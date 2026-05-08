ばらのラッピングトレイン運行開始に伴うお披露目セレモニーの開催について

西日本旅客鉄道株式会社

福山市の魅力的な観光資源を広く周知し、観光客の誘致その他観光振興を図るため、

「ばら」を基調としたラッピングトレインを運行いたします。

運行に先立ち、山陽本線 福山駅（福山市三之丸町）において、地域の皆様のご協力のもと、お披露目セレモニーを開催いたします。

また、ラッピングトレインのお披露目にあわせて、福山駅の改札の各箇所に「ばら」をモチーフにした華やかな装飾を施します。

１． お披露目セレモニーについて

(1)開催日時 2026年5月15日(金) 15時06分～15時38分頃

(※ラッピングトレイン展示15時16分頃～15時35分頃)

(2)開催場所 福山駅 ３番のりば（福山市三之丸町３０-１)

(3)出席者 〇福山市

福山市 市長 枝広 直幹

〇福山観光コンベンション協会

会長 西 正尚

専務理事 上田 英夫

〇西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社 理事広島支社長 飯田 稔督

西日本旅客鉄道株式会社 福山統括駅長 中川 勉

(4)セレモニー概要 １.主催者挨拶

２.くす球割り

(5)その他 セレモニー終了後（15時16分頃～15時35分頃）に車両展示いたします。

福山駅（3番のりば）への入場の際は、入場券が必要となります。

２． ラッピングトレインについて

(1)運行時期 2026年5月15日（金）～2028年5月下旬頃まで（予定）

(2)対象列車 電車１編成（227系3両）

(3)運転線区 山陽本線（福山～新山口駅間）、呉線

※都合により、運転区間は変更となる場合があります。

３． 福山駅 装飾について

ばらのラッピングトレインの運行開始に合わせて、福山駅では「ばらのまち福山」ならではの華や

かな装飾をご用意いたします。駅をご利用いただくすべてのお客様に、ばらの彩りとともに、福山の

魅力にふれていただく特別な空間を創出いたします。

(1) 駅装飾 １.新幹線乗換改札

・改札機ばらラッピング

２.新幹線改札内柱巻き

・改札内ウェルカムボード

実施期間 2026年5月15日（金）～ 当分の間

(2) 駅係員による特別なおもてなし

お披露目セレモニーとその後に開催される福山ばら祭をより一層盛り上げるため、福山駅の改札係 員が地域一体のおもてなしを体現。地元の特産品である福山デニム生地で仕立てた特別仕様の法被 と、ばらのピンバッジを身に着けて、訪れるお客様をお迎えします。

着用期間 2026年5 月15日（金）～ 5月17日（日）

※制帽着用の上実施