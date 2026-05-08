【工場・倉庫の管理者向け】労災防止・ヒヤリハット対策・生産管理に役立つ防犯カメラの特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
防犯カメラの製造・販売・設置を手がける株式会社トリニティー(代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市)は、2026年5月8日、工場・倉庫における防犯カメラの導入・リニューアルを検討されているご担当者様に向けた特設ページを公開いたしました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/lp/for-factory.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260508
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348433/images/bodyimage1】
■工場・倉庫の現場課題に応える特設ページを公開
工場や倉庫では、不審者の侵入や盗難といった防犯目的だけでなく、ヒヤリハット対策、労災事故の防止、品質保全、現場のDX化など、さまざまな課題があります。
本特設ページでは、こうした工場・倉庫ならではの課題に対し、防犯カメラをどのように活用できるかを、ソリューション・導入事例・料金プランとあわせてご紹介しています。
■工場・倉庫の課題を解決する3つの防犯カメラソリューション
特設ページでは、工場・倉庫の現場で課題解決につながる、とくにおすすめの3つのソリューションをご紹介しています。
【遠隔監視で複数拠点も一元管理】
スマホやタブレットから各拠点の映像をリアルタイムで確認でき、事務所にいながら複数の工場・倉庫を一括管理できます。
事務所と現場の行き来にかかる時間の削減や、人手不足の解消にもつながります。
【AI侵入検知・入退室管理によるエリア管理】
AIカメラの撮影範囲内で警戒したいエリアを設定し、人や車を検知・通知することができます。
スマホ通知や警告灯との連動などカスタマイズも可能。
さらにエリア管理を徹底したい場合は、入退室管理システムの施工にも対応しています。
【温度・湿度モニタリングカメラシステム】
映像と一緒に温度・湿度・二酸化炭素濃度を記録。
爆発事故の防止やカビ対策など、安全対策・衛生管理にも活用できます。
■メーカー直販・自社施工で、コストを抑えた最適なシステムをご提案
トリニティーは、防犯カメラの設置業者であると同時にメーカーでもあります。
中間コストをカットし、お手頃な価格帯で高品質な防犯カメラシステムをご提供できることが強みです。
特設ページでは、夜間でもカラー映像で記録できるAIスターライトカメラや、双方向通話を搭載したAIカメラなど、工場・倉庫のニーズに応えるおすすめ製品もご紹介しています。
工場・倉庫の規模や運用方法、抱えていらっしゃる課題に合わせて最適なカメラシステムをご提案いたしますので、新規導入はもちろん、既設カメラからのリニューアルもお気軽にご相談ください。
また、入退室管理システムや防犯センサー、センサーライト、事故防止のためのカーブミラーなど、防犯カメラ以外のセキュリティ・安全対策サービスもあわせてご提供しております。
■初期費用0円のレンタルから一括購入まで、選べる料金プラン
トリニティーでは、レンタル(サブスク)、リース、一括購入の3つの料金プランをご用意しています。
なかでもレンタルプランは、機器のご提供から設置工事、保守メンテナンスまでを含んで月々定額。
初期費用0円で導入いただけるため、台数が多い工場・倉庫でも導入コストを抑えてスタートできます。
いずれのプランでも、現地調査・お見積りは無料で承っております。
防犯のプロが実際に現場を確認したうえで、最適なプランをご提案いたします。
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■工場・倉庫の現場課題に応える特設ページを公開
工場や倉庫では、不審者の侵入や盗難といった防犯目的だけでなく、ヒヤリハット対策、労災事故の防止、品質保全、現場のDX化など、さまざまな課題があります。
本特設ページでは、こうした工場・倉庫ならではの課題に対し、防犯カメラをどのように活用できるかを、ソリューション・導入事例・料金プランとあわせてご紹介しています。
■工場・倉庫の課題を解決する3つの防犯カメラソリューション
特設ページでは、工場・倉庫の現場で課題解決につながる、とくにおすすめの3つのソリューションをご紹介しています。
【遠隔監視で複数拠点も一元管理】
スマホやタブレットから各拠点の映像をリアルタイムで確認でき、事務所にいながら複数の工場・倉庫を一括管理できます。
事務所と現場の行き来にかかる時間の削減や、人手不足の解消にもつながります。
【AI侵入検知・入退室管理によるエリア管理】
AIカメラの撮影範囲内で警戒したいエリアを設定し、人や車を検知・通知することができます。
スマホ通知や警告灯との連動などカスタマイズも可能。
さらにエリア管理を徹底したい場合は、入退室管理システムの施工にも対応しています。
【温度・湿度モニタリングカメラシステム】
映像と一緒に温度・湿度・二酸化炭素濃度を記録。
爆発事故の防止やカビ対策など、安全対策・衛生管理にも活用できます。
■メーカー直販・自社施工で、コストを抑えた最適なシステムをご提案
トリニティーは、防犯カメラの設置業者であると同時にメーカーでもあります。
中間コストをカットし、お手頃な価格帯で高品質な防犯カメラシステムをご提供できることが強みです。
特設ページでは、夜間でもカラー映像で記録できるAIスターライトカメラや、双方向通話を搭載したAIカメラなど、工場・倉庫のニーズに応えるおすすめ製品もご紹介しています。
工場・倉庫の規模や運用方法、抱えていらっしゃる課題に合わせて最適なカメラシステムをご提案いたしますので、新規導入はもちろん、既設カメラからのリニューアルもお気軽にご相談ください。
また、入退室管理システムや防犯センサー、センサーライト、事故防止のためのカーブミラーなど、防犯カメラ以外のセキュリティ・安全対策サービスもあわせてご提供しております。
■初期費用0円のレンタルから一括購入まで、選べる料金プラン
トリニティーでは、レンタル(サブスク)、リース、一括購入の3つの料金プランをご用意しています。
なかでもレンタルプランは、機器のご提供から設置工事、保守メンテナンスまでを含んで月々定額。
初期費用0円で導入いただけるため、台数が多い工場・倉庫でも導入コストを抑えてスタートできます。
いずれのプランでも、現地調査・お見積りは無料で承っております。
防犯のプロが実際に現場を確認したうえで、最適なプランをご提案いたします。