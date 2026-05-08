AIボイスレコーダー「Plaud」シリーズ、全世界ユーザー数200万人を突破

PLAUD株式会社

販売台数世界No.1※のAI議事録デバイスブランドPlaud（本社：東京都渋谷区）は、AIボイスレコーダー「Plaud」シリーズの全世界累計ユーザー数が、2026年4月末時点で200万人を突破いたしましたことをお知らせいたします。

また、最上位モデル「Plaud Note Pro」が、米Forbes誌の「2026 Best Product Awards」を受賞。ブランドの信頼性を裏付ける大きなマイルストーンを次々と達成しております。

※出典：ユーロモニターインターナショナル調べ。2025年のブランド別総小売販売台数ベース。AI議事録デバイスとは、音声を構造化されたテキストへ書き起こす目的で人工知能を活用するよう特別に設計された携帯型デバイスを指し、要約・タグ付け・外部システムとの連携などの追加機能を備える（汎用コンピューティングデバイスは対象外）。2026年3月調査完了。

■全世界ユーザー数200万人突破

「Plaud」シリーズは、高度なAI技術と洗練されたハードウェアを融合させた次世代のAIデバイスです。ビジネスシーンにおける議事録作成の効率化や、クリエイティブな現場でのアイデア記録など、世界中のプロフェッショナルから高い支持をいただいた結果、この度ユーザー数200万人突破という大きな節目を迎えることができました。

■ Forbes Vetted 2026 Best Product Awardsを受賞

フラッグシップモデルである「Plaud Note Pro」が、米Forbes誌の「Forbes Vetted 2026 Best Product Awards」において、AIウェアラブル部門の受賞製品に選ばれました。

本アワードは、専門家の評価や製品テストをもとに、各カテゴリーから優れた150製品が選出されるものです。今回の受賞は、Plaudにとって重要な節目であると同時に、実務で活用できるAIツールの価値が広く認識され始めている証でもあります。

受賞ページ：https://www.forbes.com/forbes-vetted-best-product-awards/2026/tech/

■Plaudについて

Plaudは、2023年に発表したAIボイスレコーダーシリーズが全世界ユーザー数累計200万人を突破し、世界で信頼されるAI議事録ソリューションを提供しています。「話す・聞く・見る・考える」といった日々の業務活動から知性を捉え、まとめ、活かせるようにするための次世代インテリジェンス基盤の構築をミッションに掲げています 。

現在、日本はPlaudにとって世界第2位の重要市場であり、全国400カ所以上の販売店で展開し、個人から企業まで幅広くご利用いただいています 。

Plaud Inc.は、2021年11月12日に最先端のAI研究人材が集積する米国のサンフランシスコで設立された、ハードウェアとソフトウェアを融合させた革新的な議事録ソリューションを展開するテクノロジーカンパニーです 。

ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN 18031などの国際的なセキュリティ基準やプライバシー規制に準拠した体制の構築を進めており、高い水準のデータセキュリティとプライバシー保護の実現に取り組んでいます。これらの取り組みにより、医療・法律・金融など、高度なセキュリティが求められる分野のプロフェッショナルユーザーにも採用が広がりつつあります。

■会社概要

【企業名】：PLAUD株式会社

【住所】：東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ33F

【代表者】：代表取締役 Nathan Xu（ネイサン シュー）

公式サイト ：https://jp.plaud.ai/

Amazon公式ストア：https://amzn.to/47FmrC5

楽天市場公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/plaud/

公式X ：https://x.com/PLAUD_Japan

公式Instagram ：https://www.instagram.com/plaud_japan/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@plaud_japan

公式LINE ：https://line.me/R/ti/p/@748ozlbr

公式アプリ ：https://jp.plaud.ai/pages/plaud-note-app-download

【本社】：PLAUD Inc.(プラウド インク)

【代表者】共同創業者兼 CEO：Nathan Xu（ネイサン シュー）

【住所】：880 Harrison St, San Francisco, California, 94107, USA

■お問い合わせ

メールアドレス：pr-jp@plaud.ai