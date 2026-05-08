nice rice「r. クラシックシリーズ」上質な質感で整うメンズベーシックウェア 2026年春コレクション

KoRis.studio株式会社

「毎朝、何を着るか」その小さな迷いを、いつの間にかなくしてくれる服がある。流行に左右されず、上質な質感とともに時間に馴染んでいくもの。nice rice（ナイスライス）の原点でもある r. クラシックシリーズより、2026年春の新作が登場しました。

このシリーズが目指しているのは、「ベーシックであり続けること」。色は黒・白・グレーのみ。余計な要素を削ぎ落とし、どんな場面にも自然に溶け込む状態をつくります。

「素材」

春の空気に合わせて、軽さと質感を見直しました。SUPIMA(R)コットン*をメインに使用し、なめらかな肌触りと自然なドレープに加え、上質で均整の取れた質感を備えています。毛羽立ちやピリングを抑え、長く着続けられる品質に仕上げました。日常に自然と馴染みながらも、触れることで違いを実感できる素材です。

*SUPIMA(R)コットン：アメリカ産の高品質超長繊維綿で、なめらかな肌触りと優れた耐久性が特長です。

「デザイン」

シルエットは、誰が着ても成立するバランスを基準に設計。装飾は極力排し、ラインと縫製そのものの完成度を高めています。Tシャツは襟の開きや袖丈、身幅の余白まで細かく調整し、パーカーは肌に触れる感覚まで考えた素材選びを行いました。目立つためではなく、自然に整うための設計です。

「春のラインナップ」

（一部ご紹介）

今季は、日常に必要なベーシックアイテムを揃えました。Tシャツやタンクトップ、軽い羽織りとして使えるフルジップパーカー、そしてワイドシルエットのスウェットパンツなど。単体でも成立し、組み合わせても自然に馴染みます。色味を統一することで、選ぶ負担も軽減しています。

定番デザインと着心地を両立した r. シリーズより、2026年春の新作が登場。流行に左右されず、長く着用できるアイテムを展開します。

- r. ルーズフィット半袖Tシャツオーバーサイズシルエットで、抜け感のあるリラックスした着こなしに。軽やかで自然にスタイルが整う一枚。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ncx02036

- r. リブタンクトップリブ素材で心地よくフィットし、シャツのインナーとしても活躍。レイヤードにさりげない奥行きを加えます。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-nhc01122

- r. フルジップパーカー程よい厚みとシンプルな設計で、季節の変わり目に対応する軽アウター。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc04076

- r. ワイドスウェットパンツ柔らかな肌触りとゆとりのあるシルエットで、一日中快適に着用可能。詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc12078

r. シリーズ 2026年春コレクションは公式サイトにて公開中：

https://www.nicerice.com/collections/rice(https://www.nicerice.com/collections/rice)

日本国内配送にも対応しています。

nice rice について

nice rice（ナイスライス）は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。

上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。

現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。