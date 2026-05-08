Ｏｍｎｉｓｓａ Ｊａｐａｎ合同会社

Omnissa は本日、Omnissa Workspace ONE(R) における Windows Server 管理機能の一般提供開始を発表しました。これにより、企業はデスクトップ、モバイルデバイス、堅牢端末、IoT エンドポイントに加え、Windows Server を同一の Unified Endpoint Management（UEM）プラットフォームで一元的に管理できるようになります。本機能により、従来の高額で複雑なレガシーサーバー管理ツールへの依存を低減し、運用効率とセキュリティを強化するとともに、インフラとエンドポイント管理の分断を解消し、より自律的なエンドポイント管理に向けた基盤を実現します。

近年、サーバーはアプリケーション、AI モデル、業務ワークフローを支える中核的な存在となっていますが、多くの組織では依然としてオンプレミス型やサイロ化された管理ツールによって個別に運用されています。Omnissa は、Windows Server を Workspace ONE に統合することで、こうした分断を解消し、IT 部門がサーバーとエンドポイントを単一のクラウドネイティブプラットフォームから管理できる環境を提供します。

Omnissa プロダクトマネジメント担当バイス・プレジデントのヘマント・サハニ（Hemant Sahani）は次のように述べています。

「お客様は、複雑性を高め、可視性や制御を制限するサイロ化された管理ツールからの脱却を求めています。Workspace ONE を活用することで、既存のエンドポイント管理と同じワークフロー、ポリシー、自動化を用いながら、Windows Server をより低コストで管理することが可能になります。これにより、セキュリティとコンプライアンスを強化しつつ、サーバーのライフサイクル管理を大幅に効率化できます。」

Workspace ONE による Windows Server 管理の主な特長：

- 強化されたサーバーセキュリティ従来のネットワークドメインに依存せず、常に接続されたオーバー・ザ・エア (OTA) 構成管理を実現。リアルタイムでのセキュリティポスチャ評価と自動修復機能により、サーバー固有のベースラインポリシー適用やパッチ適用の完全自動化を支援します。- AI 主導の運用最適化AI／機械学習を活用したインサイトとセキュアなリモート操作機能により、パフォーマンスやセキュリティ上のボトルネックをプロアクティブに特定・解消します。インストール済みロールやアクセスログを含む詳細なインベントリ情報をリモートから把握でき、運用の可視性を高めます。- 統合されたライフサイクル管理オンボーディング、設定、アプリケーションおよび更新管理、インベントリ追跡、リモートサポートまで、サーバー管理の全ライフサイクルを Workspace ONE 上で完結させることが可能です。

CDWのシニア・ソリューションズ・アーキテクトであるカート・オストロム（Kurt Ostrom）氏は、次のように述べています。

「Omnissaのこの新機能は、お客様が直面している実際の課題を解決するものです。IT環境がますます複雑化する中、サーバーを他のエンドポイントと同じソリューションで管理できることは、運用の簡素化とセキュリティ強化の両面で大きな価値があります。Omnissa によって、お客様はすでに利用している UEM ソリューションをサーバー管理へと拡張できるようになりました。これは、日々の運用効率や全体的なコスト削減において、非常に大きな違いをもたらします。」

今回の発表は、IT 管理を単一の統合プラットフォームへ集約するというトレンドを示すにとどまるものではありません。デジタルオペレーションの拡張性と安定性を、組織がどのように支えるかという点において、運用モデルにおける本質的な変革を意味しています。サーバー管理を Workspace ONE に統合することで、企業は分断された管理ツールから脱却し、デジタルワークスペース環境の運用をよりシンプルに管理できるようになります。同時に、大規模環境における自律型エンドポイント管理の実現に向けた取り組みを加速させることが可能となります。

Omnissaについて

Omnissaはデジタルワークプラットフォームのリーディングカンパニーであり、世界中のさまざまな環境で働く人々が、場所を問わず最高の働き方ができるよう支援します。AIベースのワークスペースプラットフォームは、統合エンドポイント管理、仮想アプリ／デスクトップ、デジタル従業員体験、セキュリティおよびコンプライアンスを含む業界トップクラスのソリューションを提供し、組織とその従業員が極めて大きなビジネス価値を引き出せるようサポートします。世界中で26,000社から信頼を集めるOmnissaは、デジタルワークスペース領域において20年の実績を誇り、現在株式非公開企業として世界中に4,000人の従業員を擁しています。詳細は https://www.omnissa.com/japan/ をご覧ください。