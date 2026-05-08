nice rice「r. クラシックシリーズ」上質な質感で整うメンズベーシックウェア 2026年春コレクション
「毎朝、何を着るか」その小さな迷いを、いつの間にかなくしてくれる服がある。流行に左右されず、上質な質感とともに時間に馴染んでいくもの。nice rice（ナイスライス）の原点でもある r. クラシックシリーズより、2026年春の新作が登場しました。
このシリーズが目指しているのは、「ベーシックであり続けること」。色は黒・白・グレーのみ。余計な要素を削ぎ落とし、どんな場面にも自然に溶け込む状態をつくります。
「素材」
春の空気に合わせて、軽さと質感を見直しました。SUPIMA(R)コットン*をメインに使用し、なめらかな肌触りと自然なドレープに加え、上質で均整の取れた質感を備えています。毛羽立ちやピリングを抑え、長く着続けられる品質に仕上げました。日常に自然と馴染みながらも、触れることで違いを実感できる素材です。
*SUPIMA(R)コットン：アメリカ産の高品質超長繊維綿で、なめらかな肌触りと優れた耐久性が特長です。
「デザイン」
シルエットは、誰が着ても成立するバランスを基準に設計。装飾は極力排し、ラインと縫製そのものの完成度を高めています。Tシャツは襟の開きや袖丈、身幅の余白まで細かく調整し、パーカーは肌に触れる感覚まで考えた素材選びを行いました。目立つためではなく、自然に整うための設計です。
「春のラインナップ」
（一部ご紹介）
今季は、日常に必要なベーシックアイテムを揃えました。Tシャツやタンクトップ、軽い羽織りとして使えるフルジップパーカー、そしてワイドシルエットのスウェットパンツなど。単体でも成立し、組み合わせても自然に馴染みます。色味を統一することで、選ぶ負担も軽減しています。
定番デザインと着心地を両立した r. シリーズより、2026年春の新作が登場。流行に左右されず、長く着用できるアイテムを展開します。
- r. ルーズフィット半袖Tシャツ
オーバーサイズシルエットで、抜け感のあるリラックスした着こなしに。軽やかで自然にスタイルが整う一枚。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/r-ncx02036
- r. リブタンクトップ
リブ素材で心地よくフィットし、シャツのインナーとしても活躍。レイヤードにさりげない奥行きを加えます。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/r-nhc01122
- r. フルジップパーカー
程よい厚みとシンプルな設計で、季節の変わり目に対応する軽アウター。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/r-ngc04076
- r. ワイドスウェットパンツ
柔らかな肌触りとゆとりのあるシルエットで、一日中快適に着用可能。
詳細を見る :
https://www.nicerice.com/products/r-ngc12078
r. シリーズ 2026年春コレクションは公式サイトにて公開中：
https://www.nicerice.com/collections/rice(https://www.nicerice.com/collections/rice)
日本国内配送にも対応しています。
nice rice について
nice rice（ナイスライス）は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。
上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。
現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。