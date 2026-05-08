期間限定「みいるかマート」&「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」を開催　アートマン アートマン 笹塚店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年5月16日（土）から2026年6月14日（日）までアートマン アートマン 笹塚店にて期間限定「みいるかマート」&「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」を開催いたします。

「みいるかマート」

SNS総フォロワー数が145万を超える、いるかに恋するゆるふわ絵描き・みいるかが生み出したキャラクターである「ゆるいるか」のポップアップストア「みいるかマート」を開催いたします。

しっかり者でまじめなあおいるか、ムードメーカーのぴんくいるかなどの海の生き物の妖精が大集合した「みいるかマート」をどうぞお楽しみください！

(C)みいるか

【ノベルティ情報】

お買い上げ特典：2,200円（税込）以上お買い上げごとにオリジナルトレカをランダムで1枚プレゼント！

＊カードは全部で7種類

＊数に限りがございますので、無くなり次第終了となります

「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」

「リサとガスパール」は現在まで計40タイトル以上の絵本が発売、累計部数は約200万部以上に及びます。

お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻によって生み出された独自の世界観と温かみのある絵は多くの人を魅了しています。

ぜひこの機会に「リサとガスパール」の世界をお楽しみください。

【ノベルティ情報】

お買い上げ特典：3,300円（税込）以上お買い上げにつきクリアポーチを1枚プレゼント！

＊お買い上げ特典はお一人様1会計につき１枚のお渡しとなります

＊数に限りがございますので、無くなり次第終了となります

開催店舗：アートマン アートマン 笹塚店

開催期間：2026年5月16日（土）～2026年6月14日（日）

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。