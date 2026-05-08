サイバーコム、「デジタル化・DX推進展」出展ブース確定＆出展社セミナー登壇

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「デジタル化・DX推進展」に出展いたします。

この度、当社出展ブースの位置が確定しましたので、改めてご案内いたします。また、会期初日には「現場入力がそのまま報告書になる仕組み」をテーマとした出展社セミナーに登壇いたします。

当日は、デモンストレーションを交え、皆様の業務課題を解決するヒントをご提供いたしますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■出展概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/26_1_e141462e83cf0a05dcdfa126e33c165c.jpg?v=202605080651 ]

■出展社セミナーのご案内

会期中、出展社セミナーに登壇いたします。「報告書づくりの時間をもっと短縮したい」と感じていらっしゃる方は、必見の内容です。ぜひご聴講ください。

【セミナータイトル】

世界25万社導入のプラットフォームで実現！

現場入力がそのまま報告書になる仕組み（ライブデモあり）

【日時】

2026年 5月13日（水） 15:30～16:00

【会場】

展示会場内 【E-7】 セミナー会場

【内容】

日頃の業務で「報告書づくりに時間を取られている」と感じていらっしゃる方へ。

本セミナーでは、世界25万社でご利用いただいているノーコードのワークプラットフォームmonday.comを活用し、バケツリレー型フロー（現場→課長→部長→役員）で発生するロスをどのように解消できるか、ライブデモを踏まえ解説いたします。

【登壇者】

サイバーコム株式会社 主任 渡邉 一輝

【詳細】

https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#E-7

※出展社ページに遷移します

■出展背景

多くの企業でDXが推進される一方、依然として「部署ごとにシステムが異なりデータが分断されている」「データ集計や報告書作成に膨大な時間がかかる」といった根深い課題が残っています。これらの課題は、従業員の貴重な時間を奪い、ビジネスの成長を阻害する要因となっています。

当社は、これらの課題を根本から解決するため、一日の業務を一つのワンプラットフォームで実現できる業務管理ツール「monday.com」（マンデードットコム）と、RAG（＊）対応の生成AIアシスタントサービス「ChatTAKUMI」（チャットタクミ）を紹介します。特に「ChatTAKUMI」は、2月25日に発表した新機能により、音声での対話を通じて、場所を選ばずに業務報告やデータ入力が可能になりました。

本展示会では、面倒な作業を自動化し、チームの誰もが「楽しく管理できる」新しいワークスタイルを、デモンストレーションを交えて体感いただけます。

【展示ソリューション】●monday.com ～タスク管理からプロジェクト管理までオールインワンの業務管理ツール～

monday work management

https://www.cy-com.co.jp/monday/work-management/

monday CRM

https://www.cy-com.co.jp/monday/crm/

▶報告書作成の自動化

https://www.cy-com.co.jp/monday/work-management/auto-repoting/

●ChatTAKUMI ～RAG対応の企業向け生成AIアシスタントサービス～

ChatTAKUMI

https://www.cy-com.co.jp/chattakumi/

＊RAG（Retrieval-Augmented Generation）とは、外部のドキュメント（社内文書・規程文書・技術文書）や蓄積データを組み合わせて回答を生成させる技術です。

■サイバーコム株式会社について

創業以来、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しております。

特に自社サービスである生成AI「ChatTAKUMI」は音声入力機能を実装するなどの進化を続けており、こうした先進的な開発は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施するAI関連資格である「E資格」や「G検定」に認定された多数の技術者によって支えられています。当社は国内7拠点（横浜・仙台・東京・新潟・名古屋・刈谷・福岡）からお客様のビジネスの成長と変革を支援します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/26_2_9fafbb2b1f2a0eb5201befbe38b2efb6.jpg?v=202605080651 ]