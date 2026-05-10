元起業家の僧侶・新川瑜龍氏と語り合う「生き方としての仏教」を6月3日(水)に開催【仏教BAR】

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年6月3日（水）に、元起業家の僧侶である新川瑜龍（あらかわ ゆりゅう）氏をゲストに迎え、お酒やドリンクを片手に気軽に仏教について語り合う「仏教BAR」を、参謀BAR浜松町（東京都港区）にて開催します。

開催の背景

ビジネスの第一線で日々プレッシャーと向き合う経営者にとって、心のあり方や生き方を見つめ直す時間は欠かせません。一方で「仏教」と聞くと、難しそう、お寺に行くのはハードルが高いと感じる方も少なくないのが現実です。

そこで「参謀」では、お酒やドリンクを片手に、堅苦しいお説教なしで気軽に仏教について語り合う「仏教BAR」を企画しました。今回お招きする新川瑜龍氏は、かつてスタートアップ企業の経営者として活躍後、数々の挫折を経て仏教の教えに出会い、出家されたという異色の経歴の持ち主。仏教を「現世の生き方マニュアル」と捉える同氏の言葉は、経営者をはじめ、日々の生活にヒントを求める多くの方の心に寄り添うはずです。

イベントの特徴・見どころ

・元スタートアップ経営者で現・真言宗智山派 僧侶という異色の経歴を持つ新川瑜龍氏のリアルな半生に触れられる

・「現世の生き方マニュアル」としての仏教を、ビジネスや日常の文脈で分かりやすく学べる

・お酒・ドリンクを片手に、堅苦しいお説教は一切なしのフラットな対話形式

開催概要

日時：2026年6月3日（水）18時～21時

タイムスケジュール：18時開場・21時終了

会場：参謀BAR浜松町（東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内）（地図：https://maps.app.goo.gl/2jcgESBqMkcErMBk7）

参加費：4,000円（2ドリンク + 軽食付き）

対象：仏教に興味のある経営者・ビジネスパーソン、日々の生活のヒントが欲しい方、ざっくばらんに語り合いたい方

申込URL：https://luma.com/r3b1uli6(https://luma.com/r3b1uli6?utm_source=prtimes)

ゲストプロフィール

新川 瑜龍（あらかわ ゆりゅう）

真言宗智山派 僧侶／歯科技工士

1985年、千葉県生まれ。日本歯科大学付属専門学校卒業後、歯科技工士として独立開業し、矯正専門歯科技工士として認定（日本で約40名）。2013年に株式会社３D！を設立し、歯科石膏模型のクラウド管理・３Dプリンター復元事業を展開。2016年MITベンチャーフォーラムJapan 正会員特別賞・企業賞W受賞、2021年DELL DREAM TECH Contest 最優秀賞などを受賞。2022年に会社を閉鎖した後、釈迦や空海の教えに触れて仏教に興味を持ち、2023年の四国遍路で真言宗と出会う。2024年に南房総へ移住し、1300年の歴史を持つ真野寺で出家。2024年7月、四度加行を成満し真言宗智山派 僧侶に。スーパーチャーミング坊主を目指して日々修行中。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて1 0年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

参謀BARについて

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F redine新宿内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/