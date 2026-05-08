「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」8月2日(日)に開催決定!!

学校法人日本芸術学園 日本芸術高等学園

俳優、ミュージシャン、ダンサー、声優、ミュージカル俳優、アイドル、モデルまで、オールジャンルを対象に全国の中学生を募集いたします。

真夏の芸能オーディション申込みはコチラ :https://ngk.nichigei.ac.jp/audition

全国の中学生向けのオーディションを実施いたします。夢を追いかける場を提供します。



【開催概要】

イベント名称：「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」

開 催 日：2026年8月2日(日)

開催場所：日本芸術高等学園

〒185-0024 東京都国分寺市泉町 2-10-6

応募要項：中学1年生から中学3年生で、特定の芸能プロダクションに所属していない方

応募締め切り：2026年7月27日(月)まで



【オーディション内容】

30秒間のパフォーマンス

歌、楽器演奏、演技、ダンスなど、自分の一番自信のあるジャンルで勝負できます。

何をするかは自分次第！

※音源の使用はできません。



注意事項：

・必ず保護者の同意を得た上でエントリーをお願いいたします。

・今回のオーディション応募による審査費用は、一切発生いたしません。

・審査会場への移動など、審査過程における会場への交通費は各自のご負担となります。

・X、Instagram、TikTokなどのSNSやウェブサイト、ブログ、その他の媒体で、合否や審査に関するいかなる投稿も固く禁じます。

真夏の芸能オーディション申込みはコチラ :https://ngk.nichigei.ac.jp/audition◎100社以上の事務所が参加予定！

※本芸能オーディションに興味のある芸能事務所・関係者様は、 までお問い合わせ下さい。

【日本芸術高等学園について】

日本芸術高等学園 校舎 (JR中央線・武蔵野線「西国分寺駅」から徒歩4分)

俳優、ミュージシャン、ダンサー、声優、ミュージカル俳優など、エンターテインメント業界で活躍する人材を育成するため創立された芸能学校。半世紀の長きにわたる、才能あふれるエンターテイナーたちを大勢輩出してきました。

【日本芸術高等学園HPはコチラ(https://ngk.nichigei.ac.jp/)から】

7割以上がエンタメ科目の芸能学校

【学校概要】

校名：日本芸術高等学園

所在地：〒185-0024

東京都国分寺市泉町2-10-6

アクセス：JR中央線・武蔵野線「西国分寺駅」から徒歩4分

Mail：office.ngk@nichigei.ac.jp

TEL：042-322-7801

FAX：042-322-7805



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