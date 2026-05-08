24時間営業・年中無休のマシン特化型フィットネスジム【ワールドプラスジム西尾一色店】無料見学・体験受付中！

株式会社ワールドプラス

株式会社ワールドプラス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平剛）は、24時間営業マシン特化型フィットネスジム「ワールドプラスジム西尾一色店」を、愛知県西尾市一色町に2026年5月11日（月）よりオープンいたします。

また、現在プレオープンとして、無料見学・無料体験を受付中。

■プレオープン

2026年5月1日（金）～

受付時間：10:00～20:00

↓無料見学・体験予約はこちら↓

https://worldplus-gym.hacomono.jp/reserve/schedule/897/363

ワールドプラスジム西尾一色店の特徴

ワールドプラスジム西尾一色店は、初心者から上級者まで幅広い方に対応したマシン特化型フィットネスジムです。最新の有酸素マシン、トレーニングマシン、フリーウエイトエリアのほか、シャワー室、InBody、個人専用ロッカーなど、充実した設備を完備しております。

また、安心してご利用いただけるよう、運営体制および各種サポート・設備も充実しております。

・スタッフアワー（10:00～20:00）

・24時間セキュリティシステム

・マシン利用方法無料案内（入会時）

・タオル無料貸出

・高濃度水素水飲み放題（有料）

これらの体制・設備により、初心者・女性・シニアの方からトレーニング上級者まで、幅広い層の方に安心してご利用いただける環境を提供いたします。

オープンキャンペーン実施中

■新規入会キャンペーン

・2ヶ月無料（6,570円×2か月分＝税込13,140円お得）

・有料水素水飲み放題：2ヶ月無料（550円×2ヶ月分＝税込1,100円お得）

■乗り換えキャンペーン

・3ヶ月無料（6,570円×3か月分＝税込19,710円お得）

・有料水素水飲み放題：2ヶ月無料（550円×2ヶ月分＝税込1,100円お得）

■紹介特典

・ご紹介者様・ご入会者様それぞれに、3,000円分のQUOカードをプレゼント

店舗概要

店舗名：ワールドプラスジム西尾一色店

所在地：〒444-0406

愛知県西尾市一色町対米九郎左37-1

営業時間：24時間営業・年中無休

スタッフ対応時間：10:00～20:00

駐車場：266台

電話番号：0120-846-743

アクセス：名鉄東部交通 一色町公民館バス停 徒歩約9分

ホームページ：https://www.worldplus-gym.com/shop/nishio-isshiki.html

見学予約：https://worldplus-gym.hacomono.jp/reserve/schedule/897/363

WEB入会：https://entry.worldplus-gym.com/admission?account_id=240