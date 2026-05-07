さくらフォレスト、福岡ソフトバンクホークス「ピンクフルデー2026」に出展──1年で累計150万食突破のビタミンCサプリ「マイシー ホワイトプラス」、1,000セットを来場者に無料サンプリング

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社が運営する通販ブランド「さくらの森」（本社：福岡市中央区、代表取締役：高島励央、以下：「さくらの森」）は、2026年5月8日（金）、みずほPayPayドーム福岡で開催される福岡ソフトバンクホークス主催「ピンクフルデー2026」に、マイシーブランドブースを出展いたします。

当日は、発売1年で累計150万食*¹を突破しAmazon売れ筋ランキング1位を獲得*²したビタミンCサプリメント「マイシー ホワイトプラス」の3本サンプルセットを来場者1,000名に無料配布するほか、スキンケアライン「マイシースキニティ」の新製品「ジェルバームクレンジング」のサンプルチューブ（80g）200本を限定で進呈する、3ステップの参加型サンプリング企画を実施予定です。

ピンクフルデーは、乳がん検診の受診啓発を目的とした「ピンクリボン運動」を毎年実施しているイベントです。

今回の出展は「自分のからだに目を向ける」活動のコンセプトに共感するとともに、普段は通販を通じてお届けしているからこそ見えにくいお客様の生の反応を直接伺い、より良い商品開発やサービス改善につなげることを目的に決定いたしました。

※1 2026年2月時点 1食1袋で換算

※2 2026年2月3日13時時点、ザクロサプリメントカテゴリーにおいて

「ピンクフルデー」とは──球場がピンクに染まる「非日常」の3日間

ピンクフルデーは、華やかなエンターテインメントと社会的な健康啓発が一体となったイベントです。

ピンクフルデーは、入場者全員に配布する限定ユニフォームで球場がピンクに染まり、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もがそれぞれの楽しみ方ができる、「非日常」のエンターテインメントを提供するイベントです。

また、当日は乳がん検診の受診を啓発・推進する「ピンクリボン運動」の取り組みを実施し、選手がピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨むほか、球場内各所がピンクに彩られます。

2026年は5月8日（金）～10日（日）の3日間、千葉ロッテマリーンズ戦で開催。

初日の5月8日には、ハーモニーランド35周年を記念した「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」を配布することも予定されており、幅広い世代の来場者でにぎわう1日となります。

当日の体験プログラム──3ステップのサンプリング企画

ブースでは、来場者が自然な流れで「飲む→感想を伝える→持ち帰って試す」という体験ができる3段階のプログラムを実施予定です。

STEP 1｜「マイシー ホワイトプラス」3本セットを1,000名に無料配布

マイシーブースにお越しいただいた方に、ビタミンCサプリ「マイシー ホワイトプラス」のサンプルスティック3本をセットでお渡しします。

マイシー ホワイトプラスは、超浸透型のリポソームビタミンCに、希少なホワイトトマト由来の無色カロテノイドと4種のフルーツ美容成分を配合した顆粒タイプのサプリメントです。

グレープフルーツ味で水なしでも飲めるため、球場でその場ですぐに体験いただけます。

本商品は2025年3月の初回販売で1,200セットが2時間半で完売、その後も継続的な支持を受け、発売1年で累計150万食を突破*¹いたしました。2026年2月にはAmazon売れ筋ランキング ザクロサプリメントカテゴリーで第1位を獲得しています。*²

「飲む白玉ケア」として話題が広がり、一過性のヒットではなく日常の美容習慣として定着している点が、本商品の強みです。

※1 2026年2月時点 1食1袋で換算

※2 2026年2月3日13時時点、ザクロサプリメントカテゴリーにおいて

STEP 2｜感想を伝えてくれた方にクレンジングサンプルをプレゼントこちらは商品画像です

ホワイトプラスを試飲した方がブースに戻り、味の感想を聞かせてくださった場合、スキンケアライン「マイシースキニティ」の新製品「ジェルバームクレンジング」のサンプルチューブ（80g）を進呈します。*

お渡し時に、クレンジングに関する簡単な使用前アンケート（所要約1分）にもご協力いただきます。

※クレンジングサンプルは先着200本限定。クレンジングサンプルが配布上限に達した後は、フェイスパック（300枚）のプレゼントに切り替えて対応いたします。

マイシースキニティ ジェルバームクレンジングは、2026年3月に発売を開始した新商品です。タンパク質分解酵素「パパイン」と皮脂分解酵素「リパーゼ」をリポソーム化して配合し、こすらずに毛穴汚れを分解する設計が特長です。

