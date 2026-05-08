（onomatope）サンタリタ・メーカーズディナーを2026年5月20日に開催。

INVITATION

株式会社ポトマック

サンタリタ・メーカーズディナー

日時：2026年5月20日（水）

場所：onomatope（オノマトペ）

住所：兵庫県神戸市中央区江戸町91 神戸旧居留地91番館 1F

時間：18時～

ディナー：特別コース/9品＋ペアリング5種

価格：\22,000-（税込）

ご予約：お電話 [078-321-6422] にて承ります

※5日前までの完全予約制でのご案内となります

サンタリタ・メーカーズディナー

このたび、140年以上の歴史を有するサンタ・リタ・エステートから、2023年にThe Drinks Businessで「世界のトップ100ワインメーカー」に選出されたチーフ・ワインメーカーのセバスティアン・ラベー氏が来日し、一夜限りの特別なメーカーズディナーを開催させていただきます。

神戸・旧居留地、音を手がかりに感覚をひらくフレンチレストラン、onomatope（オノマトペ）にて、サンタ・リタ・エステート社のさまざまなアイテムと、この日だけの特別なお料理とのペアリングをぜひ楽しみくださいませ。

ワイナリーご紹介

チリNo.1ブランドを有する名門ワイナリー“サンタ・リタ・エステーツ”

サンタ・リタ社は1880年、ドミンゴ・フェルナンデス・コンチャによってチリの名醸地アルト・ハウェル（マイポ・ヴァレー）に設立された、歴史あるワイナリーです。チリとアルゼンチンに約3,900haもの広大な自社畑を所有し、その規模は世界でもトップクラス。特にチリ国内だけでも3,000ha以上を誇り、リマリ、アルト・マイポ、アパルタといった“アンデス・グランクリュ”とも呼ばれる銘醸地に畑を持っています。

代表ブランド「サンタ・リタ120」はチリ国内で圧倒的な人気を誇り、アメリカでは、このシリーズのソーヴィニョン・ブランが南米ワインNo.1の実績を持つなど、世界中で高い評価を獲得しています。

また、環境への取り組みでも世界的に注目されており、国際的なサステナブル認証で「エシカル・カンパニー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。2014年からは約50億円を投じた大規模プロジェクトで畑の植え替えを進め、土地ごとに最適な品種を植えることで品質向上を追求しています。

現在は50カ国以上に輸出し、伝統的なアイコンワインから革新的な商品まで幅広く展開。ワインツーリズムやサステナビリティの分野でも高い評価を受ける、まさにチリを代表するワイナリーです。

当日は、このサンタ・リタ・エステーツの魅力とこだわりを余すことなくご紹介いたします。そして日本未輸入であるワイン２品を加え、サンタ・リタ社の歴史と経験、情熱を詰め込んだ時間をご提供いたします。

ワインメーカー

醸造責任者 Cesar Catalan（セザール・カタラン）

onomatope（オノマトペ）

【神戸・旧居留地】音を手がかりに感覚をひらくフレンチレストラン

2025年9月に「神戸旧居留地91番館」1階、フレンチレストラン『onomatope』（オノマトペ）が誕生。

かつて神戸で愛されたミシュラン星付きレストラン「Restaurant Orfeu」「Spontaneous」のDNAを受け継ぎ、新たなグランメゾンとして始動。

オノマトペ（擬音）は、ひと皿ごとの物語に、発見や驚きをそっと添えるための小さなきっかけです。

私たちの感性が響き合う空間へ、ぜひお越しください。

ホームページ：https://www.intonomatope.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/onomatope.kobe/