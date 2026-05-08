パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、店舗およびWEBサイトにて、新たにGeForce RTX 5090を採用し、容積33LのコンパクトサイズPCケースと組み合わせた組立キットを2026年4月28日（火）から販売しております。

■ GeForce RTX 5090を採用した組立キット発売

パソコン工房では、NVIDIA GeForce RTX 5090 グラフィックカードを採用し、CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源なども人気の厳選パーツで取り揃えた組立キットの販売を開始いたしました。 また、パソコンの組立に不安がある方でも安心な、組立代行サービスを最大半額（「組立代行＋OSインストール＋ドライバインストール」通常価格20,000円）で対応いたします。さらに、ご自身でのパソコン組立に失敗した場合でも、店舗にて通常22,000円のところ12,000円で組立失敗時の代行サービス（※組立代行のみ、OSインストール＋ドライバインストールは含まれません）に対応いたします。 ぜひ、この機会にパソコン工房のGeForce RTX 5090採用組立キットをお試しください。

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■ パソコン組立代行サービスに対応！組立代行サービス半額クーポン付き

パソコン工房では、パソコン組立キットの販売に加え、パソコンの組立代行サービスをご用意しております。 当社専門スタッフが丁寧に組立・発送いたしますので、パソコンの組立に不安がある方、組立を専門スタッフに任せたい方におすすめのサービスとなります。 組立キットと組立代行をご注文いただいた翌日から、5～7日後の出荷予定となります。 また、上記の組立キットをご購入の方には、お近くのパソコン工房店舗にて組立代行工賃が半額クーポン適用での組立代行依頼が可能です。ご依頼の際には、購入商品とクーポン券が必要になります。 ・「組立代行＋OSインストール＋ドライバインストール」通常価格20,000円（クーポン適用時価格10,000円） ※組立代行で、組立・OSインストール・ドライバーインストールをした場合、パソコンとしての保証期間は1年間となります。 ・「組立代行のみ」通常価格10,000円（クーポン適用時価格5,000円）【※店舗のみの対応】 ※組立代行で、組立のみをした場合は30日間の修理対応保証となります。 また、ご自身でのパソコン組立に失敗した場合でも、同クーポンにて店舗にて組立失敗時の代行サービス※を 通常22,000円のところ12,000円にて対応いたします。 ※組立代行のみ、OSインストール+ドライバインストールは含まれません。

■ 自作パーツ強化宣言！

パソコン工房では、これから自作パソコンに挑戦したい方、細部までこだわりのオリジナル自作パソコンを作りたい方を全力で応援します。 最新のハイエンドパーツから、コストパフォーマンスに優れた定番パーツまで、自作パソコンに必要なPCパーツを豊富に取り揃えております。

■ GeForce RTX 5090 Founders Editionとは

Founders Edition（ファウンダーズ エディション）グラフィックスカードは、チップ、基板、クーラーに至るまでNVIDIAによって設計されています。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionは、コンパクトな筐体でありながら圧倒的な演算性能を実現し、AIの活用を通じてゲーマーとクリエイターの両方に画期的な機能をもたらします。先進的なPCBを採用した革新的な「ダブル・フロースルー」設計により、従来のグラフィックスカード構成の2倍のエアフローを実現しています。エレガントなカラーリングを特徴とする限定モデルとして、「性能」と「デザイン」の完璧なバランスを兼ね備えた特別な製品です。

■ GeForce RTX 5090採用 容積33Lのコンパクトサイズの組立キットをご紹介

下記は、NVIDIA GeForce RTX 5090を採用した組立キットの例になります。他にも複数の組立キットをご用意しております。

ASUS AP201 ASUS PRIME CASE MESH ブラック・ホワイトカラー PCケース採用 Windows 11 Home [DSP版] / Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K PLUS / Intel® B860 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5090 Founders Edition / ミニタワー / MicroATX / 1000W 80PLUS® Platinum認証 ATX電源 組立キットで出荷 販売価格：861,300円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1226437&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_2&utm_content=nonpay 組立代行サービス付き 販売価格：871,300円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1226418&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_2&utm_content=nonpay ※価格は変動する可能性がございます。最新の価格は販売ページをご確認ください。

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 ※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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