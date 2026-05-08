5/17（日）開催【DGR Tokyo Central 2026】で新型 THRUXTON400 / TRACKER400 一般試乗解禁！

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社ワンコンチャリティでDGRをサポート。国内初！一般試乗解禁!!

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社(代表取締役社長：大貫 陽介、東京都港区)は、協賛するチャリティイベント「THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026」において、日本最大規模の【DGR Tokyo Central 2026】会場に「新型 THRUXTON400 / TRACKER400」の国内初一般試乗コンテンツ「ワンコインチャリティ」を提供することを決定しました。

Thruxton 400、Tracker 400国内初一般試乗体験ができる「ワンコインチャリティ」

国内初の一般試乗となる当日、どこよりも速く話題の新型車に試乗できます！

下記案内のDGR Tokyo Centralへ事前エントリーの上、当日の受付にて先着申込順となります。

DGR Tokyo Central 2026では様々なコンテンツが予定されています

今年のDGRは更なるパワーアップをし、日本中のバイカーの皆さんに楽しんでいただくため、その他様々なコンテンツをご用意いたしました。ぜひ、ご友人・ご家族・ツーリングやオフ会のお仲間と共に、また、ソロでもお気軽にご来場ください。

もちろん女性の方も大歓迎です。（メーカー・ブランドを一切問わず）

■プロフォトスタジオ

世界に一枚だけ！プロカメラマンによる、専用撮影スポットをご用意！

さらに来場するライダー全員を収めた、世界にココだけしかない「All Bikers@DGR 2026 Tokyo Central」（仮称）Photo Bookを発売！

※当日から予約販売を開始します。

■チャリティオークション

桐島ローランドさんによる特別撮影権や、DGRに共感・協賛をいただいた様々なブランドからの出品物をオークション。チャリティへの思いを込めたオークションを開催！

■コーヒーブレイクサービス

バイク×カルチャーを牽引するUnited Cafeから、参加者の方へホットコーヒー1杯無料でご提供！

■DGR ストリートライブ パフォーマンス

バイク雑誌『MOTO NAVI』を創刊、編集長を務め、バイクイベントでも長らく音楽活動を行う「河西 啓介」さんがギター１本でストリートライブを敢行！

■【DGRのたしなみ講座】トークショー

スマートライディングレクチャー・安全講習などを行う佐川健太郎さんと × 二輪ジャーナリストの川崎由美子さんによる【DGRを嗜む大人講座】トークショー！

■出展ブース

DGRに共感・協賛いただいた様々な企業様の出展ブース。

motorimoda、プロト、oldfun、ミツバサンコーワ、ピークデザイン、SHINICHIRO ARAKAWA、SONIC、ベル、 MOTO NAVI 朝ツー部、造形社 SRミーティング、SBI日本少額短期保険、JACCSカード、 TRAVEL&LEISUREなどアパレル、二輪周辺アイテム、二輪メディアなどバイクライフに欠かせないアイテムやサービスの出展決定！

■飲食ブース

United Cafe以外にも、音楽フェスで人気のRocket Chickenやホッドドック、クレープ、豚丼（予定）などの飲食店が出展。会場までのライディングで疲れた身体とお腹を満たしてくれます。

また、来場者ご自慢のモダンクラシック、カフェレーサー、ボバー、チョッパー、クルーザーなどなど勢ぞろい。現在までで、総勢数百台近くのエントリーをいただいております。

事前エントリーは5/16（土）まで！まだまだ受付中です。

絶好のツーリングの季節になりました。ぜひ目的地として、いつもより少しだけオシャレをしてお越しください。心よりお待ちしております！

【参加エントリーについて】

以下フォームにて事前申込のみで参加可能です。

チャリティイベントのため、当日会場での温かいご寄付をお願いいたします。

▼エントリーや詳細はこちら▼

https://forms.gle/fxs2d1wpmPd6vFnUA(https://forms.gle/fxs2d1wpmPd6vFnUA)

※今年より申込の簡易化のため、上記フォームをご用意しました。

【開催日時】

2026年5月17日（日） 9:00～16:00（予定）

【会場】

カヌー・スラロームセンター

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町６丁目１－１

https://canoe-slalom.tokyo

※当日、参加車両は16:00に完全退場していただきます。

※雨天決行ですが、荒天時は中止となる場合がございます。

※開催実施有無に関しては前日12:00の天候により判断いたします。

※万が一開催を中止する場合、前日の18:00に TRIUMPH JAPAN公式 Instagram、X、Facebookにて発表いたします。

【アクセス方法】

https://canoe-slalom.tokyo/canoe-slalom-tokyo/wp-content/themes/canoe-slalom_2022/pdf/access/access_by_car.pdf

【参加エントリー期間】

5月16日（土）20:00まで

【当イベントに関するお問い合わせ】

dgr2026@sivans.jp

DGR2026 参加エントリー事務局（SivanS株式会社 内）

▼過去リリース内容▼

【集まれ！世界と日本のライダーたち！】

5/17（日）グローバル チャリティバイクイベントDGR開催！（参加費：無料）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000518.000031383.html