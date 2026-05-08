Park Slope「2026 Summer Womens LOOK BOOK」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Park Slope 2026 Summer Womens LOOK BOOK」を自社通販サイトで公開しました。

2026 Summer HELLO, SUNNY DAY

陽ざしが、少しずつ強くなる季節。軽やかに、でも自分らしく。夏を感じはじめた今、“ちょうどいい”バランスで楽しむ初夏のスタイルを。涼しさも、着映えも、どちらも叶えて。

▽特集ページはこちらから

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コーラルとオレンジの華やかなブラウスに、ワイドパンツで抜け感をプラス。ブラウンのパンプスで全体を引き締めて、大人のカラースタイルに。

ブラウス 近日入荷予定

Tシャツ 税込 \6,050

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パンツ 税込 \12,100

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一枚で決まるブラックワンピースに、あえてワイドパンツをレイヤード。ローファーで程よくきちんと感を添える。今の気分にフィットするスタイルは、体型カバーと今っぽさを、自然に両立。

ワンピース 税込 \13,200

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パンツ 税込 \12,100

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トレンドのシアー素材は、イエローのニットベストが透け感のアクセントに。カジュアルなチノパンと合わせて、軽やかさの中に奥行きを。重ねるだけでバランスが整うレイヤード。

ニット 税込 \8,250

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タンクトップ 税込 \4,290

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パンツ 税込 \12,100

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■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■Park Slope NEWYORKERについて

“ちょうどいい、がここにある。”

日常と装いを、なだらかにつなぐワードローブ。

一日の中で役割が移り変わっても、装いは自然につながっていたい。Park Slope NEWYORKERは、シームレスな日常に寄り添い、仕事とプライベート、時間とシーンをなだらかにつなぐ“スロープ”のようなワードローブです。主張しすぎない佇まいを大切にしながら、組み合わせ次第で表情が変わるデザイン。手持ちのワードローブとも響き合い、「オン・オフ」を問わず、さまざまなシーンに心地よくなじむ存在。流行に振り回されず、時代からも離れすぎない。私的でありながら、社会の中でも自然体であること。その絶妙なバランスを大切にする成熟した感性を持つ大人に向けた、“ちょうどいい、がここにある。”日常着を提案します。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）