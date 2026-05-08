舞台「日々、日々」が2026年6月27日 (土) ～ 6月28日 (日)にCBGKシブゲキ!!（東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム 6階）にて上演されます。 この度、キービジュアルが公開され、出演の関智一と花澤香菜、脚本の飯島早苗、演出の野坂実よりコメントが到着しました。

https://hibihibi.nlt-stage.com/

関智一×花澤香菜による二人芝居 舞台「日々、日々」。 人気劇作家である飯島早苗による完全新作を、野坂実の演出で上演します。

コメント

関 智一

◯代表作 ・「機動武闘伝Gガンダム/ドモン・カッシュ」 ・「PSYCHO-PASS/狡噛慎也」 ・「ドラえもん/骨川スネ夫」 ◯コメント ふと閃いて、花澤香菜さんを誘い「パドドゥ」を上演したのが3年前。短い日数でしたが、非常にエキサイティングな公演になりました。 その際、観劇にお越しくださった作者の飯島早苗先生にお願いして、2人のために新作を書いていただけることになりました。 今回も、舞台上には花澤さんと私の2人きり。お互いを頼りに、飯島先生の新作に挑みます。 前作以上にエキサイティングな公演になりそうです。 2人がどんな結末を迎えるか、是非劇場で、あなた自身の目でお確かめ下さい！

花澤香菜

◯代表作 ・「鬼滅の刃」（甘露寺蜜璃役） ・「劇場版 呪術廻戦0」(祈本里香役) ・「五等分の花嫁」(中野一花役) ◯受賞歴／主な実績 2003年放送のテレビアニメ『LAST EXILE』のホリー・マドセイン役として声優デビュー。 2006年、テレビアニメ『ゼーガペイン』にヒロインのカミナギ・リョーコ役で出演、本作をきっかけに、本格的に声優活動を開始する。 歌手としては、2012年4月にシングル『星空☆ディスティネーション』でソロデビュー。 声優としては史上初となるソロデビュー以来4作連続でのオリコンTop10入りを果たし、2015年には日本武道館での単独公演を成功させた。 2024年には声優デビュー20周年を記念したアルバムを冠に自身初となるZeppツアーを開催するなど、音楽活動においても精力的に活動を続けている。 ◯コメント 二度目の関さんとの2人芝居。また関さんと舞台に立てる機会をいただけてとても嬉しいです！本番を想像すると今から緊張で恐ろしいけれど…。 しかも、飯島早苗先生が私たちのために書き下ろしてくださった脚本です。贅沢すぎる！ 希一とかなめがどんな関係なのか…かなめの言動によってどんどん印象が変わっていくので、皆さまも希一と一緒に彼女に振り回されてみてください！

飯島早苗

◯代表作（3作品） ・「法王庁の避妊法」 ・「絢爛とか爛漫とか モボ版・モガ版」 ・「天使にラブソングを～シスター・アクト～」（上演台本・訳詞） ◯コメント 「可愛くて怖いお芝居を作りたい」 関智一さんと花澤香菜さんの二人芝居の脚本をという素敵なお話をいただいた時、そう思いました。 おふたりとも本当に素敵な俳優さんなので、そのおふたりの舞台というだけで面白くなるのは間違いありません。それをさらに魅力的にするために、どんな人たちを、どんな関係を、どんな物語を演じていただけば良いのだろうか。恋人？親友？敵味方？見知らぬ出会い？長年の腐れ縁？…どれも見てみたいし、どれも演じてもらいたい…でもやはりこれだ！と思ったのが「可愛くて怖い物語を、愛おしくて憎い思いで紡いでいく濃密な時間」…です。ぜひ、そんなふたりを目撃していただきたいと思います。劇場でお待ちしております。

野坂 実

◯代表作 「FIEND／FRIEND in 20faces」 舞台「ビューティフルサンデイ」 朗読劇「アルセーヌ・ルパン」シリーズ ◯受賞歴／主な実績 2004年に『モザイク』で佐藤佐吉賞脚本部門優秀賞を受賞 2005年にパルテノン多摩小劇場フェスティバル最優秀作品賞を受賞 ◯コメント 本作は「飯島早苗さんの戯曲を花澤香菜さんと演じたい！」という関智一さんの大きな熱意から始まりました。その思いに応え、飯島さんがお二人のために新作を書き下ろしてくださいました。 関さんと花澤さんは、年齢も性別も性格もまったく異なるお二人ですが、共に卓越した芝居力を持ち、いざ言葉を交わすと不思議なほど心地よく、かつ面白い抜群の空気感が立ち上がります。 この稀有なタッグが織りなす極上の会話劇を、ぜひ劇場でご覧ください。

公演概要

舞台「日々、日々」 公演期間：2026年6月27日 (土) ～ 2026年6月28日 (日) 会場：CBGKシブゲキ!!（東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム 6階） ■出演者 関 智一、花澤 香菜 ■スタッフ 脚本：飯島早苗 演出：野坂実 ■公演スケジュール 6月27日(土) 14:00／19:00 6月28日(日) 12:00／16:30 ■チケット料金 S席特典付き︓12,000円 [前方3列] A席︓8,800円 [前方4列以降] （全席指定・税込） 《公式抽選先行》 受付開始：2026年4月29日(水祝)10:00～5月3日(土祝)23:59 抽選結果発表：2026年5月5日(火祝) ★先行特典：非売品電子サイン入り２ショットポストカード（日替わり） 《一般販売（先着）》 2026年5月10日(日)10:00～