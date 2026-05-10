TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」メイドの日を記念して「働くメイドと食べるメイド」アニメコラボイラスト公開！キュアメイドカフェにてコラボカフェイベント開催決定！

株式会社ハピネット

食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）は、「メイドの日」を記念して、TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』との「働くメイドと食べるメイド」アニメコラボイラストを公開しました！

「働くメイドと食べるメイド」アニメコラボイラスト公開!!

日本の食べ物に興味があり、日々新たな食べ物に挑戦中のメイド、橘スズメと、強力な聖女の力をすべてメイド業務に捧げるメイド、メロディ・ウェーブが描かれ、お互いのアイテムを交換した可愛らしいビジュアルとなっております。

メイドという共通点を持ちながら、異なる個性が光る二人のイラストをお楽しみください！

さらに、公式Xにて「働くメイドと食べるメイド」アニメコラボイラスト寄せ書きサイン入り特製B5ポストカードプレゼントキャンペーン開始しました！特製B5ポストカードは、TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』で橘スズメ役を演じる市ノ瀬加那さん、TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』でメロディ・ウェーブ役を演じる宮本侑芽さんと、の寄せ書きサイン入りとこのコラボならではの豪華プレゼントです！

キャンペーンの詳細は公式Xをご確認の上、ご参加ください！

■参加方法

１.各作品の公式Xをフォロー

２.該当のポストをリポスト

■期間

2026年5月10日(日)12:00～2026年5月16日(土)23:59まで

■公式X

TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』

@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』

@allworks_maid(https://x.com/allworks_maid)

働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ開催決定!!

2001年創業、2026年3月30日に25周年を迎え、スズメたち二人の衣装と同じくクラシカルなメイド制服を身に着けて給仕を行う「キュアメイドカフェ」とのコラボカフェが決定！

現在放送中のTVアニメ「メイドさんは食べるだけ」と7月から放送のTVアニメ「ヒロイン？聖女？いい

え、オールワークスメイドです（誇）！」とのテイクアウトコラボカフェが秋葉原にあるキュアメイドカフェで開催！メロディやスズメなどをイメージしたドリンクをご提供。

特典やグッズもご用意しております。

メニュー詳細などはキュアメイドカフェのX（https://x.com/curemaidcafe）をフォローして、続報をお待ちくださいね♪

■開催期間

2026年6月26日（金）～7月12日（日）

■開催店舗：

キュアメイドカフェ（東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F ジーストア・アキバ内）

https://www.curemaid.jp/

アニメ『メイドさんは食べるだけ』作品基本情報

■放送情報

2026年4月より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて好評放送中!!

TOKYO MX：毎週日曜22時00分～

読売テレビ：毎週月曜25時59分～

BS朝日：毎週日曜23時00分～

地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

毎週日曜日 22時00分～地上波先行最速配信中！

他、各配信サービスでも順次配信!!

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

■スタッフ

原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko 「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

■キャスト

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

■イントロダクション

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

■公式HP

https://meitabe-anime.com/

■公式X

@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)（ハッシュタグ #メイ食べ）

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会