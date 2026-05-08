初夏の味覚「金目鯛」や「真鯵」を使ったイタリア料理を地上150mの絶景を眺めながら堪能。東京ドームホテル開業26周年の期間限定特別コースを2026年6月1日(月)より提供開始

株式会社 東京ドームホテル

開業26周年記念ディナーコース「Estate（エスターテ）」

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、ホテル最上階（地上150m）に位置するスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」において、開業26周年を記念したイタリア料理の特別ディナーコース「Estate（エスターテ）」を2026年6月1日(月)よりご提供いたします。

開業26周年記念ディナーコース「Estate（エスターテ）」(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-cena/#2606)

開業26周年記念ディナーコース「Estate（エスターテ）」

「Estate（エスターテ）」は、イタリア語で「夏」。黒毛和種和牛やスペイン産シャロレー牛、季節を感じる真鯵や、今のこの時期に脂がのって美味しいとされる金目鯛などを贅沢に使用した開業26周年記念ディナーコースをご用意いたします。

味わいはもちろん、見た目も彩り豊かなシェフの技が光る特別コース。素材の旨味が生きたお料理の数々を、目の前に広がる絶景とともに心ゆくまでお楽しみいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59999/table/305_1_5d48b409adb32a38d630cc5aa8c2acee.jpg?v=202605080351 ]開業26周年記念ディナーコース「Estate（エスターテ）」提供概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-cena/#2606

期 間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

時 間：18:00～22:00（ラストオーダー 20:00）

料 金：お一人様 \12,000

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※メニュー内容は状況により変更となる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237（受付時間 10:00～19:00）

開業26周年記念パノラマランチコース(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-lunchcourse/#2606)

開業26周年記念パノラマランチコース

ホテル最上階で、澄みきった青空を眺めながらの絶景イタリアンランチ。開業26周年を記念した平日15食限定の「和牛ハンバーグ炭火焼き フォワグラ・トリュフソース」はおすすめのメインディッシュ。シェフのスペシャリテであるパスタをはじめ、選べるメインディッシュ、ドルチェまで優雅なランチタイムをお過ごしいただけます。

牛肉・茄子・獅子唐の白ワイン煮込み 山椒の香り 本日のパスタで

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59999/table/305_2_029f7f2dd5ad00fe1bf07399a64a66c3.jpg?v=202605080351 ]開業26周年記念パノラマランチコース提供概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-lunchcourse/#2606

期 間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

時 間：11:30～15:00(ラストオーダー 14:00) ※2時間制となります。

料 金：お一人様 \5,500

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※メニュー内容は状況により変更となる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237（受付時間 10:00～19:00）

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」シェフ 柏井 辰方

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」シェフ 柏井 辰方

四季それぞれの厳選した食材をベースに、彩り、香り、食感などの五感を刺激できるイタリア料理と迫力ある眺望を掛け合わせ、特別な場面や記念日など様々なシーンでの非日常を演出いたします。

ホテル最上階の風景を一望しながら、こだわりのイタリア料理やアフタヌーンティーをお楽しみください。

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uHDbJGR4DtQ ]

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」店内スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」店内詳細を見る :https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/list/artistcafe/

ホテル最上階の43階、地上150mの風景を一望しながらイタリア料理をお楽しみいただけます。迫力のある眺望、色鮮やかな料理が掛けあわさることで実現する非日常の空間を演出いたします。エントランスには、お好みのカクテルとともにお待ち合わせや食後のひとときをお過ごしいただける、スタンディングバーをご用意しております。景色を楽しみながら、誕生日・記念日をお祝いいただけるメッセージプレート付きプランもおすすめです。

東京ドームホテル

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

※本リリースの画像はすべてイメージです

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