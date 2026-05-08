エアアジア、A220を150機発注

エアバス・ジャパン株式会社

エアバスはこのほど、エアアジアが、A220-300を150機発注したことを発表しました。A220に対する単独の発注として過去最大となります。また、今回の発注により、A220の総受注数が1,000機を超え、世界市場における高い支持を裏付けました。

本契約は、ミラベルにあるエアバスの施設でキャピタルAのトニー・フェルナンデス最高経営責任者（CEO）兼エアアジア・グループ・アドバイザーとエアバスのラース・ワグナー民間航空機事業CEOが発表しました。また、式典にはカナダのマーク・カーニー首相およびケベック州のクリスティーヌ・フレシェット州首相が出席しました。

この購入契約により、エアアジアはA220を新規導入します。また、同社は、160席を備える新しい客室仕様のローンチカスタマーにもなります。これは、機体両側の主翼上部に非常脱出口を1カ所ずつ増設することで、従来よりも10席多い収容能力を実現したものです。

A220はエアアジアの既存のエアバス機を補完し、同グループの路線ネットワーク拡大と成長を加速させる上で重要な役割を果たします。ASEAN諸国や中央アジア路線で運航される予定で、より大型の機材を長距離の路線に投入することを可能にします。

A220は同サイズの航空機の中で最も航続距離が長く、最も燃費に優れた最新の航空機で、100-160人の旅客を乗せ最大3,600海里（6,700km）を飛行することができます。2026年3月末時点で、501機のA220が世界中の25社に引き渡されています。

すべてのエアバス機と同様にA220は最大50％の持続可能な航空燃料（SAF）を使用して運航することが可能です。エアバスは2030年までに全エアバスファミリー機でSAFを100％使用した運航の実現を目指しています。