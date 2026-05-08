ばらのラッピングトレイン運行開始に伴うお披露目セレモニーの開催について

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西日本旅客鉄道株式会社

福山市の魅力的な観光資源を広く周知し、観光客の誘致その他観光振興を図るため、


「ばら」を基調としたラッピングトレインを運行いたします。　　　　　　


運行に先立ち、山陽本線 福山駅（福山市三之丸町）において、地域の皆様のご協力のもと、お披露目セレモニーを開催いたします。


また、ラッピングトレインのお披露目にあわせて、福山駅の改札の各箇所に「ばら」をモチーフにした華やかな装飾を施します。




１． お披露目セレモニーについて



　(1)開催日時　　2026年5月15日(金)　15時06分～15時38分頃


　　　　　　　　(※ラッピングトレイン展示15時16分頃～15時35分頃)



　(2)開催場所　　福山駅　３番のりば（福山市三之丸町３０-１)



(3)出席者　　 〇福山市


　　　　　　　　 福山市　市長　　　　　　 枝広　直幹


　　　　　　　 〇福山観光コンベンション協会


会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西　　正尚


専務理事　　　　　　　　　　　　　　　　 上田　英夫


　　　　　　　 〇西日本旅客鉄道株式会社


西日本旅客鉄道株式会社　理事広島支社長　 飯田　稔督


　　　　　　　　 西日本旅客鉄道株式会社　福山統括駅長　　　中川　　勉



(4)セレモニー概要　 １.主催者挨拶


　　　　　　　　　 ２.くす球割り



(5)その他　　 セレモニー終了後（15時16分頃～15時35分頃）に車両展示いたします。


　　　　　　　 福山駅（3番のりば）への入場の際は、入場券が必要となります。



２． ラッピングトレインについて



(1)運行時期　　2026年5月15日（金）～2028年5月下旬頃まで（予定）



(2)対象列車 電車１編成（227系3両）



(3)運転線区　　山陽本線（福山～新山口駅間）、呉線


　　 　 ※都合により、運転区間は変更となる場合があります。




３． 福山駅　装飾について



ばらのラッピングトレインの運行開始に合わせて、福山駅では「ばらのまち福山」ならではの華や


かな装飾をご用意いたします。駅をご利用いただくすべてのお客様に、ばらの彩りとともに、福山の


魅力にふれていただく特別な空間を創出いたします。



　 (1) 駅装飾　　１.新幹線乗換改札


・改札機ばらラッピング


２.新幹線改札内柱巻き


・改札内ウェルカムボード









実施期間　　2026年5月15日（金）～　当分の間


　　　　　　　　


(2) 駅係員による特別なおもてなし


　 お披露目セレモニーとその後に開催される福山ばら祭をより一層盛り上げるため、福山駅の改札係 員が地域一体のおもてなしを体現。地元の特産品である福山デニム生地で仕立てた特別仕様の法被 と、ばらのピンバッジを身に着けて、訪れるお客様をお迎えします。




着用期間　 2026年5 月15日（金）～　5月17日（日）


　　　　　 ※制帽着用の上実施