赤ちゃんのお人形を使って、肌着の着せ方と沐浴体験

まもなくママ・パパになるあなたの赤ちゃんを迎えるために必要な準備について、分かりやすくレクチャー！ 自らも子育て経験があり、マタニティ＆ベビー接客のスペシャリストとして日々マタニティさんに接客をしている「ミキハウス子育てキャリアアドバイザー（ミキハウス社内認定）」が講師をつとめます。

セミナーでは赤ちゃんの身体と生活リズムを知るほかに、肌着の着せ方・おむつ交換のしかた・沐浴のしかたについて1人1体、新生児と同じ大きさ・重さの赤ちゃんのお人形を使って練習。

赤ちゃんとの毎日を安心して健やかにスタートできるように、ミキハウスプレママ・プレパパセミナーで一緒に学びませんか？身の回りのお友達やご家族にもぜひご案内ください！

Thank you for zeroで子育てを支援してきたTSS（テレビ新広島）もプレママ・プレパパセミナーを応援しています。

プレママ・プレパパセミナーの詳細

【開催日時】 2026年7月4日（土） 午前クラス 10時30分～12時30分（10時～受付） 午後クラス 14時00分～16時00分（13時30分～受付）

【開催場所】 RCC文化センター＜広島駅前＞ エールエールHIROSHIMA 6階 Room２ 〒732-0822 広島県広島市南区松原町9－1 【参加費】 無料

【募集人数】 2026年8月・9月・10月・11月にご出産予定の妊婦さんとその同伴者さま合わせて各60名 【応募締切】6月12日（金）13:00 ※抽選結果は6月16日（火）17:00以降にミキハウスよりメールにてご連絡させていただきます。

https://baby.mikihouse.co.jp/events/23235.html