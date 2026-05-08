リヤカー専門店リヤカーの森・車両が入れない現場で活躍する業務用大型アルミリヤカーR255k【土木・造園現場の資材運搬に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、土木工事・造園工事の現場における資材運搬の効率化に向けて、折りたたみ大型アルミリヤカーR255kの提案を進めています。車両進入が困難な住宅地の狭小道路、公園内の園路、傾斜地など、人力での運搬が必須となる現場での需要が増加しています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348331/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
土木・造園現場でリヤカーが必要とされる場面
土木工事や造園工事の現場では、砂利・土・砂・ブロック・植栽資材・剪定枝・工具類など、重量のある資材を頻繁に移動させる必要があります。しかし、住宅街の狭い路地、公園の園路、神社仏閣の境内、マンションの植栽エリアなど、トラックや重機が入れない場所は数多く存在します。
こうした現場では、人力で効率よく大量の資材を運搬できるリヤカーが重要な作業道具となります。特に夏場の炎天下や冬場の厳しい環境で作業する職人にとって、運搬道具の軽さと耐久性は作業効率と安全性に直結します。
R255kが土木・造園業者に支持される理由
R255kが建設・造園業界で評価されている理由は、過酷な現場環境に耐えうる設計にあります。
アルミフレームは錆びにくく、雨天の屋外作業や水場の近くでの使用でも長期間にわたり性能を維持します。スチール製リヤカーで問題となる錆による劣化やフレーム強度の低下を心配する必要がありません。
ノーパンクタイヤは、釘・ガラス片・尖った石が散乱する工事現場でも安心して使用できます。現場作業中にパンク修理のために作業が中断するリスクをゼロにします。
会議用長机サイズ対応の大容量荷台は、コンクリートブロックやセメント袋、長尺の木材や竹材なども安定して積載可能です。折りたたみ式のため、現場への車両積載時にもスペースを取りません。
よくある質問（FAQ）
Q. 重量物を載せても大丈夫ですか？
A. R255kはアルミフレームながら高い耐荷重性能を備えています。コンクリートブロックやセメント袋など、土木・造園現場で一般的な重量物の運搬に対応しています。
Q. 未舗装路や砂利道でも使えますか？
A. ノーパンクタイヤを採用しているため、砂利道・未舗装路・土の上でも問題なく走行できます。尖った石や釘によるパンクの心配もありません。
Q. 法人での購入は可能ですか？
A. 法人名義でのご購入、請求書払い、見積書発行に対応しています。複数台のまとめ買いについてもお気軽にご相談ください。
Q. 折りたたんだ際のサイズはどれくらいですか？
A. 折りたたみ時はコンパクトになり、軽トラックの荷台にも複数台積載可能です。現場間の移動にも便利です。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
土木・造園現場でリヤカーが必要とされる場面
土木工事や造園工事の現場では、砂利・土・砂・ブロック・植栽資材・剪定枝・工具類など、重量のある資材を頻繁に移動させる必要があります。しかし、住宅街の狭い路地、公園の園路、神社仏閣の境内、マンションの植栽エリアなど、トラックや重機が入れない場所は数多く存在します。
こうした現場では、人力で効率よく大量の資材を運搬できるリヤカーが重要な作業道具となります。特に夏場の炎天下や冬場の厳しい環境で作業する職人にとって、運搬道具の軽さと耐久性は作業効率と安全性に直結します。
R255kが土木・造園業者に支持される理由
R255kが建設・造園業界で評価されている理由は、過酷な現場環境に耐えうる設計にあります。
アルミフレームは錆びにくく、雨天の屋外作業や水場の近くでの使用でも長期間にわたり性能を維持します。スチール製リヤカーで問題となる錆による劣化やフレーム強度の低下を心配する必要がありません。
ノーパンクタイヤは、釘・ガラス片・尖った石が散乱する工事現場でも安心して使用できます。現場作業中にパンク修理のために作業が中断するリスクをゼロにします。
会議用長机サイズ対応の大容量荷台は、コンクリートブロックやセメント袋、長尺の木材や竹材なども安定して積載可能です。折りたたみ式のため、現場への車両積載時にもスペースを取りません。
よくある質問（FAQ）
Q. 重量物を載せても大丈夫ですか？
A. R255kはアルミフレームながら高い耐荷重性能を備えています。コンクリートブロックやセメント袋など、土木・造園現場で一般的な重量物の運搬に対応しています。
Q. 未舗装路や砂利道でも使えますか？
A. ノーパンクタイヤを採用しているため、砂利道・未舗装路・土の上でも問題なく走行できます。尖った石や釘によるパンクの心配もありません。
Q. 法人での購入は可能ですか？
A. 法人名義でのご購入、請求書払い、見積書発行に対応しています。複数台のまとめ買いについてもお気軽にご相談ください。
Q. 折りたたんだ際のサイズはどれくらいですか？
A. 折りたたみ時はコンパクトになり、軽トラックの荷台にも複数台積載可能です。現場間の移動にも便利です。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