を行い、現在はプライム上場企業からスタートアップまで、建設・商社・製造・IT（AI）など幅広い業界の新規顧客開拓における戦略構築・実行支援を手がける。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて１０年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

参謀BARについて

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F redine新宿内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/