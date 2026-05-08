淀屋橋ゲートタワー開業を控え、需要高まる大阪エリアを強化。ビジネス街から観光の拠点へ。歴史とモダンが交差する淀屋橋、『プリンススマートイン 大阪淀屋橋』の販売をグットリで開始。

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（以下：グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、大阪のメインストリート・御堂筋にほど近い『プリンススマートイン 大阪淀屋橋』との提携を開始いたしました。重厚な近代建築が残る淀屋橋エリアは、大阪の賑やかさとは一線を画す、落ち着いた情緒が漂う街。最新のICT設備によるスマートな利便性と、歴史ある街並みの散策を組み合わせた、新しい大阪の歩き方を提案します。

■提携の背景：新ランドマーク誕生で注目される淀屋橋エリア

現在、大阪のメインストリートである御堂筋周辺は、歴史あるビジネス街から、観光・レジャーの魅力も備えた先進的なエリアへと変貌を遂げています。特に本年7月には、新たなランドマークとなる「淀屋橋ゲートタワー」の開業が控えており、ビジネスマンのみならず、感度の高い旅行者の流入がさらに加速することが予想されます。

グッドトリップエクスプレスでは、このエリア需要の拡大を見据え、最新のICT技術を導入した「プリンススマートイン 大阪淀屋橋」との提携を決定いたしました。当社の強みである「航空券と宿泊の自由な組み合わせによる低価格化」を通じて、新しく生まれ変わる淀屋橋の魅力を、より多くの方に体験していただくことを目的としています。

ホテルページURL:https://www2.good-trip-ex.com/hotel/HotelDetail.aspx?htl=KKAZ5&mediacd=106(https://www2.good-trip-ex.com/hotel/HotelDetail.aspx?htl=KKAZ5&mediacd=106)

■「プリンススマートイン大阪淀屋橋」4つのポイント

1.「水都・大阪」の歴史を感じる、クラシックな街歩きの拠点

ホテルの周辺には、日本銀行大阪支店や大阪市中央公会堂など、大正・昭和初期の美しい近代建築が点在しています。華やかな道頓堀エリアとは異なる、静かで品格のある大阪を楽しみたい方にとって、これ以上の拠点はありません。朝の澄んだ空気の中、中之島公園を散歩する。そんな穏やかな旅の始まりを約束します。

2. 集中と休息を切り替える、ミニマルな空間設計

スマートインならではの無駄のない客室は、仕事とプライベートの境界をあいまいにしたい「ワーケーション」や、一人で静かに過ごしたい「おこもり旅」に最適です。コンパクトながら質感にこだわった空間は、街の喧騒を忘れさせ、心身をリセットするための「整う場所」として機能します。

3. 食の激戦区「淀屋橋・北浜」を賢く遊び尽くす

淀屋橋から北浜にかけては、古いビルをリノベーションした隠れ家カフェや、実力派のビストロがひしめくエリアです。ホテルでのサービスをあえてシンプルに留めることで、浮いた時間と予算を、街の美食探訪に充てる。そんな「食のカスタマイズ」を楽しめるのも、宿泊特化型ホテルの醍醐味です。

4. 黒毛和牛ビュッフェまたは無料おにぎり朝食で、大阪の朝を迎える

朝食は2つのスタイルから選べます。ホテルB1Fの「黒毛和牛 専門 天の幸山の幸 淀屋橋店」では、大阪らしい豊かな食材を楽しめる朝食ビュッフェ（有料）を提供。手軽に済ませたい方には、おにぎり・お味噌汁・ドリンクの無料朝食（お部屋へのテイクアウト可）も用意されています。旅のスタイルに合わせて選べる朝食が、大阪の一日を気持ちよく始めます

■ プリンススマートイン大阪淀屋橋 施設概要

■今後の展望：提携宿泊施設の拡大

大阪淀屋橋おすすめスポット- 中之島公園 「朝食後のバラ園散歩」や「夜のライトアップ建築巡り」- 大阪市中央公会堂 ネオ・ルネッサンス様式の国指定重要文化財- 適塾 「幕末の青春」を感じる空間。唯一現存する蘭学塾遺構[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/36_1_5a140e83f2adbba3c095baab67fb7cb0.jpg?v=202605081051 ]

グッドトリップエクスプレスでは、今期「提携宿泊施設の積極的拡大」を戦略目標に掲げています。全国の主要都市および観光地における提携宿泊施設の増加に取り組んでいます。今回の「プリンススマートイン 大阪淀屋橋」との提携を皮切りに、今後もユーザーの多様なライフスタイルに寄り添う宿泊施設とのパートナーシップを積極的に推進してまいります。

■「グットリ」ダイナミックパッケージの特長

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

- リアルタイムの空席・空室反映：臨時便による「追加枠」も、即座に検索結果に反映。- セット割でお得：航空券とホテルを個別に予約するよりも、セット価格でリーズナブルに。- 24時間いつでも予約完結：スマートフォンから簡単に空席等をチェックし、その場で予約が完了。- 自由に座席も選べる：お好きな座席を自由に選べ、座席の変更も可能です。- 選べるお支払い：カード決済や、ペイ払い(PayPay,Rpay,メルPay,d払い,auPAY)に対応■グットリの「航空券＋ホテル」ダイナミックパッケージ- JALで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/jaldp/?mediacd=106)- スカイマークで行くダイナミックエクスプレス (https://www.good-trip-ex.com/skymark-dp/?mediacd=106)- FDAで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/fdadp/?mediacd=106)- Peachで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/peach_dp/?mediacd=106)JALで行くダイナミックエクスプレススカイマークで行くダイナミックエクスプレスFDAで行くダイナミックエクスプレスPeachで行くダイナミックエクスプレス

公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ

https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）