家中がシアターに、デスクがスタジオに。KTC、初夏の大感謝セールを開催 ― 話題のスマートモバイルモニター「MegaPad」シリーズとMini LED「M27U6」が期間限定特別価格―
このたびKTCは、2026年5月9日(土)～5月10日(日)の2日間限定で、人気製品を対象とした「初夏のスペシャルプライスセール」を実施いたします。
「もっと自由に、もっと高画質に。」―― 暮らしの中で“大画面”を使う新しいスタイルを提案する MegaPad シリーズ（A27Q7 / A25Q5）と、圧倒的な明暗表現を誇る Mini LED ゲーミングモニター M27U6 が、それぞれ期間限定のセール価格でご購入いただけます。
TIME：2026年5月9日 08:05 - 2026年5月9日 20:05[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148306/table/62_1_b75657c159d5fbe7e58484d73f3937dd.jpg?v=202605090551 ]
TIME：2026年5月9日 09:50 - 2026年5月9日 21:50[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148306/table/62_2_3d83d77ab56bed7b1d4abcefedd4e8d6.jpg?v=202605090551 ]
TIME：2026年5月10日 10:40 - 2026年5月10日 22:40[表3: https://prtimes.jp/data/corp/148306/table/62_3_d20f6d5127098001c267c2f72ad64843.jpg?v=202605090551 ]
■ 1：KTC MegaPad A27Q7(https://amzn.to/4u0NMJl) - “動く27インチ”があなたの生活を変える
通常価格 84,980 円 → セール価格 69,979 円（期間限定）
※掲載の価格はセール開始時点のものです。詳細は各ストアページをご確認ください。
商品ページ：https://amzn.to/4u0NMJl
キッチン、リビング、寝室、ベランダ―― コードレスだからどこへでも持ち運べる、Android 14 搭載のスマートモニターです。Google認証済みのため、Google Play から好きなアプリを自由にインストール可能。YouTube、Netflix、TikTokはもちろん、ZoomやGoogle Meetを使ったオンライン会議もモニター単体で完結します。
- 8GB RAM + 128GB ストレージ：アプリの同時起動も快適、動画もたっぷり保存。
- 65W 超高速充電 & 大容量バッテリー：電源を気にせず移動できる自由を。
- HDカメラ＋デュアル5Wスピーカー：映像も音声もクリア。
- 10点マルチタッチ＋Bluetoothリモコン：タッチ操作も離れた場所からの操作も自在。
「テレビはリビングに固定されている」という常識を覆す、新しいエンターテインメント体験を。
■ 2：KTC MegaPad A25Q5(https://amzn.to/4njanOw) - 持ち歩ける25型スマート携帯テレビ
通常価格 62,980 円 → セール価格 45,979 円（期間限定）
商品ページ：https://amzn.to/4njanOw
A25Q5は、専用ハンドル付きのモバイルモニター。片手で気軽に持ち運び、オフィス、カフェ、出張先、そしてお風呂やキャンプでも大画面コンテンツを楽しめます。
- クアルコム Snapdragon SM6115 + 8GB RAM + 128GB ROM：驚くほどスムーズな動作。
- Google EDLA認定 Android 14：安心の公式OS、アプリの互換性も抜群。
- 25型 IPS フルHD / 400cd/m²：明るい屋外でもくっきり。
- 800万画素オートフォーカスカメラ：オンライン授業やビジネス会議に最適。
- 縦持ち・横持ち・立てかけ：シーンに合わせて自由なスタイルで使用可能。
タブレットとテレビの良いとこ取り。まさに「あなたの生活のどこでも主役」になる一台です。
■ 3：KTC M27U6(https://amzn.to/4dc7ZVh) - Mini LEDが描く、圧倒的な光と影の表現
通常価格 53,980 円 → セール価格：37,981 円（期間限定）
商品ページ：https://amzn.to/4dc7ZVh
- 映像制作やゲーム、HDRコンテンツの鑑賞にこだわる方へ。1152分割のMini LEDバックライトとDisplayHDR 1000認証により、ピーク輝度1000cd/m²、コントラスト感は圧巻です。量子ドット技術で色域容積 sRGB 148％ / DCI-P3 115％ を達成。プロフェッショナルな写真・動画編集から、リアルな没入感を求めるゲームプレイまで対応します。
- デュアルモード対応：DP1.4接続時：4K@72Hz / FHD@144HzHDMI2.0接続時：4K@60Hz / FHD@120Hz用途に応じて高解像度と高リフレッシュレートを切り替え可能。
- Adaptive Sync：ティアリング・カクつきを抑制し、なめらかな映像を実現。
- 高機能スタンド：チルト・ピボット・スイベル・高さ調整（130mm）に対応。VESA壁掛けも可能。
- 3年保証＋12ヶ月交換サービス：安心のアフターサポート。
▼本件に関するお問い合わせ
会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社
公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)
KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)
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