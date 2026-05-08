味の素ビルドアップフィルム市場は2032年には496億3,000万米ドル規模へ(MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場を分析・予測した市場調査報告書「味の素ビルドアップフィルム市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Ajinomoto Build-up Film Market - Global Forecast to 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に115億6,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）27.5%で成長し、2032年には496億3,000万米ドルに達すると予測しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348713/images/bodyimage1】
電気自動車製造の急速な成長は、自動車用半導体アプリケーションにおける味の素ビルドアップフィルム（ABF）の需要を強力に牽引する要因となっています。電気自動車は、バッテリー管理システム、パワーエレクトロニクス、先進運転支援システム、インフォテインメント、車両コネクティビティなどにより、内燃機関車よりもはるかに多くの半導体を搭載しています。これらのシステムは、高温、電圧変動、継続的な機械的ストレスなど、厳しい条件下で動作します。ABF材料は、このような環境に必要な熱安定性、電気絶縁性、長期信頼性を提供する高度なIC基板に使用されています。これは、自動車グレードのABFの使用の持続的な成長を支えており、排出ガス規制、電気自動車に対する政府のインセンティブ、車両の電動化とソフトウェア駆動型アーキテクチャへの継続的な投資によってさらに強化されています。さらに、高性能コンピューティング、人工知能、クラウドサービス、データセンターインフラに対する需要は急速に拡大し続けています。これらのアプリケーションには、より多くの層数と向上した性能を持つ半導体チップが必要であり、より複雑で信頼性の高いパッケージ構造を支えるためにABF材料の採用が進んでいます。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「味の素ビルドアップフィルム市場 - 用途別 [先進半導体パッケージ基板、有機インターポーザ、ファンアウトパッケージ、高密度相互接続（HDI）、超高密度プリント基板（PCB）] - 2032年までの世界市場予測 - Ajinomoto Build-up Film Market by Application (Advanced Semiconductor Package Substrate, Organic Interposer, Fan-out Packaging, High-density Interconnect (HDI), and Ultra-HDI Printed Circuit Board (PCBs)) - Global Forecast to 2032」は味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
概説
調査メソドロジー
エグゼクティブサマリー
プレミアムインサイト
市場概観
市場力学
顧客ビジネスに影響を与える技術動向／ディスラプション
サプライチェーン＆エコシステム分析
エコシステム分析
特許分析
貿易分析
ファイブフォース分析
用途別味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場
先進半導体パッケージ基板
有機インターポーザー
ファンアウトパッケージ
高密度相互接続（HDI）と超高密度相互接続（UltraHDI）プリント基板（PCB）
地域別味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場
北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348713/images/bodyimage1】
電気自動車製造の急速な成長は、自動車用半導体アプリケーションにおける味の素ビルドアップフィルム（ABF）の需要を強力に牽引する要因となっています。電気自動車は、バッテリー管理システム、パワーエレクトロニクス、先進運転支援システム、インフォテインメント、車両コネクティビティなどにより、内燃機関車よりもはるかに多くの半導体を搭載しています。これらのシステムは、高温、電圧変動、継続的な機械的ストレスなど、厳しい条件下で動作します。ABF材料は、このような環境に必要な熱安定性、電気絶縁性、長期信頼性を提供する高度なIC基板に使用されています。これは、自動車グレードのABFの使用の持続的な成長を支えており、排出ガス規制、電気自動車に対する政府のインセンティブ、車両の電動化とソフトウェア駆動型アーキテクチャへの継続的な投資によってさらに強化されています。さらに、高性能コンピューティング、人工知能、クラウドサービス、データセンターインフラに対する需要は急速に拡大し続けています。これらのアプリケーションには、より多くの層数と向上した性能を持つ半導体チップが必要であり、より複雑で信頼性の高いパッケージ構造を支えるためにABF材料の採用が進んでいます。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「味の素ビルドアップフィルム市場 - 用途別 [先進半導体パッケージ基板、有機インターポーザ、ファンアウトパッケージ、高密度相互接続（HDI）、超高密度プリント基板（PCB）] - 2032年までの世界市場予測 - Ajinomoto Build-up Film Market by Application (Advanced Semiconductor Package Substrate, Organic Interposer, Fan-out Packaging, High-density Interconnect (HDI), and Ultra-HDI Printed Circuit Board (PCBs)) - Global Forecast to 2032」は味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
概説
調査メソドロジー
エグゼクティブサマリー
プレミアムインサイト
市場概観
市場力学
顧客ビジネスに影響を与える技術動向／ディスラプション
サプライチェーン＆エコシステム分析
エコシステム分析
特許分析
貿易分析
ファイブフォース分析
用途別味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場
先進半導体パッケージ基板
有機インターポーザー
ファンアウトパッケージ
高密度相互接続（HDI）と超高密度相互接続（UltraHDI）プリント基板（PCB）
地域別味の素ビルドアップフィルム（ABF）市場
北米
- 米国
- カナダ
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欧州
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- フランス
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- スペイン
- その他の欧州
アジア太平洋地域
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その他の地域（RoW）