季節の花をテーマにしたオリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」小林親弘、榎木淳弥出演の6月6日公演、林勇、櫻井トオル出演の6月7日公演のチケット発売中
コンテンツと花をつなぐブランド『Start Flowers（スタートフラワーズ）』より、季節の花をテーマにしたオリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」の開催が2026年4月よりスタートした。
シナリオは、季節の花をテーマにした完全オリジナル作品。
会場は、アニメイト池袋本店にあるアニメイトシアター。
「物語を添えて、花を日常へ」という企画趣旨により、シナリオテーマとなった花のミニブーケを特典とするチケットも用意されている。
6月6日公演には小林親弘、榎木淳弥、丹羽哲士、6月7日公演には林勇、櫻井トオル、木村太飛の出演が決定している。
また、5月13日公演には小林大紀、榊原優希、木暮晃石が出演する。
豪華声優陣の紡ぐ物語と花を一緒に気軽に楽しめる新しいコンテンツとして、今後も不定期でアニメイトシアターにて公演継続を予定。
現在、5月13日公演のチケットは一般発売中、6月6日・7日公演のチケットは5月11日まで先行抽選受付中。
【チケット情報】
Start Flowers presents The Reading「花の園」
■日程
2026年5月13日(水) 18:30開場／19:00開演
出演：小林大紀、榊原優希、木暮晃石
https://animate-ticket.com/events/145
2026年6月6日(土) 17:30開場／18:00開演
出演：小林親弘、榎木淳弥、丹羽哲士
※5月11日（月）まで先行抽選受付中
https://animate-ticket.com/events/171
2026年6月7日(日) 17:30開場／18:00開演
出演：林 勇、櫻井トオル、木村太飛
※5月11日（月）まで先行抽選受付中
https://animate-ticket.com/events/172
■会場
アニメイトシアター（池袋）
関連サイト：
●アニメイトチケットStart Flowers presents The Reading「花の園」
特集ページ
https://animate-ticket.com/feature_pages/sfreading
●Start Flowers presents The Reading「花の園」公式X
https://x.com/SFreading
権利表記：
(C)Start Flowers