乳頭温泉郷に遅い春の訪れ…　雪解けの季節、秋扇湖の水没林が現れます　新緑の乳頭温泉郷で、新緑の中 湯めぐりをお楽しみください　～休暇村乳頭温泉郷～

一般財団法人休暇村協会秋扇湖「水没林」

十和田八幡平国立公園に位置する「自然にときめくリゾート 休暇村乳頭温泉郷（住所：秋田県仙北市田沢湖駒ケ岳2-1 支配人 平体直也）」では、市内の秋扇湖に5月中旬頃から「水没林」が現れ、コバルトブルーの湖の水面に若葉が顔を出す、神秘的な景色を眺めることができます。雪で閉ざされていた秋田県と岩手県にまたがる天空の山岳路「八幡平アスピーテライン」も開通。秋田にも待ちに待った春がやってきました。休暇村自慢の温泉ではこの時期だけの新緑を眺めながら、乳頭温泉郷の7つの宿の「湯めぐり」がおすすめです。

◆玉川ダム下流に広がる秋扇湖の「水没林」

地元（秋田県仙北市鎧畑ダム、玉川ダム）の国道341号線沿いに、毎年5月中旬から6月中旬に「水没林」が見られます。水没林は雪解け水で上昇した湖面に、深緑の木々が水没して、その後、田植えの時期に放水で水位が下がると姿を現します。玉川水系独自の「青」の水面に新緑の「水没林」が浮かぶ姿は神秘的です。（休暇村よりお車で50分）

2027年3月から2032年3月にかけて、鎧畑発電所での大規模改良工事が予定されており、この間は水没林を見ることができません。工事前、水没林を観賞できる最後のチャンスです！

場 所：秋田県仙北市田沢字鎧畑

※水没林付近には駐車場がないため、秋扇湖ダム公園をご利用ください。

ＵＲＬ：▽仙北市ＨＰ▽

https://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/01_shuusenko.html

◆休暇村乳頭温泉郷【秋田ふぅ～どビュッフェ】

秋田の郷土料理をメインに秋田の食文化を取り入れたビュッフェです。より一層美味しく味わっていただこうと、お声がけや手渡しといったおもてなしで、できたてをご用意します。

ビュッフェをグレードアップした一品付きプランもおすすめ。ビュッフェメニューでは食べられない秋田錦牛を、すき焼きやステーキでお召し上がりいただけるプランや、天然ジビエの熊肉のすき焼き付きのプランをご用意しています。

朝食のビュッフェでは、身体の芯からあたたまる石焼豚汁をアツアツで。米どころ秋田の「あきたこまち」の炊きたてご飯に、秋田が誇る日本三大地鶏「比内地鶏」の卵と、郷土料理「いぶりがっこ」と松前漬けを合わせた究極の卵かけご飯です。まさにこの一杯で秋田のグルメをご堪能いただけます。朝から贅沢なひと時をお楽しみください。

期 間：通年

料 金：1泊2食 18,500円※

＜一品付きプラン＞

秋田錦牛すき焼き120g付き 1泊2食 22,000円※

熊肉のすき焼き100ｇ付き 1泊2食 23,000円※

※税込・入湯税別、平日1室2名様利用時の1名様料金（和室・洋室利用）

秋田ふぅ～どビュッフェ秋田錦牛のすき焼き秋田錦牛のステーキ

◆休暇村乳頭温泉郷を拠点に湯めぐり

乳頭山麓に点在する七つの宿「乳頭温泉郷」のひとつが休暇村乳頭温泉郷です。美しいブナに囲まれた静かなホテルで、自慢の2種類の天然温泉をお楽しみいただけます。また、宿泊者限定でご利用いただける“湯めぐり帖”を携えて趣の異なる源泉を巡るのもおすすめです。個性豊かな湯をめぐって温泉を楽しみませんか。

所在地 ：〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖駒ケ岳2-1

休暇村乳頭温泉郷支配人・乳頭温泉組合理事長：平体 直也

ＵＲＬ ： http://www.nyuto-onsenkyo.com/

乳頭温泉郷 湯めぐり号

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力に出会える場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。