ベースには精製水を使わず、独自の電解技術で生成した0.1ナノレベルの超微細還元水を100％採用。

ジェルの中に見える黄色の粒には6種のビタミンを凝縮し、洗浄しながら肌を整える美容液発想のクレンジングです。

STEP 3｜ご自宅でクレンジングを試してもらう

クレンジングサンプルの袋には、使用後アンケートの二次元バーコードを同封します。

自宅でじっくり試していただいた後に、洗い上がりの満足度や使用感についてフィードバックをお寄せいただく仕組みです。

いただいたお声は、処方の改善やパッケージ改善など、今後の新商品開発に活用させていただきます。

出展概要

イベント名：ピンクフルデー2026

出展日：2026年5月8日（金）

会場：みずほPayPayドーム福岡 コンコース内ブース

展開時間：開場～試合終了

対戦カード：福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ

ピンクフルデー特設サイト：https://www.softbankhawks.co.jp/ex/pinkfulday/

配布商品について

当日、展示ブースでは、以下の3商品をサンプリングとしてご用意しています。

・ビタミンCサプリメント「マイシー ホワイトプラス」（3本）：1000セット

・ビタミンCクレンジング「マイシースキニティ ジェルバームクレンジング」（サンプルチューブ80g）：200本

・ビタミンCフェイシャルマスク「マイシー プラチナムフェイシャルマスク」（1枚）：300枚

※クレンジングサンプル（200本）が配布終了後、フェイシャルマスクの配布に切り替えます。

出展の背景──「自分のからだに目を向ける日」に、ビタミンCブランドができること

さくらの森のマイシーブランドがピンクフルデーへの出展を決めた背景には、イベントのコンセプトへの共感と、お客様の声を直接伺いたいという2つの想いがあります。

ピンクリボン運動とインナーケアの接点

ピンクフルデーが大切にしている「自分のからだに目を向ける」という活動は、マイシーブランドが掲げる「美と健康を届け、10年後も輝くわたしへ」というコンセプトと通じるものがあります。

ピンクリボン運動を通じて健康への意識が自然と高まるこの日に、ビタミンCサプリやスキンケアという形で「日々のケア」に触れてもらうことには意味があると考え、出展を決めました。

お客様の「生の声」を直接伺い、商品開発に活かしたい

また、マイシー ホワイトプラスは、発売から1年で累計150万食を突破し、Amazon売れ筋ランキングでもカテゴリー1位を獲得するなど、EC市場で多くのお客様にご支持いただいてきました。

一方で、通販を主軸とするブランドの宿命として、お客様が実際に製品を手に取ったときの表情や、「美味しい」「飲みやすい」といったリアルな反応を直接見る機会はほとんどありません。

今回の出展では、サンプリングを通じて対面でお話しし、味の感想やスキンケアへのご要望を直接伺います。いただいた声は、今後の処方改良や新商品の企画、サービス改善に反映していく予定です。

オンラインのレビューやアンケートでは拾いきれない「温度のあるフィードバック」を、商品づくりの原点として大切にしたいと考えています。

ブランド担当者コメント

マイシーブランド担当の黒木は、今回の出展について以下のようにコメントしています。

「ピンクフルデーの『自分のからだに目を向けてもらう』という取り組みとともに、サプリメントやスキンケアを通じて、現在だけでなく未来の健やかさを守るきっかけもお届けできればと考えています。

私たちは普段、通販を通じて全国のお客様に商品をお届けし、日々お電話やメールで多くのご感想をいただいていますが、お客様の表情や率直なお声を直接伺う機会は多くありません。

だからこそ、この日は一人でも多くの方と直接お会いし、「マイシー ホワイトプラス」を飲んだ瞬間の反応や、スキンケアに関するリアルなお悩みを伺いたいと考えています。

いただいたお声は持ち帰り、より良い商品づくりとサービス改善に必ず活かしていきます。

地元・福岡のみずほPayPayドームがピンクに染まる特別な一日。球場の熱気の中で、皆さまにお会いできることを心より楽しみにしています。」

商品概要

商品名：My+Cee WHITE PLUS（マイシー ホワイトプラス）

カテゴリ：健康食品（美容サプリメント）／栄養機能食品（ビタミンB1・B2・B6・C・E）

内容量：1箱30包（1日1包目安で1ヶ月分）

通常価格：6,990円（税込）

主な成分：ホワイトトマト抽出物（無色カロテノイド）、リポソーム加工ビタミンC、ビタミンB1・B2・B6・E、ザクロエキス（エラグ酸）、ブドウ種子エキス、メロン胎座エキス、パイナップル果実エキス

特長：グレープフルーツ風味の顆粒スティックタイプ。水なしでそのまま飲めます。

公式ページ：https://sakura-forest.com/syouhin/white_plus/

商品名：My+Cee Skinity （マイシースキニティ）ジェルバームクレンジング

カテゴリ：スキンケア（クレンジング）

通常価格：3,960円（税込）

主な成分：W酵素（パパイン×リパーゼ）のリポソーム化配合、0.1ナノ還元水100％ベース、6種ビタミン凝縮カプセル配合

特長：W酵素が毛穴汚れを分解、洗浄と同時に角質層にうるおいを与えるため、洗い上がりはつっぱらず、しっとり。

公式ページ：https://sakura-forest.com/syouhin/sk_cleansing/

※クレンジングサンプル（合計200本）の配布終了後、こちらのフェイシャルマスク（合計300枚）に切り替えてお渡しします。

商品名：My+Cee（マイシー）プラチナムフェイシャルマスク

カテゴリ：スキンケア（シートマスク）

内容量：1箱5シート（30mL×5）入り

通常価格：2,500円（税込）

主な成分：リポソームビタミンC、U-オレオソーム、グルタチオン誘導体、エクソソーム

特長：1枚あたり美容液30mLをたっぷり含浸させた贅沢仕様のシートマスク。リポソームよりさらに微細な「U-オレオソーム」を配合し、白玉のようなキメの整った肌へ導きます。

公式ページ：https://sakura-forest.com/syouhin/m_pack/

会社概要

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